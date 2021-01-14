Mash: Алексея Навального объявили в федеральный розыск в России

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила в розыск оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Подтверждающие это документы оказались в распоряжении телеграм-канала Mash.

Сам документ о федеральном розыске оппозиционера датируется 29 декабря. При этом розыскное дело было открыто 27 ноября. В постановлении указано, что Навальный не отмечался по делу "Ив Роше" и игнорировал контроль со стороны уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

Кроме того, в постановлении сказано, что ведомству "в ходе проведенных первоначальных розыскных мероприятий установить местонахождение осужденного не представилось возможным".

При этом, как отмечает издание, официального сообщения о начале розыска не было.

Адвокат Навального Вадим Кобзев подтвердил "Медиазоне" информацию о розыске. Об этом сообщает "Дождь" в телеграм-канале.

Ранее в среду Алексей Навальный, находящийся на лечении в Германии после отравления химоружием семейства "Новичок", объявил, что 17 января возвращается в Россию. "Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда, - пояснил Алексей Навальный. - Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся". Он добавил, что вернется в Москву рейсом лоукостера "Победа".

В этот же день стало известно, что Алексею Навальному назначили дату рассмотрения представления ФСИН о замене его условного срока на реальный. Также суд возобновил рассмотрение иска против него о "клевете на ветерана".

Кроме того, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального о мошенничестве. По версии СК, связанные с оппозиционером фонды, включая ФБК, собрали более 588 млн рублей пожертвований от граждан. Деньги предназначались исключительно на цели фондов, однако Навальный вместе с "иными лицами" якобы потратил 356 млн рублей на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)".

Заваливать Навального и его сторонников многомилионными исками продолжает и бизнесмен Евгений Пригожин. К концу года общая сумма исков от "путинского повара" о защите чести, достоинства и деловой репутации достигла 77 миллионов рублей. В группе компаний "Конкорд" Пригожина пообещали подать в ближайшее время еще как минимум шесть исков.

Рейс DP-936, на котором планирует вернуться в Москву Алексей Навальный, приземлится в аэропорту Внуково в 19:20 по московскому времени 17 января. Команда Навального призвала его сторонников встретить оппозиционера в аэропорту. "Сейчас Путин в истерике и хочет срочно придумать, как посадить Алексея в тюрьму. И только от нас зависит, сможет ли он это сделать", - говорится в заявлении сторонников политика.

Возвращение Алексея Навального ставит Кремль перед сложным выбором - как арест политика, так и его нахождение на свободе создают риски для властей, считают опрошенные Русской службой BBC политологи.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный впал в кому на борту самолета и был госпитализирован 20 августа в Омске. Спустя два дня соратники и родственники оппозиционера добились его транспортировки в берлинскую клинику, где он проходил дальнейшее лечение. Эксперты нескольких зарубежных лабораторий установили, что оппозиционер был отравлен боевым веществом семейства "Новичок", в неоднократном использовании которого подозреваются российские спецслужбы. Сам Навальный уверен, что его пытались убить сотрудники ФСБ по приказу Владимира Путина. Оппозиционер даже позвонил одному из предполагаемых отравителей Константину Кудрявцеву и тот признался в разговоре, что уничтожал улики после покушения, оставшиеся на нижнем белье Навального.

После этого российские власти все-таки возбудили уголовное дело, но не в связи с отравлением Навального, а в связи с попыткой юриста ФБК Любови Соболь также выйти на контакт с Константином Кудрявцевым.

В Кремле сам факт отравления Навального отрицают уже почти полгода. При этом чиновники и медицинские функционеры выдвигали встречные версии о том, что оппозиционер якобы истязал себя голоданием в попытках похудеть, что у него были панкреатит или диабет и в целом подорванное здоровье.

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