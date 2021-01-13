Премьер-министр Эстонии уходит в отставку на фоне коррупционного скандала

На фоне предъявленных Центристской партии подозрений по уголовному делу о выдаче льготного государственного кредита компании Porto Franco лидер этой политической силы Юри Ратас объявил о своей отставке с поста премьер-министра Эстонии.

С заявлением об уходе с поста главы правительства Юри Ратас выступил в ночь на среду перед журналистами, а позднее опубликовал текст своей речи и в социальной сети Facebook. Такое решение он принял после длившегося много часов заседания правления Центристской партии, пишет rus.err.ee.

"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", - подчеркнул Ратас.

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"Обнародованные сегодня (здесь и далее речь в таком случае идет о 12 января - ред.) подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия.

Убежден, что следственные органы выполнят свою работу профессионально и беспристрастно, а также выяснят неоспоримую правду в этом деле", - добавил Юри Ратас.

"Несмотря на принятую политическую ответственность, я могу сказать всем сердцем, что как премьер-министр я не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений. Сегодня я связался как с генеральным прокурором, так и с генеральным директором полиции безопасности, которые подтвердили, что у них нет никаких подозрений в отношении меня. Как глава правительства я не чувствовал в деле Порто Франко, чтобы какой-либо министр или партия пытались незаконно повлиять на решения, принимаемые правительством. В них мы опирались на предложение KredEx, и условия кредита были полностью сопоставимы с ранее принятым решением, например, в отношении Tallink", - отметил Юри Ратас.

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"Как председатель Центристской партии я также могу с полной искренностью заверить, что я не совершал и не одобрял никаких действий, которые противоречат законам или чувству справедливости. Конечно, как председатель политической партии я также должен взять на себя ответственность и за то, что этот вопрос получил однозначное, четкое и справедливое решение", - добавил лидер центристов.

"Я искренне благодарю всех политиков, партии и политические силы, с которыми мне выдалась честь сотрудничать в качестве премьер-министра в течение немногим более четырех лет. Также искренне благодарен всем чиновникам и сотрудникам Государственной канцелярии, министерств, их государственных структур, органов местного самоуправления. Конечно, также предпринимателям, активистам недоходных организаций а и всем жителям Эстонии, с которыми я имел удовольствие общаться в течение этих лет. Я также благодарю всех моих коллег в Европе и во всем мире.

Успехов Эстонии!", - резюмировал Юри Ратас.

Правительственная коалиция прекращает существование

Отвечая на вопросы журналистов, Ратас сообщил, что с его заявлением нынешняя правительственная коалиция прекращает существование, и он утром отнесет свое заявление об отставке президенту Эстонии.

"Центристская партия считается с возможностью находиться в эстонской политике как в оппозиции, так и в коалиции. Я считаю, что сегодня ночью такие решения приниматься не будут", - сказал Ратас в ответ на вопрос о том, хочет ли Центристская партия войти в состав следующего правительства.

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По оценке Ратаса, возглавляемое им правительство стремилось сделать общество более связанным и прочным. "Думаю, что нам удалось довольно сильно повысить связанность, прочность общества, чтобы люди чувствовали, что здесь безопасно жить, сюда безопасно возвращаться", - сказал он.

В ответ на вопрос о референдуме на тему брака, голосование по которому должно было состояться в Рийгикогу в среду, Ратас сообщил, что действующая коалиция, очевидно, уже не будет принимать крупных политических решений, и, по его оценке, это голосование в парламенте 13 января проводить не следует.

Подозрения в коррупции

Сотрудники Полиции безопасности (КаПо) во вторник предъявили подозрения в совершении преступления Центристской партии, генеральному секретарю центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (EKRE), предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются.

Тедер и Корб подозреваются в заключении договоренности, что Тедер пожертвует Центристской партии до местных выборов до миллиона евро, а Корб повлияет на мэрию Таллинна, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллинне объекту по льготной цене.

Советник министра финансов Керсти Крахт подозревается в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в Министерстве финансов, чтобы по заявке Porto Franco на получение государственного кредита было принято положительное решение. Кроме того, Крахт якобы пообещала добиться более льготных условий выдачи кредита. Согласно подозрению, Крахт за эти услуги должна была получить от Тедера взятку, передача которой не состоялась в связи с задержанием Тедера и Крахта сотрудниками КаПо.

Тедер и Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.

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