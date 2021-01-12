Жесткий локдаун в ФРГ может быть продлен до начала апреля

По данным таблоида Bild, Ангела Меркель обсуждала ограничительные меры в связи с пандемией на заседании рабочей группы ХДС. Официального подтверждения о сохранении локдауна до начала апреля пока не поступало.

Жесткий локдаун в Германии, действие которого на данном этапе предусмотрено до 31 января, может быть продлен. Об этом сообщила во вторник, 12 января, газета Bild со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel). Издание при этом привело слова участников закрытого заседания рабочей группы по внутренним вопросам, которая действует в рамках фракции правящего Христианско-демократического союза (ХДС). На совещании присутствовала и Меркель.

"Нам необходимы еще восемь-десять недель жестких мер", - отметила канцлер по время совещания. Ее слова пересказал изданию один из присутствовавших на заседании. "Если мы не сможем сдержать этот британский (вариант вируса. - Ред.) вирус, к Пасхе (то есть к 4 апреля. - Ред.) у нас будет десятикратный рост заболеваемости", - процитировало его издание.

Kanzlerin Angela Merkel gerade in der Arbeitsgruppe Innen der Unionsfraktion: „Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine 10-fache Inzidenz. Wir brauchen noch 8-10 Wochen harte Maßnahmen.“ @BILD_Politik — Ralf Schuler (@drumheadberlin) January 12, 2021

Официального подтверждения этих слов канцлера пока не поступало. По данным источников агентства Reuters, участники заседания сошлись во мнении, что дальнейшие решения о сроках локдауна зависят от того, насколько быстро британская мутация будет распространяться в ФРГ.

Задача ограничительных мер состоит в том, чтобы число новых случаев инфицирования коронавирусом на протяжении семи дней держалось на отметке 50 и ниже на 100 тыс. населения. После этого местные отделы здравоохранения снова смогут начать отслеживать цепочки инфицирования.

Жесткий локдаун действует середины декабря 2020 года

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года. Кроме того, с 5 января в округах, где на протяжении семи дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тыс. человек, работают ужесточения, которые предполагают "сокращение радиуса (допустимых. - Ред.) перемещений до 15 км от места жительства - без наличия уважительной причины". Ограничения для розничных сетей и ресторанов продлены на три недели - до 31 января.

Встречи возможны только "с одним, не проживающим в том же домохозяйстве, человеком, либо в кругу родственников, принадлежащих к тому же домохозяйству". Детские сады и школы останутся закрытыми минимум до 31 января.

О быстром распространении новой разновидности SARS-CoV-2 в Великобритании 19 декабря 2020 года заявил главный врач Великобритании Крис Уитти. По оценкам медиков, эта мутация вируса на 50 проц более заразна, чем ранее известные варианты.

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