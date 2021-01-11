Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. Конгресс рассматривает два варианта его отстранения

Фракция демократов в Палате представителей Конгресса США внесла на рассмотрение Палаты две резолюции, нацеленные на то, чтобы отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа.

В первой резолюции демократы призывают вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю статью конституции и созвать правительство на голосование по вопросу о досрочном отстранении Трампа.

Вторая резолюция - об отстранении Трампа от власти через процедуру импичмента. В обеих резолюциях Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Заседание Палаты завершилось вскоре после формального внесения документов для голосования, после того как один из членов фракции республиканцев внес свои возражения. Палата вновь соберется во вторник и проголосует по обоим документам.

В тексте первой резолюции отмечаются беспочвенные заявления Трампа о том, что он якобы выиграл ноябрьские президентские выборы, упоминаются его речь в Вашингтоне перед нападением на Капитолий и его требование к чиновникам штата Джорджия "найти" дополнительные голоса республиканцев.

"Всем этим президент Трамп подставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов, их институтов и правительства", - говорится в резолюции, которая также обвиняет президента в том, что он посягнул на целостность американской демократии и помешал мирной передаче власти.

"Тем самым он предал доверие к себе как к президенту, нанеся очевидный вред народу Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Первый вариант: 25-я поправка

В понедельник в Палату представителей, большинство в которой принадлежит демократам, был внесен проект резолюции с ультимативным требованием к вице-президенту Майку Пенсу привести в действие 25-ю поправку к конституции США.

"Мы будем действовать немедленно, поскольку этот президент представляет собой прямую угрозу. Ужас продолжающегося наступления на нашу демократию, предпринятого им, нарастает", - сказано в письме спикера палаты Нэнси Пелоси конгрессменам, распространенном в воскресенье.

Согласно 25-й поправке, вице-президент имеет право объявить себя исполняющим обязанности президента в случае недееспособности или невменяемости главы государства.

Демократы возлагают на Трампа ответственность за массовые беспорядки, устроенные в Вашингтоне 6 января его сторонниками.

Штурму здания Конгресса, известному как Капитолий, предшествовал митинг, на котором уходящий глава государства повторил свои недоказанные утверждения о фальсификации президентских выборов и таким образом, по мнению его оппонентов, спровоцировал насилие.

В результате погибли пять человек, в том числе полицейский.

Дональд Трамп пока не комментировал происходящее. Ряд социальных сетей, в том числе "Твиттер", которым он особенно любил пользоваться, в минувшую пятницу заблокировал его аккаунты.

Президентство Трампа официально закончится 20 января, когда будет приведен к присяге победитель ноябрьских выборов демократ Джо Байден.

Трамп ранее отказался присутствовать на инаугурации Байдена. Подобных случаев в истории США было всего три, последний раз в 1869 году.

В понедельник национальная парковая служба США объявила, что Монумент Вашингтону в столице США будет закрыт до 24 января из-за угрозы безопасности церемонии инаугурации Джо Байдена. Обычно в день инаугурации у монумента собираются толпы людей. Во время штурма Капитолия на прошлой неделе у Монумента собралось несколько тысяч сторонников Трампа.

В ФБР ранее предупредили об опасности столкновений на митингах, которые 17 января планирует организовать правая группировка Boogaloo Boys. Мероприятия пройдут одновременно в нескольких городах.

Второй вариант: импичмент

Голосование по резолюции об импичменте Трампа состоится во вторник. Члены фракции демократов утверждают, что у них достаточно голосов, чтобы документ прошел через палату представителей. В таком случае, это будет четвертая по счету в истории США попытка отстранить действующего президента от власти и вторая попытка отстранить Трампа.

После этого судьбу Трампа будет решать сенат. Прошлая попытка объявить ему импичмент провалилось именно на этой стадии в феврале прошлого года.

Тогда 48 сенаторов проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным в злоупотреблении властью. 52 сенатора признали президента США невиновным. Чтобы импичмент состоялся, противникам Трампа необходимо было набрать две трети голосов.

Однако процесс в сенате вероятно, начнется не сразу, говорят члены Демократической партии. Верхняя палата конгресса занята более важными вопросами, такими как согласование помощи пострадавшим от пандемии.

Что будет дальше?

Если Палата представителей примет резолюцию, о которой говорит Пелоси - а скорее всего, так и случится - у вице-президента Пенса будет 24 часа на принятие решения.

Он частично дистанцировался от позиции Трампа, сообщив, что будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, но выполнять последнее требование демократов, насколько известно, не намерен.

Далее демократы могут большинством голосов в Палате представителей возбудить в отношении Трампа дело об импичменте. Если это произойдет, он станет первым президентом США, в отношении которого попытка импичмента предпринималась дважды.

Решение об отстранении президента от власти принимает сенат двумя третями голосов. В настоящее время демократы и республиканцы представлены в верхней Палате в соотношении 50:50.

Поскольку Трампу осталось находиться в Белом доме неделю с небольшим, и для всех необходимых процедур времени явно недостаточно, практическая цель его оппонентов состоит в том, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году. Если бы сенат принял решение об импичменте, он мог бы проголосовать за включение в него соответствующего пункта.

Поэтому можно предположить, что и когда Трамп сделается частным лицом, разбирательства не закончатся.

Видный демократический конгрессмен Джеймс Клайберн в интервью Си-эн-эн предположил, что его коллеги могут возбудить дело об импичменте в середине текущей недели, а в верхнюю Палату направить его после первых 100 дней президентства Байдена, чтобы не отвлекать сенаторов от утверждения назначенных новым президентом чиновников и первоочередных законопроектов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Белый дом и старшие члены Республиканской партии осудили планы демократов касательно импичмента как "политически мотивированные" и "углубляющие раскол нашей великой нации".

Джо Байден высказался по поводу импичмента уклончиво, сказав, что это вопрос Конгресса, но лично он "давно считал президента Трампа не подходящим человеком для этой должности".

Ни один сенатор-республиканец не заявил о готовности проголосовать за импичмент Трампа, включая Пэт Туми от Пенсильвании и Лизу Мурковски от Аляски, призывавших его добровольно подать в отставку в связи с событиями 6 января.

Что еще происходит?

Полицейские управления штатов Вирджиния и Вашингтон сообщили, что отправили в административный отпуск нескольких сотрудников, которые предположительно приняли участие в штурме Капитолия, находясь вне службы.

Как передает агентство Рейтер, среди напавших на здание Конгресса могли быть также пожарные из Флориды и города Нью-Йорка.

Дональд Трамп во вторник отправляется в Техас, где посетит возведенный усилиями его администрации участок стены на границе с Мексикой.

Американская ассоциация профессионального гольфа решила не проводить следующий чемпионат в принадлежащем Дональду Трампу гольф-клубе в штате Нью-Джерси.

Бывшая кинозвезда и республиканский губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер разместил в соцсетях видео, в котором называет Трампа худшим президентом в истории и сравнивает вашингтонские события 6 января с "Хрустальной ночью" (массовые еврейские погромы в нацистской Германии в ноябре 1938 года).

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