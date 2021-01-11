ВИДЕО: Грузовик протаранил колонну автобусов с военными в Подмосковье, есть погибшие

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Самосвал столкнулся с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области, восемь человек пострадали, четыре погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.