"По предварительной информации, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну автобусов", — заявил собеседник агентства.
Mash сообщает о 40 пострадавших.
Также по предварительно информации пять автобусов получили повреждения.
Авария произошла в районе храма Александра Невского в Подмосковье. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!