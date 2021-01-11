"По предварительной информации, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну автобусов", — заявил собеседник агентства.

Mash сообщает о 40 пострадавших.

Также по предварительно информации пять автобусов получили повреждения.

Авария произошла в районе храма Александра Невского в Подмосковье. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи.

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