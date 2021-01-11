BioNTech произведет 2 млрд доз вакцины в 2021 году

Немецкая фармакологическая компания BioNTech значительно расширила прогноз по объемам производства вакцины в наступившем году.

Фирма из Майнца, выпускающая вакцину в партнерстве с американским концерном Pfizer, рассчитывает выпустить до конца года два миллиарда доз препарата. До сих пор планировалось производство 1,3 миллиарда доз. Скорректированный прогноз основывается на постоянном совершенствовании процессов и расширении линий производства, сообщила компания BioNTech. Для вакцинации одного человека необходимо две дозы вакцины.

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