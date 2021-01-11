Беларусь: Тихановская назвала сроки принятия новой конституции

Планы Лукашенко по проведению конституционной реформы в Беларуси Светлана Тихановская назвала "манипулятивным проектом". Ее офис намерен представить свои предложения в этой области, пишет DW.

Новые выборы в Беларуси и референдум по новой конституции страны должны пройти до конца 2021 года, написала в воскресенье, 10 января, один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram-канале.

Ранее находящийся у власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на государственном телеканале "Россия 1", что его проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, а "его судьбу люди решат на референдуме".

Новая Конституция Беларуси



Комментируя обещания Лукашенко подготовить конституционную реформу, Светлана Тихановская написала в своем Telegram-канале следующее: "В 2020-м мы заявили, что не считаем его президентом. Значит, мы не примем никаких его фейков вместо конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно — никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия".

Планы Лукашенко по проведению конституционной реформы Тихановская назвала при этом "манипулятивным проектом". По словам оппозиционного политика, "в Беларуси может быть принята только одна новая конституция — народная. Писать и обсуждать ее будет народ". "Человек, опустившийся до террора в отношении белорусов, никакого отношения к главному закону страны не имеет", — подчеркнула бывшая соперница Лукашенко на выборах президента страны.

По данным пресс-службы Тихановской, в ближайшее время ее офис представит свои предложения по проекту конституции, которые будут открыты к обсуждению.

Протесты против фальсификаций на выборах президента Беларуси



В выходные, 9 и 10 января, в Беларуси продолжились акции протеста против официальных результатов президентских выборов, которые были проведены 9 августа 2020 года. По данным ЦИК РБ, Александр Лукашенко, занимавший тогда пост президента страны, одержал победу, набрав более 80 процентов голосов избирателей.

Со своей стороны, участники начавшихся пять месяцев назад уличных протестов считают подобные результаты голосования сфальсифицированными, а их настоящим победителем — кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

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