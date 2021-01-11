Трамп может стать первым президентом США, которому объявят импичмент дважды

Дональд Трамп может стать первым президентом США, которому объявят импичмент дважды. Если его все же отстранят от должности, то смогут запретить и участие в новых президентских выборах, пишет "Медуза".

Трамп сам предложил своим сторонникам пойти к Капитолию, после чего те взяли здание штурмом

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий. Там собрались члены Конгресса, чтобы формально утвердить итоги выборов президента, на которых победил Джо Байден. В ходе штурма при тех или иных обстоятельствах погибли пять человек. Участников беспорядков разогнала полиция и силы спецназа. Работа Конгресса была прервана на несколько часов, но после этого конгрессмены все-таки утвердили результаты президентских выборов.

Трамп пытался заблокировать процедуру утверждения победы Байдена. Перед штурмом Капитолия в Вашингтоне прошел митинг его сторонников, на котором он выступил с большой речью. Трамп, в частности, призвал пойти к Капитолию и поприветствовать конгрессменов-республиканцев, выступивших с возражениями против результатов выборов. ”Потому что мы никогда не вернем нашу страну слабостью. Вы должны показать силу и быть сильными”, — сказал Трамп на митинге.

Эти слова были восприняты как призыв к насилию. Против Трампа сыграла и речь, с которой он спустя несколько часов обратился к участникам штурма Капитолия. Он призвал их разойтись — но сделал это очень мягко и в который раз повторил, что выборы были украдены. ”Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите домой. Мы вас любим. Вы особенные. <…> Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой и идите домой с миром”. И хотя на следующий день Трамп пообещал мирно передать власть Байдену, крупнейшие соцсети заблокировали его страницы, члены его администрации стали увольняться, а политики и СМИ заговорили о его отставке.

Трампу недолго осталось быть президентом. Но многие хотят, чтобы он ушел раньше

Полномочия Трампа истекают 20 января — в день инаугурации Байдена. Но демократы в Конгрессе — в частности, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси — считают, что даже в оставшиеся 10 дней, которые Трампу осталось быть президентом, он представляет опасность для страны. Сейчас в США обсуждают три варианта его возможного ухода.

Вариант первый — отстранение по 25-й поправке



25-й поправка в Конституцию США предусматривает замену президента в случае его неспособности исполнять свои обязанности. Для этого нужно, чтобы президента объявили неспособным работать на своем посту его собственная администрация и вице-президент, который в этом случае и становится президентом. Правда, сам президент в любой момент может заявить, что готов вернуться к своим обязанностям. Если администрация и вице-президент с ним не согласятся, дело передается в Конгресс.

Для отставки по 25-й поправке необходимо участие членов администрации Трампа и в первую очередь его вице-президента Майка Пенса. В последнее время отношения Трампа и Пенса испортились: Пенс отказался от попыток заблокировать процедуру утверждения итогов выборов в Конгрессе, а Трамп публично его раскритиковал и не осудил некоторых участников штурма Капитолия, которые призывали повесить Пенса за предательство президента.

Тем не менее, Пенс не поддерживает идею отстранения Трампа от власти с помощью 25-й поправки, сообщил 7 января источник The New York Times. Но 10 января источник СNN заявил, что Пенс не исключает возможность прибегнуть в 25-й поправке, если поведение Трампа ”станет еще менее предсказуемым”.

Вариант второй — импичмент



Трамп может стать первым президентом США в истории, которому попытаются объявить импичмент дважды. В первый раз это произошло в 2019 году из-за разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тогда Палата представителей объявила импичмент Трампу, но решение о его отстранении от должности не прошло через Сенат, где у республиканцев было большинство.

На этот раз демократы в Конгрессе намерены запустить процедуру импичмента уже 10 января (по статье об умышленном подстрекательстве к насилию против правительства США) и провести ее в ускоренном порядке. Но даже в этом случае ее почти наверняка не удастся завершить 20 января: из-за рождественских каникул провести в Сенате голосование об отстранении Трампа можно будет не раньше 19 января.

Тем не менее, закон, по всей видимости, позволяет продолжить процедуру импичмента и после истечения полномочий президента. Правда, для ее успешного завершения демократам придется заручиться поддержкой 17 республиканцев в Сенате, что маловероятно: против Трампа выступили несколько сенаторов-республиканцев, но никто из них не выразил готовности голосовать за его отстранение.

Особого энтузиазма импичмент не вызвал и у Байдена. Он заявил, что этот вопрос предстоит решать Конгрессу, а сам он после вступления в должность намерен заняться самыми неотложными делами — борьбой с коронавирусом и поддержкой экономики США.

Несмотря на отсутствие широкой поддержки идеи второго импичмента, Пелоси и другие демократы, кажется, не намерены от нее отказываться. Возможно, потому, что если Палата представителей объявит Трампу импичмент, а Сенат отстранит его от должности (даже после истечения полномочий), ему можно будет запретить снова занимать государственные должности — в том числе должность президента.

Вариант третий — добровольная отставка



Пелоси выразила надежду, что после штурма Капитолия Трамп сам заявит о досрочной отставке и передаст полномочия Пенсу. Уйти в отставку Трампа призвали по меньшей мере двое однопартийцев: член Палаты представителей Адам Кинзингер и член Сената Лиза Мурковски.

”Это [события 6 января] была атака на конституционный процесс передачи власти после выборов. Это также была атака на законодательную власть со стороны исполнительной власти, поклявшейся соблюдать законы США. Это выходит за рамки простого отказа признать поражение”, — говорится в редакционной колонке влиятельного The Wall Street Journal. Редакция выразила мнение, что импичмент Трампа обозлит его сторонников и еще сильнее разделит американское общество, поэтому лучшее, что может сделать действующий президент, — уйти сам.

Впрочем, редакция The Wall Street Journal считает маловероятной добровольную отставку Трампа. С этим согласен и колумнист CNBC, президент Атлантического совета Фредрик Кэмп. Их мнение подтверждает CBS со ссылкой на высокопоставленных советников Трампа в Белом доме. По их словам, Трамп не видит причин уходить и продолжает обсуждать мысль, не помиловать ли ему самого себя перед завершением его президентских полномочий.

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