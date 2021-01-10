В России за сутки выявлен еще 22 851 случай COVID-19

Впервые с 18 ноября число новых выявленных случаев оказалось ниже 23 тыc., составив 22 851, передает "Интерфакс". В Москве выявлены 4 216 новых случаев COVID-19 за сутки, зарегистрированы 77 смертей и 7 045 выздоровевших.

За неделю число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России дней возросло на 165 167, что стало минимумом с середины ноября. Количество выявленных случаев оказалось сразу на 11,5% меньше, чем на прошлой неделе, когда стало известно о 186 539 заразившихся.

Меньше заболевших за неделю выявляли в середине ноября: с 16 по 22 ноября штаб сообщал о 163 504 новых случаях.

Общее количество инфицированных достигло 3 401 954, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня не превышает 0,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 470 днем ранее. Всего от инфекции умерли 61 837 пациентов.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 080. Всего уже вылечились 2 778 889 человек. Количество выписанных пациентов за сутки, согласно данным штаба, два дня подряд превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших выросла до 81,7% от общего числа заразившихся.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.

По данным оперативного штаба, еще 3 010 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 292 - в Московской области, 472 - в Нижегородской области, 390 - в Воронежской области, 389 - в Ростовской области, 387 - в Свердловской области, 318 - в Красноярском крае, 304 - в Вологодской области, 297 - в Хабаровском крае, 294 - в Челябинской области, 290 - в Пермском крае.

Еще 281 случай выявлен в Карелии, 280 - в Самарской области, по 261 - в Иркутской , Волгоградской областях, 253 - в Саратовской области, 247 - в Омской области, 246 - в Ульяновской области, 242 - в Ставропольском крае, 241 - в Архангельской области, 236 - в Мурманской области, 234 - в Приморском крае, 232 - в Забайкальском крае, 231 - в Кировской области, 228 - в Коми.

Также 224 случая зарегистрированы в Тверской области, 216 - в Ленинградской области, 213 - в Крыму, 205 - в Псковской области, 201 - в Тульской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

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