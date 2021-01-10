Лукашенко не считает Тихановскую самостоятельной политической фигурой

Александр Лукашенко не считает экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде.

Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.

Лукашенко назвал Тихановскую «голосом тех людей, которые сегодня за ней стоят, финансируют, направляют, определяют курс». «Спецслужбы Литвы, Польши, не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть, — цитирует Лукашенко ТАСС. — У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки. И мы фиксируем со своей стороны также активную роль Соединенных Штатов Америки, создан центр, свыше 100 человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды».

По словам Лукашенко, то, что заявляет Тихановская, «обрабатывается и предлагается ей с чужих рук».

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