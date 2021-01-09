В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет

Самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, по сообщениям СМИ, упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.

Пассажирский самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в субботу, 9 января, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на спасательные службы Индонезии. По данным агентства, на борту находились более 60 человек, включая 10 детей.

Ранее мировые агентства сообщили, что диспетчеры потеряли связь с самолетом вскоре после его вылета из аэропорта Джакарты. Лайнер выполнял рейс SJY 182 и направлялся в индонезийский город Понтианак на острове Борнео.

По данным службы Flightradar24, занимающейся отслеживанием движения самолетов, авиалайнер всего за минуту потерял в высоте более 3000 метров.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.

Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021



Как сообщает американский телеканал CNN, спасательная служба Индонезии Basarnas направила спасательный корабль к округу "Тысяча островов", расположенном в Янванском море. В этом регионе должен был находиться самолет в тот момент, когда с ним была потеряна связь.

Между тем службы спасения сообщают о том, что вероятные обломки самолета были найдены в море к северу от столицы страны. Авиакомпания Sriwijaya Air пока не выступила с официальным заявлением по поводу инцидента.

BREAKING First debris found by rescue team in Jakarta bay https://t.co/gjxIxEX22N pic.twitter.com/9qnMv4zMfX — AIRLIVE (@airlivenet) January 9, 2021





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