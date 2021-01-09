Евросоюз может разрешить использование вакцины AstraZeneca до конца января

Вакцина, разработанная британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, может быть одобрена для использования в Евросоюзе уже до конца января. Об этом сообщило Европейское агентство лекарств.

Планируется, что на следующей неделе AstraZeneca будет просить утвердить выпуск препарата на рынок. После этого его должна будет утвердить Еврокомиссия. Пока что для использования в ЕС утверждены две вакцины — Comirnaty производства компаний Pfizer un BioNTech и вакцина американской компании Moderna.

Минздрав рассчитывает, что AstraZeneca будет основной вакциной в Латвии. У этого производителя планируется закупить 424 000 доз вакцины в первом квартале 2021 года и 850 000 доз — во втором квартале. Причина, по которой Латвия выбрала AstraZeneca — для хранения этой вакцины не нужны особые условия, достаточно обычного холодильника. В случае с Pfizer необходимы специальные морозильники с температурой от -60 до -90 градусов.

Кроме того, вакцина AstraZeneca дешевле. Расценки вакцин для ЕС в середине декабря случайно опубликовала бельгийский министр Эва Де Бликер:

Oxford/AstraZeneca — 1,78 евро,

Johnson & Johnson — 6,9 евро,

Sanofi/GSK — 7,56 евро,

Pfizer/BioNTech — 9,77 евро.

CureVac — 10 евро,

Moderna — 14,66 евро.



Решение о закупке вакцин было принято до того, как стало известно, какой из препаратов быстрее всего пройдет процесс сертификации в ЕС. AstraZeneca была первой компанией, которая давала наиболее реалистичные прогнозы доступности вакцин и описание ее использования было более доступным.

При этом при испытании вакцины эффективность оказалась всего 70%. После этого был найден способ увеличить ее эффективность — изменилась дозировка и интервал между двумя получениями дозы. Однако сертификация вакцины в итоге затянулась.

Латвия — не единственная страна, сделавшая ставку на AstraZeneca. Такое же решение приняла Эстония.

Первой в мире начала прививать вакциной AstraZeneca Великобритания. Использование вакцины AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании в конце декабря. К настоящему времени сделано уже более миллиона прививок.

Оксфордская вакцина создана на основе аденовирусного вектора, в который встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации и являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека. Оксфордская вакцина использует аденовирус шимпанзе, а аналогичные вакцины в России и в Китае — аденовирус человека.

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