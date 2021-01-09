Трамп не будет присутствовать на инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что не собирается присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января. Таким образом, Трамп прервет давнюю традицию. Присутствие на церемонии уходящего президента США считается знаком примирения после жесткой избирательной кампании.

Дональд Трамп не намерен присутствовать на церемонии вступления в должность избранного главы Белого дома Джо Байдена. "Для всех, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", написал он в пятницу, 8 января, в Twitter.

Тем самым Трамп может прервать долгую традицию, по которой президент США, покидающий этот пост, по возможности присутствует на инаугурации своего преемника, хотя юридически это не обязательно: Байден может принять присягу и в отсутствие предшественника.

Участие уходящего президента в торжественной церемонии инаугурации считается важным сигналом примирения особенно в условиях ожесточенной предвыборной кампании. По данным агентства Reuters, в Белом доме ходят слухи, что Трамп уедет из Вашингтона накануне мероприятия, 19 января.

Прошедшие 3 ноября президентские выборы республиканец Дональд Трамп проиграл с большим отрывом представителю Демократической партии Джо Байдену, однако на протяжении месяцев отказывался признать поражение, утверждая, что в ходе голосования были допущены массовые фальсификации. Только после того как Конгресс официально утвердил избрание Байдена президентом, Трамп заявил, что не будет препятствовать передаче власти.

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