Лукашенко: "Нужно успокоиться той небольшой кучке, которая по выходным ходит по Минску"

7 января Александр Лукашенко посетил храм Воздвижения Креста Господня в Минске. В ходе длинной речи он высказался о Рождестве, о пандемии коронавируса, о нацизме в Беларуси. Отдельно Лукашенко затронул горячую тему протестов в США — сегодня ночью протестующие захватили Капитолий и пытались сорвать утверждение итогов выборов президента. В результате погибли четыре человека. Он также увязал ее с протестами в Беларуси. Видео его выступления опубликовано в телеграм-канале «Пул первого».

— Кто бы мог, Владыка, подумать (обращаясь к митрополиту Вениамину. — Прим.TUT.BY), что сегодня в ночь по нашему [времени] будут штурмовать Капитолий? Цитадель демократии мировой — как они себя подавали. Кто бы подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа, но это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди.

Поэтому нам надо собраться. Нам надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. А той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице. Еще хуже — когда они идут во дворы. Будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны этого допустить.

Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы моя президентская жизнь закончилась тем, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель.

Мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка и не дай бог она превратиться в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов, — сказал Лукашенко.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!