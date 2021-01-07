В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Несколько десятков задержаны

Власти Вашингтона подтвердили гибель в общей сложности четырех человек во время протестов в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти.

Он подтвердил гибель одной женщины от полученного в здании Конгресса США огнестрельного ранения. По его словам, выстрел, который слышен в одном из видео из Капитолия, произвел сотрудник столичной полиции. Конти отказался назвать имя погибшей, но, по данным телеканала Fox News, жертвой стала Эшли Бэббит, которая жила в Сан-Диего (штат Калифорния) и в течение примерно 14 лет служила в ВВС США. Бэббит скончался через несколько часов после того, как была ранена, передает ТАСС.

Пользователи соцсетей нашли микроблог Бэббит в Twitter. В нем она делилась постами Трампа и другими твитами с требованиями пересмотра итогов президентских выборов, пишет TJ. "Нас ничего не остановит. Они могут пытаться, пытаться и пытаться, но шторм уже начался, и он опустится на Вашингтон менее, чем через 24 часа. От тьмы к свету!" - гласит последний твит Бэббит, опубликованный за сутки до ее гибели.

Что же касается трех других смертей, то, по словам Конти, они умерли в районе здания Капитолия. "С одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти", - сказал Конти.

В результате беспорядков по меньшей мере 14 сотрудников полиции получили ранения. Двое их них были госпитализированы. Также Конти сообщил о 52 задержанных. 47 из них задержали за нарушение комендантского часа, 26 человек были задержаны около Капитолия. Также несколько человек были задержаны за ношение запрещенного оружия или оружия без лицензии. Также Конти подтвердил, что полиция нашла самодельные бомбы в офисах Демократической и Республиканской партий, передает Reuters.

Вечером 6 января Федеральное бюро расследований (ФБР) США обратилось к гражданам с просьбой предоставить фотографии, видеозаписи и другую информацию, которая поможет агентам спецслужбы идентифицировать людей причастных к актам насилия. В свою очередь мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила введенный из-за протестов режим ЧС на 15 дней.

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