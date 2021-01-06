Авиадиспетчерам США прислали угрозу осуществить теракт в Капитолии

Авиадиспетчеры Нью-Йорка получили сообщение с угрозой осуществления теракта в столице США Вашингтоне в отместку за прошлогоднее убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает телеканал CBS News, в распоряжении которого оказалась аудиозапись с угрозами.

В сообщении, прозвучавшем 4 января на частотах американских авиадиспетчеров, говорится: "Мы направим самолет на Капитолий в среду. Сулеймани будет отомщен".

По данным телеканала, правительство США не считает эту угрозу реальной, но проводит расследование по факту незаконного внедрения в авиационные частоты. Всем диспетчерам также напомнили 5 января о необходимости немедленно информировать о любых отклонениях самолетов от своих маршрутов.

По мнению опрошенных телеканалом экспертов, угрозы могут повлиять на указания, которые обычно получают пилоты.

Источники телеканала полагают, что дата 6 января, озвученная в сообщении, выбрана неслучайно - в этот день в Капитолии пройдет совместное заседание членов Сената и Палаты представителей Конгресса США. На заседании будут утверждены итоги выборов президента Соединенных Штатов, пишет "Медуза".

Федеральное бюро расследований не стало комментировать информацию о подготовке захвата самолета, однако подчеркнуло, что серьезно относится ко "всем угрозам применения насилия". Федеральное авиационное управление США указало, что находится в контакте с правоохранительными органами. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, неделю назад телеканал Fox со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил, что разведка США ожидает иранского удара по американским силам на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, на которые ссылались источники, Иран по-прежнему "хочет отомстить за убийство Сулеймани". Удары могут быть нанесены как баллистическими ракетами малой дальности, так и крылатыми ракетами и квадрокоптерами, аналогичными тем, которые использовались при атаке на нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco в 2019 году.

Крупнейший в мире теракт произошел 11 сентября 2001 года. Тогда 19 террористов из группировки "Аль-Каида"* захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек, не считая террористов.

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