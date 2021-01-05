Борис Джонсон объявил в Англии новый локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телевизионном выступлении объявил о новых ограничительных мерах, которые вводятся на территории всей Англии начиная с полуночи.

По сути они напоминают локдаун, который уже вводился в марте прошлого ода.

Людям, если они не работают в ключевых сферах или там, где работа на удалении невозможна (например, на стройках), рекомендуется по возможности работать из дома, большинство школ будет закрыто, а школьники переводятся на домашнее обучение.

Отчасти поводом для введения новых жестких послужило предупреждение главного санитарного врача Англии профессор Криса Уитти о быстром распространении в стране нового штамма коронавируса.

В понедельник в Британии уже седьмой день подряд ежедневно регистрируется более 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в понедельник был поставлен новый рекорд с 58 тыс. заболевших. Только в Англии на утро понедельника в больницах находилось 26626 пациентов с коронавирусом.

В общей сложности сейчас стационарное лечение от Covid-19 получает больше пациентов, чем на прошлом пике, весной 2020 года.

Профессор Уитти рекомендовал также поднять уровень риска до максимально возможного нового пятого уровня. Иначе, по его словам, система здравоохранения будет перегружена и перестанет справляться с ростом заболеваемости.

Ранее пятый уровень подразумевал лишь более строгое социальное дистанцирование.

При этом первый локдаун был объявлен в марте прошлого года, когда уровень риска был четвертым.

За Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией оставлено право собственого выбора мер по сдерживания пандемии.

В Шотландии также будет введен жесткий локдаун, соблюдать который жители будут обязаны в заколнодательном порядке. Им предписано не покидать дома за исключением случаев крайней необходимости. Школы там будут закрыты до февраля.

В Уэльсе школы и колледжи переводятся на дистанционное обучение по крайней мере до 18 января.

После выступления Бориса Джонсона новые меры обсудит и Северная Ирландия.

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