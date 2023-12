Kęstutis Girnius

Šios šalys balsavo kitaip ne dėl to, kad mano, jog Izraelis neturi teisės stengtis sunaikinti Hamaso, bet dėl to, kad jos ginkluotosios pajėgos toliau vykdo beatodairiškas atakas, per kurias žūsta tūkstančiai nekaltų civilių, tarp kurių daugiau negi šeši tūkstančiai vaikų.