Rimvydas Valatka. Nacionalinės vertybės

Kažkada seniai seniai viena siauruose Kauno sluoksniuose žinoma poetė, katrą Liberalų sąjunga, o po to sąjūdis vis įtraukdavo į sąrašą Seimui užpildyti, pasiskelbė krašto nacionaline vertybe. Kadangi nuo tos dienos, kai D. Teišerskytė įsipaišė į kultūros paveldus, pralėkė bene 14 metų, sąrašas verkia nepildomas.

Tautai netikėtas didelių kyšininkų nužengimas į cypę, Kalėdų nuotaika ir kiti dailūs sutapimai sukūrė tam reikalui itin palankią atmosferą.

Vertibe (rašoma naujuoju stiliumi) Nr.1. Darbiečio Gapšio ašaros. Sujaudino ir mažą, ir seną. Man tai cypė nieko, bet vaikai vaikeliai, našlaitėliai. Kas galvelę prieš miegą paglostys. Ruošdavau namų darbus, veždavau į mokyklą ir parveždavau, o paskui į būrelius. Vakar turėjau aiškinti, kad gali būti sutrikimų šitam procese. O žmona? Kur jai dėtis po to beširdžio teismo?

Širdis plyšta skaitant į kalėjimą einančiojo jaunojo Darbo partijos Verterio kančias. Kaip poetams yra žinoma, kultinis Goethe’s romanas išpopuliarino Verterio drabužių stilių ir netgi skatino savižudybes romano veikėjo pavyzdžiu. Gali būti sutrikimų ir šiame procese.

Vertibe Nr. 2. Lietuvos teisėjų teisena. Klausimas tiktai kurio teismo teisėjai – Vilniaus apygardos ar Apeliacinio – skelbtini nacionalinėmis vertybėmis.

Tarp penkerių, penkerių su puse ir šešerių metų kalėjimo už didelio kyšio ėmimą dviem politikams ir kyšio davimo vienam verslininkui, baudų MG grupei, Liberalų sąjūdžiui ir Darbo partijai ir „jie visi yra visiškai nekalti, nes kyšis buvo tik paskola“, viepiasi tokia praraja, kad kažkurio teismo teisėjų nebeužtenka tik atleisti. Reikia teisti ir sodinti.

Teisėjai sės į bendrą kamerą ar sėdės vienui vieni? Klausimas lieka atviras.

Vertibe Nr.3. Abonento tapsmas šventuoju. Tiesą sakant, Zuokas visada buvo nacionalinė vertibe, tik ne kiekvienas pabažnas tai suprato. Bet dabar tai jau ant visados.

Teisingumas visada nugali, tam dažnai reikia laiko ir ištvermės jo sulaukti, po trijulės žengimo į cypę kaip poterius išbėrė šv. Zuokas. Žino iš karčios patirties. Tai jeigu net Abonentą, teistą už gerus darbus, apėmė pasididžiavimas savo Valstybe, kuri, anot jo, išlaikė labai rimtą egzaminą, leisiantį mums visiems žengti į tikros, o ne korumpuotos demokratijos etapą, nušvitimas įvyko. Žodžiu, peržengtas dar vienas Rubikonas.



Vertibe Nr. 4. Seimo narės S. Lengvinienės logika. Brisdama per savąjį Rubikoną buvusi laisvietė paskelbė, kad būdama Laisvės partijos nare chr..n tu pateksi daugiau į Seimą, todėl ji, to liūdno fakto nelaukdama perbėga į Skvernelio perbėgėlių partiją, kaip prieš anuos rinkimus perbėgo iš Liberalų sąjūdžio, nes tauta perbėgėlių vertibes myli labiau negu laisvės.

Neklauskit, o kokios yra pačios Lengvinienės pažiūros ir vertybės, jei ji vieną dieną gali agituoti už lygias visų lietuvių teises, o kitą – prieš. Taip, ne, o kaip jums patogiau! Politikė yra paskelbusi mokslinių straipsnių vyresnio amžiaus žmonių išlikimo darbo rinkoje tema.

Ar pirktumėt iš Lengvinienės pavažinėtą automobilį? – kažkas paklausė. Bet yra ir geroji gardaus valgio šaukšto pusė – Lietuva po trejų metų sužinojo, kad Seime yra tokia Lengvinienė.

Vertibe Nr.5. Birštono merės N. Dirginčienės išmanumas. Kaip rašo tūkstančių visų partijų partinių nuodėmklausys A. Tapinas, viena svarbiausių socialdemokratų figūrų išmokas sėmė lyg rytojaus nebūtų. Nors merė važinėja tarnybine mašina, įsisavino beveik 14 000 eurų degalams sau, pateikdama 23 skirtingomis kortelėmis apmokėtus čekius vien 2019-2020 m. Gebėjo vienu metu ir piltis degalų, ir pirmininkauti tarybos posėdžiams. O kad būtų vyšnia ant torto, kompensavosi už miesto pinigus du saldainius „Pupa“.

Vertibe Nr. 6. Jurgitos ir Audriaus Šeržentų Nemuno kilpų gravitacinio lauko teorija. Birštono politikų šeimos sukurta teorija skelbia, kad laikas gravitaciniame lauke aplink Birštoną eina smarkiai lėčiau nei kitur. Kuo stipresnis gravitacinis laukas, tuo galingesnis laiko pokytis. Taigi A. Tapinas be reikalo stebisi, kad ta kukli tyrėjų šeima pagal gautas išmokas kurui galėjo kartu nuvažiuoti kone 400 000 km Birštone, kurį apvažiavus aplink neišeitų nė 60 km.

Bandydami ištrūkti iš vis lėčiau slenkančio laiko kartais iš tos pačios degalinės per abu paimdavo po 8 kuro čekius dienoj.

Vertibe Nr.7. Valstybinės kalbos kelių inspekcijos viršininko A. Valotkos kalbos solidumas. Reporterio paklaustas, ką ponas viršininkas turėjo galvoje, kur reikia, o dar labiau kur nereikia, kaišiodamas terminą „lingvistinės teisės“, A. Valotka šitaip bylojo: „Aš manau, ir viskas.“. Paskui dar pridūrė, kad, nepaisant to, jog yra kalbos kelių inspekcijos viršininkas, jis nėra niekaip atsakingas už tokius savo žodžius.

Kalbos kelių policijos viršininkas ne pirmas ir nebus paskutinis šio krašto ponas, kuris deda ant logikos patys žinote ką. Todėl būtų didelė neteisybė neįtraukti į nacionalinių vertybių sąrašą A.Valotkai pavyzdį parodžiusio pirmojo šalies istorijoje keturių žvaigždžių generolo.

Vertibe Nr 8. Generolo V. Rupšio kontrpuolimo menas ir praktika. Kai reporteris puldamas generolą į kaktą paklausė jo, o kaip ten išėjo, kad keturių žvaigždžių generolas butą už gynybos pinigus nuomojasi iš sūnaus, keturių žvaigždžių generolas kirto staigiai apeidamas klastingą priešą iš kairiojo flango: „Jūs kvailas ar taip tik atrodot?“

Vertibe Nr.9. Last but not least – Širvintų mergelės pasirodymas piemenėliams. Prieš pat kraštą užplūstant sniegui jį apskriejo geroji naujiena – Širvintų merė statysianti paminklą Poetui. Tiesa, atsirado tokių besarmačių, kurie būdingu nusidėjėliams stiliumi ėmė šnypšti, kad paminklas tas išrodo kaip „Poetas tupykloje“.

Nesiduokit sugundomi. Iš tikrųjų tai paminklas vardu „Skaitanti mergaitė“. O jo sutvirtinimo komisijoje buvo pirmoji gyvoji nacionalinė vertybė Teišerskytė. Katra po Prunskienės Moterų partijos ir Liberalų sąjūdžio reinkarnavosi Regionų partijos paimtose Širvintose.

Literaliai. Kaip Seimo poetų, o gal net ir viso Rašytnamio atstovė Poeto įpaminklinimo komisijoje. Vertybė pradėjo su Prunskienė, pabaigs su Pinskuviene ir jos mergaite.

P.S. Neįmanoma vienu metu ir šūkauti, ir galvoti. Tokia žmogaus fiziologija. Tuo paaiškinamas visas mūsų buvimas šioje žemėje. Ir politika, pridūrė vienas išmintingas žmogus. Tik kam tie išminčiai mums? Tas laikas praėjo, nebegrįš jau.

Sąrašas pildomas.