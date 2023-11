Rimvydas Valatka

Ateina trečia karo žiema. Neva sankcionuoti rusai skraido į Šamoni ir kt. Alpių kurortus per Stambulą. Kas reiche gali išmesti 27 000 eurų už bilietą verslo klase? Tik tie, kurie remia fuhrerį. Tai jie perka poršus, kuriuos jiems per ES malonę leidžia gauti Lietuva. Ne karo miražas. ES su savo sankcijų politika be jų įgyvendinimo politikos – ilgai trunkanti haliucinacija.