Ramūnas Bogdanas. Gazos valdžios požiūris į civilius gyventojus jos lūpomis

Po spalio 7 d. kruvino išpuolio mažai kas turėjo abejonių dėl Izraelio atsako. Mažiausiai dėl to abejoti turėjo „Hamas“ teroristai. Kas jau kas, o jie gerai žino Izraelio nuostatas ir ne kartą jas patyrė savo kailiu per kelis savo teroristinės veiklos dešimtmečius.

„Hamas“ nėra nežinia kur esanti organizacija. Nuo 2006 m. vykusių paskutinių rinkimų Palestinoje ji valdo Gazos Ruožą, 2007 m. išžudžiusi, įkalinusi ar išvijusi „Fatah“ partijos narius, kurie buvo tapę opozicija po rinkimų.

„Hamas“ vadovybė vadinama politiniu biuru, lygiai kaip Sovietų Sąjungos komunistų partijos viršūnėlė. Iš jų tarpo renkamas pirmininkas. 1996–2017 m. juo buvo Khaledas Mashaalas. O nuo 2017-ųjų iki dabar – Ismailas Haniyeh. Jie gyvena už Gazos ribų, tenai, kur juos priima. Šiuo metu tinkamiausia vieta yra Docha, Kataro sostinė, o iki pilietinio karo tai buvo Sirijos sostinė Damaskas.

Taigi, ant jų Izraelio bombos nekrinta, bet jie puikiai žino Izraelio pajėgumus ir negalėjo nenumatyti bombardavimų Gazoje. Kodėl jie kišo į pavojų civilius Gazos gyventojus, už kuriuos jie kaip vienintelė ten esanti valdžia yra atsakingi? Per laiką, praėjusį nuo spalio 7 d. žudynių, „Hamas“ vadai spėjo patys atsakyti į šį klausimą.

Vandens tiekimas – ne mūsų rūpestis



CBS korespondentas spalio 15 d. ėmė interviu iš „Hamas“ politbiuro nario Ghazio Hamado, kuris buvo pristatytas kaip politinis „Hamas“ atstovas spaudai. Jis yra reikšminga figūra organizacijoje, buvęs užsienio reikalų ministro pavaduotojas, o 2006 m. tapęs atstovu spaudai. Į klausimą dėl žydų žudynių spalio 7 d. jis žurnalistui atsakė: ne to klausiate, rūpinkitės Gazos gyventojais.

Palestiniečiai esanti tokia pat tauta, kaip kitos, ir jokia tauta nėra išlaisvinama be aukų. Kitaip tariant, „Hamas“ numatęs jo valdžioje esantiems gyventojams aukos vaidmenį.

Apie gyventojų paskirtį pasisakė buvęs „Hamas“ pirmininkas Khaledas Mashalas interviu „al Arabiya“ žurnalistei. Pasak jo, rusai yra paaukoję 30 mln. žmonių, kad apsigintų nuo Hitlerio; vietnamiečiai paaukoję 3,5 mln. saviškių, kad nugalėtų JAV, ir t. t. Palestiniečiai esanti tokia pat tauta, kaip kitos, ir jokia tauta nėra išlaisvinama be aukų. Kitaip tariant, „Hamas“ numatęs jo valdžioje esantiems gyventojams aukos vaidmenį.

Dabartinis „Hamas“ vadas Ismailas Haniyeh „New York Times“ sakė, kad spalio 7 d. „mums pavyko grąžinti palestiniečių klausimą atgal ant stalo ir dabar niekas regione nesijaučia ramiai.“

Dėl pačių gyventojų detaliau tam pačiam laikraščiui paaiškino „Hamas“ patarėjas ryšiams su žiniasklaida Taheras el-Nounou. Pasirodo, „Hamas“ tikslas nėra „valdyti Gazą, tiekti vandenį, elektrą ir panašius dalykus“. Jų tikslas – nesibaigiantis karas: „Aš tikiuosi, kad karas su Izraeliu taps nuolatinis visame jo pasienyje ir kad arabų pasaulis stos su mumis.“

„Hamas“ ne tik atvirai sako nesirūpinantis Gazos gyventojų likimu, bet ir žino, kam permesti atsakomybę už juos. Tai paaiškino Musa abu Marzoukas, prie pirmininko Kh. Mashalo buvęs jo pavaduotoju ir taikęsis jį pakeisti 2017 m., bet pralaimėjęs. Jis gyveno JAV 1988–1993 m. ir organizavo iš ten pinigų srautus „Hamas“ veiklai. Pavyzdžiui, būdamas „Jungtinės asociacijos mokslui ir tyrimams“ (angl. United Association for Studies and Research) direktoriumi, per šią struktūrą rinko individualias lėšas terorizmui remti.

Musa abu Marzoukas Visi žino, kad 75 proc. Gazos gyventojų yra pabėgėliai, ir Jungtinės Tautos turi pareigą juos apsaugoti.

Šis įtakingas politbiuro narys per interviu „Russia Today“ spalio 27 d. į klausimą, kodėl „Hamas“ pasistatė 500 km tunelių, bet neįrengė slėptuvių gyventojams, atsakė, kad tuneliai skirti apsaugoti nuo pražūties. „Tuneliai saugo nuo lėktuvų. Mes kovojame iš tunelių.“ Tada atvirai pridūrė: „Visi žino, kad 75 proc. Gazos gyventojų yra pabėgėliai, ir Jungtinės Tautos turi pareigą juos apsaugoti.“

Taigi, pagal „Hamas“ logiką, išsakytą vieno aukščiausių vadų, Jungtinės Tautos turėjo pastatyti bombų slėptuves gaziečiams, o jei to nepadarė – patys kalti.

Beatodairiški žudikai, apsimetantys kariais



Apie pačias žudynes „Hamas“ vadovybė linkusi kalbėti tik apibendrintai ir vengia detalių. „Hamas“ atstovas spaudai Osama Hamdanas lapkričio 4 d. aiškino Australijos televizijai „7news“, kad lapkričio 7 d. jie sutriuškino Izraelio kariuomenę ir dabartinis puolimas Gazoje yra tos kariuomenės įvaizdžio gelbėjimas. Apstulbusiam žurnalistui O. Hamdanas tvirtino, kad civilius žudė Izraelio kariuomenė, o „Hamas“ nukovė 500 izraeliečių karių, daugiau kaip 1000 sužeidė. Likusi Izraelio kariuomenė pabėgusi, o pergalingas „Hamas“ pasitraukė su paimtaisiais į nelaisvę. Po to Izraelis pradėjęs ir tęsiantis karo nusikaltimus Gazoje, ir pasaulis privaląs jį sustabdyti. Australiečio kantrybė buvo begalinė, bet reportažo pabaigoje jis parodė tikruosius nužudytųjų ir pagrobtųjų spalio 7 d. skaičius.

Jau minėtas vienas svarbiausių „Hamas“ vadų Ghazis Hamadas spalio 27 d. per interviu BBC Vidurio Rytų korespondentą Hugo Bachegą irgi tikino, kad planas buvo tik pulti Izraelio karines pajėgas aplink Gazą. Civilių aukų atsiradę dėl „konfrontacijos“. Neištvėręs žurnalistas įsiterpė: „Tai ne konfrontacija, jūs įsiveržėte į namus“. Gh. Hamadas toliau laikėsi savo linijos bukai kartodamas, kad niekas nesiekė žudyti civilių. H. Bachega neatstojo: „Kaip jūs pateisinate miegančių žmonių, šeimų žudymą?“ Tada teroristas pareiškė: „Noriu baigti šitą interviu.“ Ir nusiplėšė mikrofoną.

Prieš kelias dienas, spalio 24 d., kalbėdamas Libano televizijai jis buvo gerokai atviresnis. Civilių aukas teroristas vadino „komplikacijomis“ vietoje ir jas pateisino šitaip: „Mes esame okupacijos aukos. Taškas. Todėl niekas neturėtų mūsų smerkti už tai, ką darome. Spalio 7, spalio 10, spalio milijoninę dieną – viskas, ką darome, yra pateisinama.“

Šitame interviu jis pasisakė apie tai, kas bus, jei Izraelis sutiks su neatsakingais reikalavimais skelbti paliaubas ir „Hamas“ gaus galimybę išlikti: „Mes turime duoti pamoką Izraeliui, ir mes tai kartosime vėl ir vėl. Al-Aqsa Povynis (toks yra spalio 7 d. išpuolio kodinis pavadinimas – aut.) yra tik pirmas kartas, o bus antras, trečias, ketvirtas.“

Ghazis Hamadas „Ar mes turėsime už tai sumokėti? Taip, ir mes esame pasiruošę sumokėti. Mes vadinami kankinių tauta, ir mes didžiuojamės aukodami kankinius.“

Per šį interviu Gh. Hamadas atskleidė ir gaziečiams numatytą vaidmenį. „Ar mes turėsime už tai sumokėti? – paklausė jis pats savęs ir atsakė: – Taip, ir mes esame pasiruošę sumokėti. Mes vadinami kankinių tauta, ir mes didžiuojamės aukodami kankinius.“

Izraelio likimas jam irgi aiškus: „Mes turime jį nušluoti, nes jis yra saugumo, karinė ir politinė katastrofa arabų ir islamo tautai. Mums negėda tai sakyti.“ Paklaustas, ar tai reiškia visišką Izraelio sunaikinimą, Gh. Hamadas patvirtino: „būtent taip“.

„Hamas“ pasaulyje palestiniečiams – nori jie ar nenori – yra numatyta kankinių rolė, o žydams – neskirstant į karius ir civilius, ką parodė spalio 7 d., – sunaikinimas. Štai prieš tokį priešą dabar kovoja Izraelio gynybos pajėgos Gazoje ir Vakarų Krante.