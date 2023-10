Ramūnas Bogdanas. Koks bus trečiasis etapas Izraelio kare prieš „Hamas“?

Praėjo dvi savaitės nuo pogromo, kurį pietų Izraelyje surengė „Hamas“ smogikai ir jiems iš paskos sekę Gazos Ruožo gyventojai. Per jį nužudyta 1400 izraeliečių, daugiausia civilių. Pagrobta ir įkaitais išsivesta atgal į Gazą 200 žmonių, kurių dauguma irgi civiliai.

Kruvini „Hamas“ spąstai Izraeliui

Šį reidą surengusi teroristinė islamistų organizacija „Hamas“ padarė viską, kad sukeltų kuo didesnį keršto troškimą Izraelyje. Jie žinojo, kad žydai nesusigūš, išsigandę po žudynių. Jie tikėjosi, kad apimti įsiūčio jie veršis į Gazą ar beatodairiškai ją bombarduos. Kitko tikėtis teroristai negalėjo, turėdami ilgametę karo prieš Izraelį patirtį.

Galima įsivaizduoti, kokia lavina pasmerkimo būtų užgriuvusi Izraelį iš viso pasaulio. Civilizuotos Izraelio valstybės įvaizdis būtų užtepliotas žuvusių ir sužalotų gaziečių krauju. „Hamas“ nėra ko prarasti – Vakarų pasaulis juos įvardijęs kaip teroristus. Bet Izraelio palaikymui būtų suduotas didžiulis smūgis. Kuo aršesnė ataka prieš pogromininkus, tuo žemiau smuktų valstybė. Pageidautina, kad smuktų tiek, jog vakariečiams taptų nepriimtina ją remti.

Izraelis neįkliuvo į šitus jam paspęstus spąstus. Nors visuomenė šaukėsi neatidėliotino keršto ir įkaitų vadavimo operacijos, patyręs politikos vilkas Benjaminas Netanyahu pirmiausia subūrė koalicinę vyriausybę, kad visos partijos dalyvautų priimant sprendimą dėl tolesnių veiksmų. Toks ėjimas užkerta kelią ateityje ginčyti daromų žingsnių teisingumą ir neleidžia jų kritikos ar gyrimo paversti būsimų rinkiminių kovų šūkiais.

Po pauzės vidaus politinėms jėgoms sutelkti sekė pauzė, kurią sukūrė Europos Sąjungos ir JAV lyderių vizitai. Atvykstantieji iš anksto viešais pareiškimais ar telefonu stabdė skubų karinį Izraelio atsaką, bet pripažino valstybės teisę gintis.

Kodėl jie taip elgėsi? Reikėjo laiko, kad sąjungininkai išnagrinėtų įvairius raidos scenarijus, kad JAV pritrauktų savo papildomas pajėgas, kad situacija būtų aptarta su kaimyninėmis arabų šalimis. Mes nežinome nieko, ką per tas dienas išsiaiškino įvairių šalių žvalgybos, atgaline data rinkdamos informaciją apie „Hamas“ išpuolio ištakas ir keltus tikslus. Tuo tarpu Izraelis sutelkė beveik 500 tūkst. armiją, o jo aviacija kasdien bombardavo žinomus „Hamas“ taikinius Gazoje.

Gaziečių paskirtis – tapti aukomis ir kankiniais

Jei lyginsime arabų šalių elgesį per 1973 m. karą prieš Izraelį su reakcija dėl pradėtų oro antskrydžių, „Hamas“ turėtų būti labai nusivylęs. Jei tada net toli esantis Marokas siuntė tankų brigadą į pagalbą „sionistų valstybei“ sutriuškinti, tai dabar apsiribota bendro pobūdžio pareiškimais. Neiššaukus kruvino atsako, „Hamas“ nepavyko bent kiek išjudinti kitų arabų valstybių prieš Izraelį. Atvirkščiai: brutalus pogromas kirto per „Hamas“ kaip tyro idėjinio kovotojo įvaizdį.

Interviu Saudo Arabijos televizijai buvęs „Hamas“ lyderis ir dabartinis politbiuro narys Khaledas Mashalas turėjo aiškintis neįtikinamai meluodamas, kad spalio 7 d. jie kovojo tik prieš Izraelio kariškius, o nužudytieji vaikai yra B. Netanyahu klastotės. Kalbėdamas jis aiškiai parodė, kad gaziečių likimas jam visiškai nerūpi: paklaustas, kas dabar apsaugos civilius per Izraelio atakas, jis su patosu teigė, kad kovos be aukų nebūna, o Alachas apsaugos tuos, kuriuos norės.

Per užuojautą sunkiai prasismelkia klausimas: nejaugi „Hamas“ nežinojo, kad pirmu reikalu po pogromo bus įvesta totali blokada? Kodėl „Hamas“ nepasirūpino sukaupti bent kiek atsargų iš anksto, kad civiliai nekentėtų? Sutvarkyti gėlinimo įrenginiai aprūpintų vandeniu, o tuneliais, kuriais atsitempė raketas, galėjo atsitempti kalnus maisto ir vaistų.

Galimas dalykas, kad „Hamas“ to nedarė, nes tikėjosi, kad atsargų nereikės. Jie turbūt tikėjosi, kad Izraelis, pasibaisėjęs žudynėmis, kurios tarsi specialiai vykdytos su ypatingu žiaurumu, po dienos kitos įsiverš į Gazą viską naikindamas savo kelyje.

Kam tada rūpėtų atsargos?! Tada rūpėtų tik džihadas. „Hamas“ vadai nėra kvaili ir sunaikinti Izraelio negalėjo tikėtis, tačiau išprovokavę atsakomąjį žiaurumą galėjo pasiekti, kad po šito karo Izraelio derybinės pozicijos būtų itin silpnos, nes susitepęs civilių krauju Izraelis neturėtų tvirtų sąjungininkų.

Nepavyko. Kai ligoninės kieme nukrito „Islamo džihado“ raketa, „Hamas“ pabandė sukelti pasaulinę viešąją nuomonę prieš Izraelį daugkart išbandytu būdu. Sprendžiant iš to, kiek žmonių ir kiek žiniasklaidos kanalų pasaulyje pakibo ant šito kabliuko, ėjimas buvo geras. Kelias dienas niekas nematė, kad nuotraukose iš neva Izraelio bombardavimo vietos ligoninė stovi sveika, o automobiliai tik sudegę, bet neišvartyti sprogimo bangos. Tačiau ir šį kartą „Hamas“ ėjimas nepavyko, nes neužkūrė jų taip geidžiamo pragaro Vidurio Rytuose.

Antras karo etapas – jau čia pat

Spalio 19 d., praėjus 12 dienų po pogromo, Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas Knesete išdėstė, kad bus trys karo stadijos. Pirmas etapas jau vyksta. Tai „Hamas“ infrastruktūros naikinimas aviacijos smūgiais. Kaip ir per ankstesnius karus su „Hamas“, Izraelis iš anksto mėto įspėjamąsias skrajutes virš objektų, kuriuos ketina atakuoti, siuntinėja sms vietos gyventojams pasitraukti. Paskelbtas raginimas evakuotis per 24 val. iš Gazos Ruožo šiaurės į pietus kelis kartus buvo pratęstas.

Dalis civilių lieka. Kažkas neturi galimybių, kažkas nenori palikti namų ir tiki Alacho globa, o kažko neišleidžia „Hamas“, nes civilių paskirtis yra būti skydu teroristams. Pincetinė operacija, per kurią būtų preciziškai išrankiojami „Hamas“ smogikai, neįmanoma.

Dar daugiau aukų bus prasidėjus antram etapui. Tai antžeminė operacija, kuri, gynybos ministro žodžiais, trumpa nebus. Ji vyks, kol nebus sunaikinti visi „Hamas“ židiniai. Gazos Ruože bet kuris civilis gali būti ginklą paslėpęs teroristas, bet kuri spinta namuose gali būti užminuotas įėjimas į tunelius.

Pastarosiomis dienomis Izraelis dar labiau sustiprino oro antskrydžius Gazoje, sekmadienį subombardavo Alepo ir Damasko oro uostų Sirijoje pakilimo takus – matyt, kad Iranas neturėtų kaip atskraidinti karinės pagalbos. Žydų generolai jau kalba parengę staigmenų teroristams Gazoje. JAV perkelia priešraketinės gynybos kompleksą THAAD ir naujus „Patriot“ raketų batalionus į Vidurio Rytus. Kartu su dviem lėktuvnešiais ir jų kovinių laivų grupėmis jie turi atgrasinti Iraną, kad karas nevirstų regioniniu. Matyt, antras karo etapas jau visai priartėjo.

Gazos ateities apybraižos

Ilgalaikėje perspektyvoje trečias etapas bus dar sudėtingesnis, ir jis kol kas turi tik neaiškias apybraižas. Pasak Y. Gallanto, trečias etapas „pareikalaus atleisti Izraelį nuo atsakomybės už gyvenimą Gazos Ruože ir sukurti naują saugumo realybę Izraelio piliečiams.“

Gazos dabartinis statusas yra gana keistas. Nuo 1948 m. iki 1967 m. šį ruožą valdė Egiptas ir jo prievolė buvo rūpintis vietos gyventojais bei jau tada ten buvusiais pabėgėliais. Per 1967 m. karą Izraelis tas žemes okupavo, bet 2005 m. išvedė savo kariuomenę ir net prievarta iškraustė visus Gazos Ruože gyvenusius žydus. Kitaip sakant, paliko teritoriją 2006 m. vietos rinkimus laimėjusiam „Hamas“ tvarkyti. Kadangi „Hamas“ toliau vykdė savo siekį nušluoti Izraelį į jūrą šaudydamas raketas ir rengdamas teroristų išpuoliu, Izraelis pastatė sieną. Dėl tų pačių priežasčių – vengdamas teroristų – sieną pastatė ir Egiptas.

Daugiau rinkimų Gazoje nuo tada nebuvo, o „Hamas“ liūto dalį gaunamos paramos ir savo pastangų valdyti sutelkė į tunelių kasimą, ginklavimąsi ir kontrabandą. Nors Izraelis Ruožo viduje nieko kontroliuoti ar paveikti negalėjo, nors Ruožas niekada nebuvo pripažinta Izraeliui teritorija, Jungtinės Tautos (JT) jam priskyrė prievolę rūpintis Gazos gyventojais iš išorės. Kasmet Izraelis Palestinos autonomijai duodavo daugiau kaip 4 milijardus šekelių (daugiau kaip milijardą eurų), o prezidentas Mahmoudas Abassas juos padalydavo tarp savo valdomo Vakarų Kranto ir Gazos, valdomos „Hamas“.

Iš Egipto pusės nesimato jokio musulmoniško solidarumo pasirūpinti tikėjimo broliais ir sesėmis. Nors Egiptas didelis – jame 110 mln. gyventojų, – jie jau dabar turi 9 mln. pabėgėlių ir iš Afrikos šalių, ir iš Vidurio Rytų, ypač Sirijos. Papildomi 2 mln. būtų smūgis braškančiai šalies ekonomikai ir pavojus saugumui, nes nežinia, kokia dalis gaziečių turi teroristinių polinkių.

Izraelio dabartinė opozicija pasiūlė per trečią etapą perduoti valdymą „Fatah“, su kuria kaip Vakarų Kranto valdžia Izraelis palaiko nuolatinį kontaktą ir bendradarbiauja. Bet Gazoje „Hamas“ išpjovė visus „Fatah“ atstovus per tarpusavio karą 2006–2007 m. ir nuo tada ši partija ten jokios įtakos neturėjo. Atvirkščiai – didelė dalis palestiniečių „Fatah“ laiko ypač korumpuota ir partijos autoritetas per menkas valdyti buvusią „Hamas“ tėvoniją.

Pirmos nutekėjusios detalės apie JAV ir Izraelio konstruojamą Gazos ateitį kalba apie laikinosios vyriausybės steigimą, kuriame dalyvautų JT ir kaimyninės arabų šalys. Visų pirma, tam reikia tų valstybių sutikimo dalyvauti. Po to teks apibrėžti, kokiu mastu kuri iš jų imsis atsakomybės. Iš Izraelio toks sutarimas pareikalaus pasitikėjimo, kad Gazos Ruožą susitarime dalyvausiančios ir garantų vaidmenį prisiimsiančios arabų šalys iš tikrųjų nori paversti normalia gyvenama vieta, kad nėra slapukaujama siekiant atgaivinti sutriuškintą terorizmo židinį.