Gintarė Bakūnaitė. Nuo narkotikų krintantys paaugliai stebisi, kad mes stebimės. Ir šiaip – jie teisūs

Nuo neaiškių narkotinių medžiagų Lietuvoje krinta vaikai, nepilnamečiai arba ką tik pilnametystės sulaukę jaunuoliai. Mokyklos tveriamos aukštomis tvoromis, o kinologai su šunimis dabar mokinių daiktus galės krėsti ir be tėvų sutikimo. Betrūksta tik apieškojimo nuo galvos iki kojų prie durų, elektros srovės visu perimetru, o reikalui esant – dar ir melo detektoriaus. Ai, dar siūloma paankstinti baudžiamąją atsakomybę nuo 14 m. Va tada tai būtų tikra „prevencija“.

O kol kas medikai iš mirties gniaužtų vieną po kito traukia parūkusius bala žino ko. Tie, kuriems pasiseka su giltine sušokt tik Vienos valsą ir grįžti čia, į labai žemišką ligoninės palatą, stebisi, kuo čia mes stebimės. „Turi 20 eurų ir nusiperki, kiek nori“, – sako jie.

Ir šiaip, kai pagalvoji, tiesą sako. Tikrai keistas tas mūsų suglumimas. Išlindome kaip tas Pilypas iš kanapių. Čia toks posakis, jeigu ką. Ne vienus metus Lietuvos mokyklose atliekamas paviršių tyrimas rodo, kad psichotropinių medžiagų dalelių ant turėklų, palangių, rankenų ir kitose ugdymo įstaigų vietose aptinkama vis daugiau. Pavyzdžiui, šiemet Klaipėdoje iš tirtų 28 mokyklų narkotinių pėdsakų nerasta vos vienoje. Tai kodėl sujudimas tik dabar?

Be to, mes gi senų seniausiai nurašėme rūkymą kaip kokią nors problemą. Begalę jėgų, laiko ir resursų suinvestavome į alkoholio vartojimo kontrolę ir jo poveikį bei daromą žalą. Ir taip džiaugėmės, kad suveikė (alkoholio vartojimas tarp 15–16 m. paauglių jau prieš kelerius metus buvo žemiausias per 25-erius metus), kad rūkymą absoliučiai palikome paraštėse.

Su priklausomybių gydymu dirbantys psichiatrai dar gerokai iki viso šio sujudimo signalizavo, kad, jei yra poreikis svaigintis, tai visa kita tik detalės. Vienos medžiagos lengvai pakeičiamos kitomis. Jei ne alkoholis, tai cigaretės, jei ne cigaretės, tai pasirinkimas dabar gausus. Esminis klausimas – ne ką vartoja, o kodėl?

Gal pabūsiu labai nepopuliari, bet manau, kad tas nuolatinis influencinimas, kaip vienos ar kitos psichotropinės medžiagos yra „daug geriau“ nei alkoholis arba kokias puikias gydomąsias savybes jos turi, irgi skatina tą vienų medžiagų keitimą kitomis. Ir čia, ginkdie, neneigiu mokslinių tyrimų apie, pavyzdžiui, psichodelikų ar kanapių pasitelkimą gydant.

Bet kai pasakome A, reikėtų pasakyti ir B. Būtų labai sąžininga bei atsakinga vadinti daiktus tikraisiais vardais ir atskirti pramoginį šių medžiagų vartojimą nuo gydymo. Visgi sveika galvoti, kas iš tų mūsų burnų išeina. O savigyda, kaip žinia, paprastai toli nenuveda.

Didžiausias sujudimas dėl narkotikų prasidėjo po to, kai Marijampolėje paauglių vakarėlis baigėsi mirtimi. Perdozavęs mirė 17-metis. Po to pasipylė. Tik neaišku, ar pasipylė atvejai, ar pasipylė mūsų dėmesys tiems atvejams. Juk dažnai gyvename tokiais impulsais: nuo mirties iki mirties, nuo tragedijos iki tragedijos.

Kažkas perdozuoja – kalbam apie narkotikų problemą, kažkas nusižudo – kalbam apie savižudybes ir depresijas, mama nužudo savo vaikus – kalbam apie pagalbą po gimdymo. Susirūpinimo simptomai įprastai trunka nuo savaitės iki mėnesio, o tada vėl ramu, lyg niekur nieko. Iki kito karto. Iki kitos mirties ar tragedijos.

Taip ir su tais narkotikais. Dabar jau daug tyliau. Ar ne? Mirė vienas kitas, palaidojo ir tiek žinių. Dabar mokyklose nesiliaujančių grasinimų banga, tai ką čia su tais narkotikais terliosies. Klausimas paprastas: kiek mums kaip valstybei iš tiesų rūpi, kas ką rūko, kas, ką ir kiek „šnioja“, iš kur jie tai gauna ir svarbiausia – kodėl jie tai daro?

Pats sveikatos ministras psichikos sveikatos sritį vadina Lietuvos sveikatos sistemos Pelene. Tai kaip ir viskas aišku. Jei biudžete reikia kažką išbraukti, pamažinti, perkelti, tai psichikos sveikatos sąskaita. Ir gnybiama įprastai ne nuo bet kur, o nuo priklausomybės ligų gydymo. Tada tik ir belieka griebtis už galvų, kad auga narkomanų karta.

Gal ne veltui sako, kad žuvis pūva nuo galvos. Kaip valstybėje, taip ir gyvenime: pirmiausia visa kita – darbai, reikalai, šeima, buitis, malkų reikia nusipirkti, tvorą aptverti, – o emocinė sveikata gali ir palaukti. Kol su greitąja neišveža.

Tai dabar ir veža. Paauglius. Vieną po kito. Ir vis tiek nekalbame apie esmę. Kalbame apie patikrinimus ir bausmes, bet ne apie sąmoningą ar – dar dažniau – nesąmoningą poreikį svaigintis ir kas po juo slepiasi. Iš kur tas noras palengvinti sau būtį ir kodėl ji tampa sunkiai pakeliama blaivia galva?

OECD duomenimis, kai kuriose Europos šalyse nerimo ir depresijos simptomus patiriančių vaikų iki 18 m. skaičius per „Covid-19“ pandemiją šoktelėjo dvigubai. Čia mes nesame kažkuo išskirtiniai. Lietuvoje atlikti tyrimai tai tik patvirtina: per pandemiją maždaug pusės vaikų emocinė sveikata prastėjo ir atgal šitos laikrodžio rodyklės taip lengvai jau nebepasuksime, skylės čia lopomos ilgai. Be to, griežtos ribojimo priemonės kaip reikiant pamaitino vienišumo jausmą. Praėjusiais metais visą laiką vienišas jautėsi kas penktas 16–25 m. Europos gyventojas.

Tada dar ir taip stipriai aptrupėjusius saugumo pamatus supurtė Rusijos pradėtas barbariškas karas Ukrainoje. Visai čia pat mūsų. Dabar gi dar vienas karas Izraelyje su visais kankinimų ir civilių egzekucijų vaizdais. Tokį emocinį krūvį ir mums, suaugusiesiems, sunku atlaikyti.

O dar pridėkime šylantį klimatą, kuris grasina pasaulio pabaiga. Nors Lietuvoje kol kas nėra mokslinių duomenų apie ekologinį nerimą tarp nepilnamečių, nuomonės apklausos rodo, kad klimato krizė didžiausią siaubą ir kelia jauniems žmonėms. 2021 m. tarptautinė tyrėjų komanda apklausė 10 tūkst. vaikų ir jaunų žmonių 10-tyje skirtingų šalių ir išsiaiškino, kad beveik 60 proc. jų stipriai nerimauja dėl šylančio klimato. Dar daugiau, didelė dalis apklaustųjų pripažino, kad, nors dauguma jų bandė apie tai kalbėti su kitais žmonėmis, kitaip sakant, tyliai šaukėsi pagalbos, maždaug pusė jų jautėsi neišgirsti.

Tada prisiminkim, kad mūsų paauglių emocinė savijauta niekada neblizgėjo Europos Sąjungos kontekste. Prieš kelerius metus „Unicef“ skelbtoje ataskaitoje būtent pagal emocinės sveikatos rodiklius vilkomės išsivysčiusių valstybių uodegoje. Ir, žinoma, nepamirškime vyšnaitės ant torto – galingų paaugliškų hormonų audrų.

Ai, sakysite, nepežėk, ne dėl to rūko tie paaugliai. Rūko, kad prie chebros būtų. Tai taip, žinoma. Net nesiginčiju. Bet tai, man atrodo, vis tiek signalizuoja apie tą patį – apie emocinę sveikatą, nepriklausomai nuo to, ar tai daroma sąmoningai, ar ne.

Galime mes tverti kiek norim tvorų, kratyti kuprines, ant mokyklų langų uždėti grotas, prirašyt BK259 į gyvenimo aprašymą, galime net nupirkti vaikams cigarečių, naiviai tikėdami, kad tada tai jau nieko kito ir nepabandys, bet kol užsispyrusiai žiūrėsime į pasekmes, ne į priežastis, po kiekvienos tragedijos grįšime ten, nuo kur ir pradėjom. Į ligoninės palatą.

Tai gal geriau tuos tvorų pinigus suinvestuokim į tą, kaip sako sveikatos apsaugos ministras, sveikatos sistemos Pelenę – psichikos sveikatą? Gal pažiūrėkime, ar ugdymo procese gaunama pakankamai emocinio raštingumo žinių, kurios leistų rinktis iš priemonių arsenalo, o ne griebtis bet ko, kas po ranka, kad tik būtų lengviau? Gal peržiūrėkim emocinės pagalbos prieinamumą nepilnamečiams? Ar tikrai visais atvejais iki 16 metų, norint pakliūti pas psichikos sveikatos specialistus, reikia tėvų leidimo? O jei tie tėvai prieš? Ką daryti tada?

Gal skirkime tuos pinigus tikrajai prevencijai, kai paaugliai aiškiai ir išsamiai supažindinami, kokį poveikį narkotinės medžiagos turi smegenims, kitiems organams, kaip atrodo priklausomybė, kaip ji vystosi, kiek iš jos išlipa, o kiek nebe, kaip žaloja ne tik įkliuvusį žmogų, bet ir jo šeimą, aplinką, kartais net ištisas kartas. Kalbėkime daug ir apie viską. Be pagražinimų. Ir su visomis tomis žiniomis duokime šansą prisiimti atsakomybę už pasirinktą kelią. Tai irgi gali suveikti kaip prevencija.

Nes, matyt, narkotinių medžiagų vakarėliams mokiniai visgi nusiperka ne šiapus, o anapus tvoros. Dažniausiai.