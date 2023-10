Vytautas Valentinavičius. Korupcija ir žmogaus teisės – valdančiajai daugumai itin artimos temos

Korupcija ir žmogaus teisės lydėjo ir tebelydi šią valdančiąją daugumą. Jei ne pilietinė visuomenė, o tiksliau, vieno asmens iniciatyva ir pliuralistinė žiniasklaida, būtume net nesužinoję, kokia artima korupcijos tema šiai valdančiajai daugumai. Būtume ir toliau tikėję, kad tai – būdinga praėjusioms Vyriausybėms, bet ne šiai.

Žongliravo ir tebežongliruoja ši dauguma žmogaus teisėmis – jas varžydama, žadėdama spręsti mažumų teises, bet neįstengdama įgyvendinti pažadų, negebėdama susitarti tarp savų bendrojo gėrio labui ir kaltindama kitus, kad šie nepadeda įgyvendinti pačios prisiimtos politinės darbotvarkės.

Žmogaus teises visuomenė anksčiau siejo su pagarba, tam tikromis vertybėmis, puoselėjamomis Europos Sąjungoje, įvirtintomis svarbiausiuose Jungtinių Tautų ir kituose tarptautiniuose dokumentuose, prie kurių Lietuva yra prisijungusi, o ką jau kalbėti apie šalies Konstituciją, tačiau dabar šūkiai apie pagarbą žmogaus teisėms tapo kone deklaracija, skambančią visuomet, kai reikia įtikti Europos biurokratams ar prieš rinkimus.

Apie žmogaus teises politikų lūpomis kalbama daug ir visuomet, tačiau pažvelgus į jų turinį, jis labiau sietinas su žmogaus teisių pažeidimais nei pagarba žmogaus teisėms.

Lietuva tapo gerai matoma ir žinoma tarptautinėje erdvėje dėl migrantų teisių pažeidimų, nepagarbos LGBTQ asmenims, nesuteikiant jiems galimybių įtvirtinti civilines sąjungas ar sudaryti santuoką, orumą žeminančių sąlygų nuteistiesiems, itin žemų rodiklių lyčių lygybės srityje ir pan.

Be to, daug žmogaus teisių apsaugos klausimų, apie kuriuos apskritai tylima, kuriuos užgožia kitos temos, jų nenorima prisiminti ar strategiškai ir sistemiškai spręsti. Pavyzdžiui, Valstybės duomenų agentūros duomenimis, Lietuvoje kone kas penktas šalies gyventojas gyvena skurdo rizikoje, o 2023 m. daugiau nei 77 tūkst. nuolatinių Lietuvos gyventojų gyvena absoliučiame skurde – jų pajamas sudaro 354 eurai per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 743 eurai šeimai, kurią sudaro du suaugusieji ir du vaikai iki 14 metų.

Tai pastebi ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto įkūrėjas Henrikas Mickevičius, teigiantis, kad „žmogaus teisių gynėjai Lietuvoje turėtų daugiau dėmesio nukreipti į socialinių ir ekonominių teisių apsaugą. Šios teisės yra nepaprastai svarbios: jų trūkumas veda prie ekonominės ir socialinės diferenciacijos ir nelygybės, skurdo ir atskirties, drasko socialinę sanglaudą, ardo demokratinį gyvenimo būdą ir galiausiai demokratinę santvarką.“

Deja, pabudęs iš šio sapno, pavadinimu „Lietuva 2050“, patenki į niūrią realybę, kurioje ir gyvenančių nuolatiniame skurde kone aštuonios dešimtys tūkstančių, ir demografinė situacija siekia istorines žemumas, ir pagarbos LGBTQ bendruomenei rodikliai atsilieka kone dešimtmečiais nuo Vakarų demokratijų.

Ir nors daug bei plačiai kalbama apie žmogaus teises, o pristatant valstybės ateities viziją dokumente „Lietuva 2050“, kalbama tokiomis abstraktybėmis, kad kartais galima pagalvoti, jog tai – pasaka prieš miegą, padovanota visuomenei, siekiant ją užliūliuoti svajomis apie Lietuvą, atvirą įvairovei, kurioje skurstančiųjų mažėja ne dešimtimis, o tūkstančiais, visuomenėje vyrauja pagarba ir migrantui iš Ukrainos, ir migrantui iš Irako, pagarba gėjui ir lesbietei, ir translyčiui, o tautinės mažumos nėra demonizuojamos dėl savo tautybės.

Deja, pabudęs iš šio sapno, pavadinimu „Lietuva 2050“, patenki į niūrią realybę, kurioje ir gyvenančių nuolatiniame skurde kone aštuonios dešimtys tūkstančių, ir demografinė situacija siekia istorines žemumas, ir pagarbos LGBTQ bendruomenei rodikliai atsilieka kone dešimtmečiais nuo Vakarų demokratijų.

Kalbėdamas apie šią valstybės ateities viziją Seimo Ateities komitete kultūros istorikas, buvęs Prezidento vyriausiasis patarėjas Darius Kuolys puikiai pastebėjo, kad „vizija patrauktų Lietuvos žmones, Lietuvos visuomenę, reikia į ją pradėti žiūrėti iš žmonių pozicijos, o kol kas žiūrima iš valstybės tarnybos pusės. <...> Nėra aišku, ką piliečio balsas reikš.“

Pritardamas minčiai Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Vitalis Nakrošis pastebėjo, kad vizijos tekste matyti procedūrinės dalyvaujamosios demokratijos ir bendruomenių įgalinimo valdysenos kultūrų sankirta.

Visgi mažai kalbama apie strategiją ir priemones Lietuvos vizijai „Lietuva 2050“ įgyvendinti, kaip bus sprendžiama, kad visos šeimos būtų politinės darbotvarkės dalimi – ir skurstančios regionuose, ir vargstančios miestuose, o vienalytės šeimos neliktų už jos ribų, kad politikų sprendimai apimtų ne tik mieste gyvenančių asmenų, bet ir regionuose esančiųjų problemas, kad asmenys su negalia galėtų patekti bent į valstybės institucijas, būtų sprendžiamos asmenų su negalia problemos, o šeimos gautų reikiamą socialinę pagalbą ištikus bėdai šeimoje, būtų mažinama socialinė atskirtis.

Nuvilnijusi korupcijos banga savivaldybėse, kai politikai rinko kvitus valstybės (savivaldos) lėšoms „įsisavinti“ (išplauti), atskleidė ne tik tam tikrų politikų problemas, įsišaknijusią sisteminę korupciją politiniuose sluoksniuose, kuriai spręsti ši valdančioji dauguma nepriėmė nei politinių, nei strateginių sprendimų, bet ir politikų, valdžios požiūrį į piliečius, tiksliau, nepagarbą jiems. Reakcija į šį korupcijos skandalą atskleidė ir gilesnes problemas – požiūrį į Europos Sąjungoje puoselėjamas vertybes, įskaitant netoleranciją korupcijai ir pagarbą žmogaus teisėms.

Jei korupcija užvaldžiusi demokratines institucijas (pavyzdžiui, teisminę ir politinę valdžią, žiniasklaidą ir pan.), tikėtis pagarbos žmogaus teisėms nereikėtų. Jei iš korumpuoto teisėjo, vargu, ar galėtume tikėtis teisingo sprendimo, tuomet iš korumpuoto politiko sprendimų, orientuotų į valstybės (visuomenės), o ne į asmeninius interesus, juo labiau.

Gali kilti klausimas, kaip korupcija ir pagarba žmogaus teisėms yra susijusios, tačiau atsakymas vienas: jei korupcija užvaldžiusi demokratines institucijas (pavyzdžiui, teisminę ir politinę valdžią, žiniasklaidą ir pan.), tikėtis pagarbos žmogaus teisėms nereikėtų. Jei iš korumpuoto teisėjo, vargu, ar galėtume tikėtis teisingo sprendimo, tuomet iš korumpuoto politiko sprendimų, orientuotų į valstybės (visuomenės), o ne į asmeninius interesus, juo labiau.

Būtent todėl matuojant demokratijos eroziją šalyse įvairūs demokratijos matavimo indeksai apima kovos su korupcija ir pagarbos žmogaus teisėms užtikrinimo rodiklius, nes autokratijose, ydingose demokratijose, hibridiniuose valstybių valdymo modeliuose (plačiau „The Economist“ Democracy index) korupcija ir nepagarba žmogaus teisėms žengia koja kojon. Jei nėra skaidrumo priimant sprendimus, jie priimami nesivadovaujant demokratinėmis vertybėmis, dėl politinių interesų, o sprendimo priėmėjų galvose valstybės lėšų „įsisavinimo“, patrimonializmo (paklusimo, tarnystės galingesniam) nuostatos – progreso šalyje neverta tikėtis.

EBPO skelbia, kad palyginti su kitomis šalimis, Lietuva pagal Geresnio gyvenimo indeksą prasčiau vertinama pagal pajamų, sveikatos, socialinių ryšių ir pasitenkinimo gyvenimu rodiklius. Korupcijos žemėlapio Lietuvoje duomenimis, korupcija užima 5-tą vietą tarp 18 Lietuvos gyventojams rūpimų problemų. Korupciją kaip labai rimtą problemą įvardijo kas trečias Lietuvos gyventojas.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), siekiančios formuoti politiką skatinančią visų gerovę, lygybę ir galimybes, duomenimis, Lietuva pagal pajamų nelygybės indeksą yra 36-ta iš 38 (pavyzdžiui, Estija – 19-ta iš 38). EBPO skelbia, kad palyginti su kitomis šalimis, Lietuva pagal Geresnio gyvenimo indeksą prasčiau vertinama pagal pajamų, sveikatos, socialinių ryšių ir pasitenkinimo gyvenimu rodiklius. Korupcijos žemėlapio Lietuvoje duomenimis, korupcija užima 5-tą vietą tarp 18 Lietuvos gyventojams rūpimų problemų. Korupciją kaip labai rimtą problemą įvardijo kas trečias Lietuvos gyventojas.

Vertindama žmogaus teisių situaciją Lietuvoje, tarptautinė organizacija „Freedom House“ pastebi, kad, nors šalyje politinės teisės ir pilietinės laisvės yra visuotinai gerbiamos, Lietuva neatsikrato įsišaknijusių problemų, įskaitant korupciją ir socialinę bei ekonominę nelygybę. Ataskaitoje pastebima, kad moterys, LGBTQ asmenys, romų tautinės mažumos nariai ir kai kurios kitos grupės patiria įvairaus laipsnio diskriminaciją ir nepakankamą atstovavimą politikoje. Vertinant, kaip įstatymai, politika ir praktika užtikrina vienodą požiūrį į įvairias gyventojų grupes, Lietuva vertinama žemai: jai skiriami tik 2 balai iš 4.