Jolanta Bielskienė. Ar jau pavargom atjausti?

Spėju, kad jau bent kartą nuoširdžiai pasistebėjote ar pasipiktinote, kad gatvėse „tiek rusų kalbos dar negirdėjote“ ir su nerimu aptarėte tai bent jau su artimiausiais šeimos nariais.

Spėju, kad bent jau feisbuke matėte pasisakymų ir diskusijų, kaip moterys jaučiasi nesaugios pačios ar dėl vaikų, važiuojančių į būrelius, nes taksi vairuotojai nekalba ir nesupranta lietuviškai. Spėju, kad jau stojote į vieną ar kitą barikadų pusę aršiose socialinių tinklų kovose dėl nelegalių migrantų, kertančių sieną. Jeigu ne, tai sveikinu – plūduriuojate nirvaną tuoj tuoj pasieksiančiame socialinės ramybės užutekyje.

Man pačiai kasdien tenka bent po kartą–porą padiskutuoti šiomis temomis ne tik su lietuviais, bet ir su ukrainiečiais, ir su baltarusiais. Tema slidi, todėl politikams neparanku jos imtis. Žiniasklaida irgi ją užgriebia tik pakraščiais, nes imigracijos tema daugiaplanė, o grėsmė feisbukinių „ura patriotų“ būti apklijuotiems „rasizmo“, „pro-kremliškumo“, „naudingo idioto“ ir kitomis etiketėmis nėra smagi perspektyva.

Taip mūsų baimės ir lieka dar giliau užspaustos, o dėl brangstančio gyvenimo besikaupiantis pyktis ieško, ant ko išsilieti. Baimė kalbėtis viena ar kita tema ne todėl, kad nerūpėtų, bet todėl, kad gali būti užsipultas ir nulinčiuotas – nėra sveikos demokratijos požymis. Kiekvienas pilietis ir pilietinė bendruomenė gali ir privalo diskutuoti apie svarbius jiems bendrabūvio klausimus ir spręsti, kaip norėtų gyventi toliau.

Niekada neradome laiko ir resursų nuodugniai demografinės situacijos analizei atlikti ar bent jau tinkamam dėmesiui tiems tyrimams, kuriuos mūsų ir kitų Europos šalių mokslininkai atlieka ir pateikia gaires politikams, kad galėtume aiškiai pasakyti, kur esame ir ką daryti, kad būtume, kur norime būti.

Neturėdami tokių gairių, neturime ir suformuluotos imigracinės politikos. Nežinome, kiek mūsų visuomenei reikia papildomos darbo jėgos, vaikus galinčio gimdyti jaunimo, kiek reikia plėsti būsto, švietimo ir medicinos paslaugas. Kiek mūsų visuomenė yra pasiryžusi toleruoti kitų tautų, rasių, kultūrų įsiliejimą ir kiek jos toleranciją įmanoma praplėsti.

Koks imigrantų integracinis modelis mums yra priimtiniausias. Galų gale, kokia yra imigracinės politikos tvarka: kaip žmonės gali atvykti pas mus bėgdami nuo karo, kokia yra oficiali tvarka, kokios kurių šalių ar tautybių priėmimo kvotos. Kol kas suprantame tik, kad statome sieną ir „atstūminėjame“ žmones.

Gan uždaras lietuvių mentalitetas, pojūtis, kad gyvename kažkokiame nuošaliame, niekam nežinomame pasaulio kampelyje, mums leido gan ilgai tikėti, kad nelegalios migracijos bangos, tautų maišymaisi mūsų nepalies, o vidinis rasizmas visada išliks toleruotina riba užstalės pokalbių pilkojoje zonoje.

Skirstydami pabėgėlius nuo karo į tinkamus ir ne, į tuos, kuriems reikia padėti, ir tuos, nuo kurių turime tvertis sienomis, vienus vadindami „čiur*mis“, o kitiems dar leisdami ir negyvai sušalti pasienyje, ne tik kad netapome saugesni, bet dar ir išsikasėme sau tapatybės krizę.

Per karus tolimuose kraštuose ir prie pat mūsų sienų, per karus ir apkasus socialiniuose tinkluose, per netikrus pranašus, aiškinančius, kas yra patriotas ir kas – ne, bei siundančius deglais ir feisbuko patiktukais ginkluotus inkvizitorius nebežinome, kas, už ką ir su kuo esame.

Net nebedrįstame patys sau įsivardyti, kas esame ir kaip norime gyventi. O lietuviams visada labai svarbu aiškiai žinoti, už ką ir su kuo. Vadiname tai „vertybine politika“. Tik ta politika remiasi ne bendražmogiškomis vertybėmis, o „ura patriotizmo“ primetamais pragmatiniais sprendimais, dangstomais tolimų demokratijų rėmimu. Daugybę metų priešinęsi tolerancijai, nesmurtui, lygybei ir kitoms bendražmogiškoms vertybėms, lyg primestoms mums svetimų, „išorinių“ kultūrų, esame nebepajėgūs suprasti, kad galimas ir kitoks – ne tik etnolingvistinis – pilietiškumas.

Ši tapatybinė lietuvių pilietinės tautos krizė nėra mums tik atnešta iš išorės, ją didžiąja dalimi susikūrėme patys, nes esame pilni kultūrinių, emocinių, mentaliteto prieštaravimų, o racionaliai jų nebandome spręsti.

Atėjo ir tas nuovargio nuo karo momentas, apie kurį buvome perspėti nuo pradžių – pajutome jo poveikį ir mes čia, Lietuvoje. Per pakilusias maisto ir paslaugų kainas. Per mūsų žemdirbių piktinimąsi, kad pigūs ir neatitinkantys kokybės ukrainietiški grūdai dempinguoja vietinę produkciją. Per prastėjančią bendrą ekonomikos būklę.

Istorinė banalybė – prastėjant ekonominei situacijai, kai žmonės pavargę nuo nepriteklių, kai susierzinimas ir bejėgiškumo jausmas tampa dominuojantys, siekiama emocinio atsipalaidavimo per kaltųjų paieškas. Prasidėjus karui lietuviai entuziastingai rėmė nuo karo pabėgusius ukrainiečius, rinko lėšas ir siuntė humanitarinę pagalbą. Tačiau didžioji pagalbos našta buvo sukelta ant individų pečių, atrodė, kad valstybė yra tik tam, kad pamoralizuotų.

Iki karo Lietuvoje jau buvo nemažai atvykusių darbuotojų iš Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Uzbekistano ir kitų posovietinių šalių. Jų buvimas taip nepiktino. Nes visi gi suprantame, kad Lietuvoje trūksta darbo jėgos, nebus kam išlaikyti mūsų pensijoje. Bet gal esminis skirtumas tarp iki karo ir dabar yra tas, kad atvyko daug ne tik darbininkų, kurie dirbo ir gyveno nuošalesniuose, pigesniuose Lietuvos miestų rajonuose. Atvyko daug ir visai pasiturinčių ukrainiečių, ir nuo režimo bėgančių baltarusių, kurių mentalitetas ir elgesys primena mus pačius sovietmečio pabaigoje.

Šiandien mes jau jaučiamės labai europietiškai skandinaviški, subtiliai skoningi, nebemėgstantys iššaukiančių dizainų ir nuo mados atsiliekančių šukuosenų. O štai karo pasekmės užplūdo ir vidurinės pasiturinčios klasės lietuvių erdves – Vilniaus gatvės restoranus bei spa parkus.

Esame draskomi prieštaravimo. Iš vienos pusės turime visai neseną patirtį, kai mūsų kalba ir kultūra buvo paminama ir ją gindami kovojome už savo pilietinę bendruomenę, pagal ją apsibrėžėme savo valstybingumą.

Konstitucijoje įtvirtinome lietuvių kalbą valstybine ir privaloma viešumoje. Ir net patys tolerantiškiausi iš mūsų su nerimu žvalgomės po gatves ir prekybos centrus, kur lietuvių kalba girdima vis mažiau. Iš kitos pusės norime padėti ukrainiečiams, suprantame jų skausmą, tačiau vienintelė mus jungianti kalba yra rusų. Tik rusiškai galime su jais bendrauti, suteikti pagalbą ir paguosti. O bendras tarpusavio supratimas ir kultūriniai saitai vis dėlto yra ne Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (nors ir kaip mums norėtųsi tai akcentuoti), o bendros sovietmečio kultūrinės patirties paveldas.

Palaikydami Ukrainą norime „atšaukti“ rusų kultūrą, rusų kalbą, rusų ultra dešinį „motiną Rusiją“ garbinantį šovinizmą. Tačiau susikalbėti su ukrainiečiais galime tik rusiškai. Nemažai antikremlinėms vertybėms ištikimų „ura patriotų“ reikalauja net uždrausti rusų kalbos mokymą mokyklose, o bandančius minkštinti kampus apskelbia „vatnikais“, „vata“, „5-ąja kolona“. Bet gal slapta „nekremliniai“ yra dėkingi likimui, kad tą kalbą kažkada pramoko, nes dabar ja ir bendrauja su pabėgėliais nuo karo.

Valstybinė lietuvių kalbos inspekcija iškėlė klausimą dėl lietuvių kalbos vartojimo vykdant viešąsias paslaugas ir tai sukėlė dar vieną aršią diskusiją. Kaip minėta, tai nėra vien diskusija apie kalbą. Tai daugiasluoksnė problema, apimanti mūsų politinę-ekonominę kasdienybę. Norime įtraukti naują darbo jėgos bangą į savo ekonomiką, bet negalime pažeisti mūsų piliečių bendruomenės demokratinių sprendimų būti tokia, kokia norime būti. Diskusija turi apimti ir kelius, kaip ir į kokią naują pilietinę bendruomenę sutinkame transformuotis. Kitaip tariant, kiek pasikeitimų galime toleruoti.

Kiekvieno piliečio gerovė ir laimingo gyvenimo pojūtis auga, jeigu aplinkui gyvenančios bendruomenės gerovė auga. Netoleruodami atvykusiųjų skirtingumo ir atsinešamų įpročių, uždarydami juos į getus, kad būtų lengviau ignoruoti, saugesni netapsime. Getai tik išryškina skirtumus ir augina neapykantą bei norą išsprogdinti represuojančią daugumą.

Netoleruodami atvykusiųjų skirtingumo ir atsinešamų įpročių, uždarydami juos į getus, kad būtų lengviau ignoruoti, saugesni netapsime. Getai tik išryškina skirtumus ir augina neapykantą bei norą išsprogdinti represuojančią daugumą.

Mūsų tikslas turėtų būti integruoti atvykusiuosius kaip įmanoma tampriau, kad jie norėtų čia gyventi, dirbti ir būti mūsų kultūros ir pilietinės visuomenės dalimi. Kad savo gerovę sietų su Lietuvos gerove. Tam turime užtikrinti, kad ne tik būtų paisoma reikalavimo kalbėti lietuviškai viešumoje, bet ir suteikti visiems galimybę nemokamai tos kalbos išmokti. Ne tik reikalauti aukštos atliekamų darbų kokybės, bet ir įtraukti visus atvykusiuosius į lygius darbo santykius, į profesines sąjungas. Galbūt mes ir toliau išliksime konservatyvesni pilietybės klausimu (čia lengvo sutarimo dar nematau), tačiau tuos atvykusiuosius, kurie išreiškia norą gyventi ir dirbti Lietuvoje, pripažįsta mūsų pilietinės visuomenės taisykles ir jas gerbia, turime įtraukti visavertiškai. Tai bus tiek ekonomiškai, tiek kultūriškai naudinga mums patiems.

O trumpalaikei perspektyvai ir nuovargiui dėl karo palengvinti perpasakosiu, ką neseniai man pasakė vienas šalimais apsigyvenęs ukrainietis iš Charkivo:

„Matote, kuo mes tapome – bomžais; visą gyvenimą sunkiai dirbome, įsikūrėme savo ūkius, vaismedžių ir daržovių laukus, šiltnamius, kuriuose auginome gėles; dirbom visa šeima, taupėm, pasistatėm namus; laimingi buvom; o dabar viskas – likom bomžais ir tai jau niekada nepasikeis.“