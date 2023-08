Paulius Jurkevičius. Baudokratija

Karšta, smagi vasara baigiasi. Baigiasi ir atostogoms skirti atostogautojų pinigai. Beje, o kaip su vyšnia ant torto? Kaip su pirmąja rudens eilute šeimos biudžete, kuri vadinasi „vasaros bauda už išsiblaškymą sektorinio matavimo ruože“? Teks mokėti! Mažiau pinigų mokyklai, kuprinėms ir pieštukams, daugiau – valstybės biudžeto skylių užkaišiojimui.

Šią vasarą Lietuvos keliais pralėkiau beveik 2,5 tūkstančio kilometrų ir pastebėjau štai ką: Lietuvoje, panašiai kaip kitoje Europos valstybėje – Italijoje prasideda masinė greičio matuoklių invazija. Šiandien tu neįkliuvai, rytoj dar ne, bet poryt apie kažką mąstydamas pralėksi matuoklį ir užsidirbsi administracinį pažeidimą. Didelį arba mažą. Nes tu esi žmogus, ne mašina. Todėl anksčiau ar vėliau žmogiškai apsižioplinsi. Nes tave kelyje seka ne žmogus, o mašina – greičio matuoklis. Jis niekada neapsižioplins.

Valstybė dar kartą permąstė prancūzų filosofo René Descarteso teiginį „Mąstau, vadinasi, esu“ ir jį šiek tiek pataisė į „Vairuoju, vadinasi, moku baudą“. Tokia yra moderni vairuotojo traktuotė žiūrint iš biudžeto strategijos taško. Nes, cituoju: „… už administracinius teisės pažeidimus paskirtos ir sumokėtos baudos yra sudedamoji valstybės biudžeto dalis. Dėl to, turint tikslą padidinti į valstybės biudžetą surenkamų baudų už administracinius teisės pažeidimus dalį, būtina imtis priemonių, kurios sudarytų sąlygas pažeidėjams be papildomų sunkumų sumokėti jiems paskirtas baudas…“ Ar čia parašyta, kad reikia imtis priemonių, kurios sudarytų sąlygas vairuotojams be papildomų sunkumų užsidirbti baudą“? Ne, neparašyta. Bet bus padaryta.

Sąmokslų teorijos šalininkai, tie ponios ir ponai aiškinę, kad skiepai nuo kovido yra pavojus demokratijai dabar turės naują naratyvą. Jis bus apie smaugiančią valstybės akį kelyje. Tiesa, Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD) sako, kad beprotiškas greičio matuoklių dauginimas yra kova, bet gera ir teisinga. Už žmonių gyvybes! Nors kažin. Greičiausiai tai kova už tai, ką Gariūnuose nelabai elegantiškai vadino „babkėmis“.

Sociologine prasme tie matuokliai matuoja ne tik greitį. Jie matuoja valstybės ir piliečių tarpusavio pasitikėjimo temperatūrą. Matuoklio elektroninė akis nukreipta į tave ir ji tave tiria. Tai valstybės biudžeto akis, ji alkana, ji laukia tavo pražangos, tyčinės, netyčinės, mažos, didelės. Akis įrengta todėl, kad valstybė įsitikinusi: tu anksčiau ar vėliau prasižengsi. Nes tu esi ne šiaip vairuotojas. Tu esi serijinis pažeidėjas. Kuo daugiau akių, tuo daugiau galimybių tave sekti tykojant pažeidimo.

Keliuose tvyro įtampa. Sovietmečio laikais krūmuose pažeidėjų tykoję „autoinspektoriai“ buvo geruliai, lyginant su išmaniąja valstybės biudžeto akimi. Nors gal ir ne. Senuosius matuoklius – „pistoletus“ padėję į šoną, išjungę švyturėlius ir išlipę iš mašinų vakarykščiai „autoinspektoriai“ dabar budi prie kompiuterių ekranų.

Išlėkę iš dusinančios kovos „valstybė vs vairuotojas“ lauko, ištrūkę iš Lietuvos plentų į Lenkiją, į Čekiją, į Austriją mūsų vairuotojai atsipalaiduoja. Arba ne – jie dar labiau įtūžta. Greitkelyje Vilnius – Kaunas biudžeto akis tave atidžiai seka, čia netgi įrengta „mirtina“ vairuotojo pažymėjimų gaudyklė ties Kauno mariomis. Greitkelyje tarp Niurnbergo ir Miuncheno tvyro absoliutus pasitikėjimas tarp vairuotojo ir valstybės. Nes greitis čia neribojamas.

Be abejo, minimalaus procento bepročių, prasižengėlių, serijinių lakstūnų, matyt, ir čia esama. Kaip ir visur. Kaip ir pas mus. Atsidūręs neriboto greičio ruože aš mąstau: ši valstybė manimi pasitiki. Ir todėl aš turiu pateisinti šį pasitikėjimą, vairuoti atsakingai, pasirinkti greitį pagal savo gebėjimą vairuoti, automobilio ir kelio būklę.

Ar čia tik aš taip manau? Ne, išskyrus keletą bepročių, kurių pasitaiko visur, šitaip mąsto ir kelyje teisingai elgiasi 95 proc. vairuotojų. Netyčinį, išsiblaškymo pažeidimą fiksuojantis greičio matuoklis šitaip nemano. Jis sukalibruotas taip tarsi mes visi būtume potencialūs eismo banditai.

Totalaus sekimo ir chroniško nepasitikėjimo atmosfera yra pavojinga. Tai gresia maištu. Štai pavyzdys: nedideliame Kalijo miestelyje Italijoje, ties posūkiu įrengtas greičio matuoklis. Miestelis tikrai labai nedidelis: vos 8 tūkstančiai gyventojų. Bet greičio matuoklis su nuline paklaidos tolerancija per du metus iš vietos gyventojų sąskaitų į savivaldybės biudžetą perkėlė 3.150.000 eurų. Neapsikentę miestelėnai nutarė gintis nuo plėšikavimo. Kaip? Paprastai: jie paleido porą plytų į matuoklį. Dolomituose, Alpių keliuke vienas matuoklis „prisuko“ gretimo miestelio savivaldybei 340.000 eurų baudų. Miestelyje gyvena 340 gyventojų.

Perspėju tuos, kurie vyks atostogų link legendinio Gardos ežero: nuo Rovereto 56 kilometrų ilgio ruože įrengta 17 greičio matuoklių! Bet rekordas pasiektas Pietų Italijoje, ties Beneventu: čia 25 km ruože įrengti 7 greičio matuokliai savivaldai pelnė 2,8 milijono eurų! Ką tai rodo? Nieko itin smagaus, nebent tai, kad biudžeto planuotojai yra godūs. Ir gudrūs. Tarkime, Veronoje bus įrengtas naujausios kartos greičio matuoklis „Trucam“. Jis stebės ne tik tuos, kurie sumažina greitį ties greitį ribojančiu ženklu, bet ir apskaičiuos kokiu greičiu buvo važiuota iki ženklo. Maža to, ši lazerinė giljotina matys tai, kas dedasi automobilio viduje. Tarkime, laikai rankoje telefoną – bauda. Arba: laikai rankoje cigaretę ir vairuoji, „Trucam“ tave mato, bauda – 646 eurai. Tie įtaisai nėra pigūs, jų nuoma savivaldybei kainuos dešimtis tūkstančių eurų. Užtat biudžetą papildys milijonais! LAKD tokių dar neturi. Bet nenusiminkime, nes tai tik laiko klausimas.

Greičio matuoklių biznis yra tarsi nepasotinama, mitinė devyngalvė Lernos hidra. Nukirsk jai galvą, ataugs dvi. Ką daryti su tais vairuotojais, kurie neviršija greičio, neprisideda prie biudžeto turtinimo? Išeitis yra, jis vadinasi „Sistema T Red“. Ji skirta tiems, kurie tvarkingai stabdo pamatę geltoną šviesoforo signalą. Suderinkime biudžeto hidrą taip, kad šviesoforo geltonas signalas degtų vos 2,5 sekundės. Jeigu nesate F 1 pilotas sustabdyti nespėsite, 160 eurų bauda garantuota. „Hidrai“ – Milano savivaldybės darbuotojams, policijos pareigūnams, biudžeto planuotojams, visiems 33 „Sistemos T Red“ kūrėjams iškelta baudžiamoji byla.

Italijos vairuotojai juokauja: jeigu ne greičio matuokliai, savivaldybės bankrutuotų. Nes joms atitenka pažeidėjų baudų grobis. Trys miestai – Florencija, Milanas ir Genuja per metus susižeria riebų 46 800 000 eurų kąsnį. Visgi šioje muncipalinių pasipinigavimų istorijoje yra esminis pateisinimas. Itališkas baudų administravimo įstatymas savivaldybę įpareigoja ne mažiau kaip 50 proc. įplaukų skirti kelių priežiūrai ir saugumui.

Klausimas: kiek eurų iš sumokėtų baudų mūsiškė LAKD skiria kelių kokybei gerinti? Tūkstantį? Milijoną? Kas ten žino. Matome tai, ką turime: kelių kokybės pokytis yra atvirkščiai proporcingas surinktų baudų pokyčiui. Kitaip tariant: kuo daugiau greičio matuoklių, tuo prastesni keliai. Pradėsime nepadoriai smalsauti ar greitkelio dangos kokybė kažkaip susijusi su eismo saugumu? Nepradėsime.

Pabaigai – klausimas: jeigu šią vasarą viršijau greitį, jeigu užsidirbau baudą, gal galėčiau prašyti, kad mano pinigai būtų skirti ne naujiems matavimo įtaisams pirkti, o provincijos mokytojų algoms didinti? Gal galima? Gal pristabdykime šią gerovės baudokratiją? Nes jos formulė atrodo nekaip: greičio matuoklių – daugiau, mokytojų ir gydytojų – mažiau.