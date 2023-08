Arūnas Milašius. Sėdmaišininkai laimi – problemos jau beldžiasi

Gera vaikščioti į darbą ne tam, kad dirbtum, o tam, kad socializuotumeisi, bendrautum su kolegomis, dirbtum su savimi, na, ir dar, šiek tiek, bet ne per daug, ką nors nuveiktum ir tai, už ką mokamas atlyginimas.

Čia gula visos gražios idėjos apie keturių dienų darbo savaitę, miego pertraukėles patogiose biuruose įrengtose miego kabinose ir panašų gėrį. Sėdmaišis tik simbolis, tai tiesiog įprastinė biuro įrangos dalis. Reikia eiti dar toliau. Tačiau niekas iki šiol neatsakė į klausimą, o kas už visa tai sumokės? Tik dabar pradeda aiškėti pasekmės ir jos nėra malonios.

O sumokėsim visi mes – mokesčių mokėtojai savo didėjančiais mokesčiais ir krentančia pragyvenimo kokybe, nes niekuo nepadengti pinigai, pilamai ant infliacijos malūno, palengvėjimą ir euforiją duoda tik trumpam. Po to prasideda pagirios ir tuščios piniginės.

Darbo našumas Lietuvoje 2022 metais mažėjo 3,3 proc., rodo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenys. Ekonomistai šį rodiklį vertina skirtingai ir sako, kad jis šalies konkurencingumą veikia ir teigiamai, ir neigiamai.

EBPO skelbia, kad darbo našumas Latvijoje pernai augo 3,3 proc., tuo metu Estijoje mažėjo 5,8 proc., pagal šį rodiklį tarp organizacijos narių pirma buvo Lenkija, kurioje darbo našumas pernai augo 5,5 proc.

Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresniosios ekonomistės Justinos Zajankauskaitės teigimu, pavojų Lietuvos konkurencingumui kelia tai, kad šalyje darbo našumas yra ne toks spartus, kaip atlyginimų augimas.

„Pastaraisiais metais stebint spartų atlyginimų augimą ir vangią darbo našumo raidą, kyla susirūpinimas dėl Lietuvos įmonių tarptautinio konkurencingumo. Darbo pajamoms didėjant sparčiau nei darbo našumas, ilgainiui dėl išaugusių išlaidų darbuotojų atlyginimams gali pablogėti Lietuvos įmonių konkurencingumas, o tai lemtų prastesnes jų plėtros perspektyvas, ypač eksportuojančiojo sektoriaus įmonių“, – komentare BNS sakė J. Zajankauskaitė.

Verčiu į liaudies kalbą – pradedame gauti daugiau nei uždirbame. Nes, kalbant labai supaprastintai, darbo našumas tai nėra vien produkcijos kiekis, tai sukuriama vertė eurais. Tarkime, pilietis ceche per pamainą sukala keturias taburetes, kurių kiekviena kainuoja 10 eurų ir šeimininkas jas parduoda už 40 eurų. Tačiau vieną sunkų rytą šeimininkas supranta, kad jam dukrai reikia įgyti butą Gedimino prospekte, atvyksta į cechą ir riksmu bei pakeltu tonu su necenzūriniais intarpais motyvuoja darbuotoją sukalti šešias taburetes per dieną. Taip darbo našumas pakyla, nes tas pats žmogus per tą patį laiką sukuria kur kas didesnę vertę.

Tačiau jei motyvavimo eigoje darbuotojas pateikia atsaką ne valstybine kalba ir jam pagerinamos darbo sąlygos – įgyjamas sėdmaišis ir suteikiama papildoma poilsio valanda, nes kitaip jis žada išvykti kloti plytelių į naujų kotedžų kvartalą, kurį stato kaimynas Mykolas, ką tik grįžęs iš Norgės, ir kala jau tris taburetes už tą pačią algą, našumas krinta. Cecho savininkas neturi pasirinkimo, nes išėjus darbuotojui jo pakeisti nebus kuo ir jis pats galės vykti į Norgės silkių fabriką, kad tenkintų vis augančius dukros poreikius.

Turbūt supratote, kad šis ekonominis palyginimas tik sarkazmas. Darbo našumas priklauso nuo darbdavio, kaip jis sustyguos procesus. Jei tos pačios taburetės bus kalamos ne antikvariniu plaktuku, gamintu dar sovietmečiu, o moderniomis staklėmis, žmogus, net gavęs valandėlę ant sėdmaišio, jų sukals ne keturias, bet keturiasdešimt per pamainą. Tačiau darbininkas tų staklių iš algos nepirks. Jomis turi pasirūpinti darbdavys.

O mes patekome į pigios darbo jėgos spąstus, kai dešimtmečiai buvo neinvestuojama nei į žmones, nei į įrangą. Pigūs žmonės baigiasi, „arti“ įpratusiai penkiasdešimtmečių kartai artėja pensija, o kaip tvarkytis su naujai į darbo rinką atėjusiais žmonėmis senos kartos vadovai nežino.

Europos investicinio banko apklausos rodo, kad Lietuvoje, palyginti su ES, darbuotojams skiriama mažiausiai laiko mokytis. Kalbant apie investicijas į gamybinius įrenginius Lietuva netgi savo regione metai iš metų nuosekliai atsilieka nuo Estijos, Latvijos, Vengrijos ar net Rumunijos.

Tačiau, iš kitos pusės, auga spaudimas iš valstybinio sektoriaus, kuriame daugėja puikiai apmokamų „prabangos pozicijų“ – įvairių šiltų vietų, į kurias patenkama su politiniu užnugariu ir kur nuotolinis darbas tai beveik nieko neveikimo sinonimas. To paties reikalaujama ir versle.

Kalbant paprastai – gauti naudą vien tik paspaudžiant darbuotojus, kaip buvo įprasta dešimtmečiais, nebepavyks. Iki šiol prisimenu vienam dideliam Skandinavijos koncernui priklausantį lietuvišką leidinį. Būtent čia, o ne Skandinavijoje, buvo diegiamos ir išbandomos visos įmanomos inovacijos. Priežastis paprasta – lietuviams nereikėjo mokėti už viršvalandžius ir darbą savaitgaliais, kas kokioje Švedijoje buvo neįsivaizduojama. Tačiau tai tampa neįsivaizduojama ir pas mus. Čia sėdmaišininkai įnešė gana rimtus pokyčius. „Apsisuk ant kulno ir eik kur geriau“ kultūra verčia prie jos taikytis visus.

Kas toliau? Toliau viskas bus labai gerai. Kai vyksta lūžis, tiesiog reikia laiko prie jo prisitaikyti. Dabar prie pokyčių turi prisitaikyti visi, nuo darbuotojų iki verslininkų, politikų ir dirbtinio intelekto, kuris neišvengiamai neatpažįstamai pakeis daugelį darbų.

Pasaulis keičiasi, pasikeisim ir mes. Kaip jau minėjau, darbo našumas tai ne taburečių kiekis per dieną, tai iš tų taburečių uždirbami pinigai. Kai rasime būdą – galbūt dirbtinis intelektas jas sugebės išraižyti taip, kad už kiekvieną gausime ne 10, bet 50 eurų – galėsime daugiau laiko praleisti ant sėdmaišio. Tačiau tam reikės naudoti organą, kurį Dievas davė ne tam, kad užimtų tūrį galvoje – smegenis.

