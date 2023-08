Stanislovas Buškevičius. Sukanka 27 metai, kai Čečėnija laimėjo pirmąjį karą prieš Rusiją

1996 m. rugpjūčio 6 d. prasidėjo čečėnų laisvės kovotojų ilgai rengtas puolimas. Genialus vadas Aslanas Maschadovas ir kiti parengė aukščiausio lygio karinę operaciją. Be Vakarų pagalbos, be Leopardų, be HIMARS, be priešlėktuvinių Stingerių, tik su sovietiniais ginklais jie atsiėmė sostinę Grozną ir kitus miestus.

Grozne rusų buvo 12 tūkst., o puolančių čečėnų tik 2 tūkst. Ir jie laimėjo, nes veikė ryžtingai, ne iš vadovėlių, o rėmėsi karine išmone ir išradingumu. Rusai turėjo tankus, artileriją, lėktuvus, bet čečėnų vadai juos pergudravo, įlindo netikėtai į artimą kovą. Pasaulio ekspertai buvo šoke: juk puolantysis turi turėti visko daugiau, o šiuo atveju – mažesni, bet protingesni laimėjo. Jie būtų laimėję net ir antrąjį karą, jei turėtų tik Stingerius, kaip afganų kovotojai. Šiandien kai kurie ukrainiečių kariškiai jau teigia: mums reikia mokytis iš čečėnų, nes su tokia pagalba, kurią dabar turi Ukraina, čečėnai jau seniai būtų Maskvoje. Bet jie turėjo Maschadovą, ypatingos išminties karininką. Susiję straipsniai Stanislovas Buškevičius. Ar atsiras Vilniuje vietos faktiniam Lietuvos prezidentui Juozui Ambrazevičiui–Brazaičiui? Stanislovas Buškevičius. Nuo Vašingtono iki Vilniaus – tikėkimės, kad ir iki Ukrainos Čečėnai laikėsi protingos taktikos: jei gatvėje tave užpuola bokso čempionas, tai tik kvailys eis su juo boksuotis arba lauks kol kiti jam padės. Protingas spirs į lytinius organus ar durs į akis ir laimės. Jie neprašė ginklų, čečėnai sakydavo: trūks ginklų, atimsime iš rusų. Jie pasaulio prašė tik vieno – pripažinkite mūsų Čečėnijos Nepriklausomybę. Tačiau pasaulio lyderiai mylėjo Rusiją. Jeigu tada Vakarai būtų padėję čečėnams, šiandien nebūtų karo Ukrainoje.

