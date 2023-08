Šarūnas Liekis. Raitelis be galvos

Globalizacijos pabaiga ir daugiašališkumo eros pradžia žymi grįžimą į ekonominio ir politinio egoizmo laikmetį. JAV, matydama, kad jos technologinio ir karinio pranašumo era baigiasi, pradėjo investuoti valstybės pinigus į industrializaciją, įmonių iš kitų šalių pritraukimą ir atskirų pramonės šakų sukūrimą. Taip JAV bando išsaugoti ir stabilizuoti galios trūkumą. Visos JAV subsidijos į pramonę siekia virš trilijono JAV dolerių ir yra vienos didžiausių šalies istorijoje.

Vien puslaidininkių pramonei, pagal CHIPS and Science Act, skirta 52 milijardų JAV dolerių.

Šios JAV pastangos sukėlė grandininę reakciją. Kinija irgi ėmėsi panašios ekonominės politikos. ES valstybėms globaliai konkuruoti sekasi sunkiau. Skirtingi valstybių interesai, didžiųjų valstybių įtaka trukdo aiškiai apibrėžti ES valstybių bendrus interesus ir koordinuoti pastangas išsaugant ir stiprinant pramonę bei užsitikrinant tiekimo grandinių funkcionavimą.

Dabar dar ir išaiškėjo, kad Kinijos klausimas ir ES laikysena šios šalies atžvilgiu yra esminė norint užsitikrinti vietą po saule konkurencinėje kovoje. Viena rimčiausių problemų yra retų metalų, kurie naudojami šiuolaikinių technologijų kūrimui, trūkumas. Tai kobaltas, litis, galis, germanis ir kt., turintys specifines elektromagnetines savybes.

Šiuos metalus sunku išgauti, be to, jie yra labai teršiantys aplinką. Tačiau jie yra svarbūs gaminant aukštos pridėtinės vertės produkciją: medicininius prietaisus, elektrą taupančias lemputes, hibridinius automobilius, baterijas vėjo turbinoms ir pan. Šiuo metu Kinija tiekia 61 proc., JAV 16 proc., o Birma 9 proc. šių iškasenų. Naujų pramonės šakų kūrimas yra neįmanomas be minėtų iškasenų tiekimo. Kinija išliks dominuojančioje pozicijoje, kadangi iškasenų išgavimo ciklas yra lėtas.

Reikia vidutiniškai 25 metų norint įgyvendinti kalnakasybos projektus metalams išgauti. Būtina paminėti, kad JAV nedaug gali pagelbėti europiečiams. Savo santykius su ES ir Kinija amerikiečiai grindžia konkurencija.

Tuo pačiu net ir su Kinija JAV tęsia intensyvų bendradarbiavimą, bet iš europiečių reikalauja nutraukti analogišką bendradarbiavimą. Štai kinų Semiconductor Manufacturing International Corp.(SMI) pardavė 20 proc. savo produkcijos JAV klientams, jų tarpe ir Qualcomm Inc., neatsižvelgiant į tai, kad kinų SMI buvo įtraukta į JAV juoduosius sąrašus.

Reaguodama į JAV spaudimą visai ES, Vokietija 2023 m. liepos 13 d. paskelbė ekonominio bendradarbiavimo su Kinija sumažinimo strategiją. Ši strategija atsirado kaip kompromisas tarp Vokietijos pramonės atstovų ir Vokietijos Federalinės vyriausybės. Kinija yra svarbiausias Vokietijos prekybos partneris ir prekybos apimtys tarp šių šalių siekia 300 milijardus eurų. Tik praėjusiais metais Vokietijos kompanijos investavo 11,5 milijardo eurų Kinijoje.

Prieš paskelbiant šią strategiją, Vokietija šių metų birželio mėnesį prognozavo pramonės gamybos apimčių smukimą ateityje. Todėl vietoj radikalių žingsnių, galėjusių dėl ideologizuotų politinių sprendimų sugadinti ES santykius su Kinija, kancleris Olafas Scholzas pasirinko saugesnį būdą, neskriaudžiantį verslo interesų.

Ši strategija buvo įvardinta kaip rizikos mažinimo strategija su šia Vokietijos didžiausia prekybos partnere. Strategijoje įrašyta, kad kompanijos pačios valdys galimas rizikas santykiuose su Kinija. Ši nuostata prieštarauja Europos Komisijos nuostatai, įrašytai ekonominėje saugumo strategijoje, kuri numato griežtesnę laikyseną, net draudimą kompanijoms kurti ir gaminti saugumui jautrias technologijas Kinijoje.

Apie rizikos mažinimą prakalbo ir Prancūzija. Kinija jai yra trečioji pagal dydį prekybos partnerė. Bruno Le Maire, Prancūzijos ekonomikos ministras, 2023 m. liepos 30 d. susitikęs su Kinijos atstovais, pareiškė, kad Prancūzija siekia subalansuotų prekybos santykių su Kinija, o ne „atsisiejimo“ (angl. decoupling). Ministras sakė: „Rizikos sumažinimas (angl. derisking) nereiškia, kad Kinija kelia pavojų. Rizikos sumažinimas reiškia, kad mes norime būti labiau nepriklausomi ir nenorime rizikuoti tiekimo grandinėmis, kaip kad COVID epidemijos laiku, kai buvo suardytos vertę kuriančios tiekimo grandinės“.

Dabar pakalbėkime apie Lietuvą. Vokietija yra didžiausia investuotoja į Lietuvos ekonomiką. Tad Lietuvai yra svarbu, kad Vokietijos ekonomika nesilptų. Visi turėtų džiaugtis, kad Vokietija galų gale ėmėsi iniciatyvos sukurti puslaidininkių pramonę.

Berlynas laikotarpiui iki 2027 m. skyrė 20 milijardų eurų puslaidininkių lustų pramonės subsidijoms. Šie pinigai yra iš Vokietijos Klimato ir Transformacijos fondo. Šiuo metu Vokietija jau skyrė 10 milijardų eurų Intel Corp.(INTC) gamyklai.

Planuojama skirti subsidijas Taivanio Puslaidininkių Gamybos Korporacijai (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) ir Vokietijos Infineon Technologies įmonei. Dar mažiausiai 3 milijardai eurų kol kas lieka nepanaudoti investicijoms. O šios investicijos būtų labai reikalingos Lietuvos pramonininkams, planuojantiems sukurti puslaidininkių gamybą. Tačiau Lietuvos vyriausybė, panirusi į absurdišką istoriją su Taivano atstovybe, nėra patraukli pačiai Taivano pramonei.

Apie tai daug pasako ir Taivano atstovybės istorijos tęsinys Lietuvoje. Pasak Taivano „United Daily News“, opozicinės Kuomingtango partijos narys, Taivano parlamento narys Wang Hongwei informavo apie tolimesnę Taivano lietuviškos istorijos raidą.

Šio politiko žodžiais, sprendimas sumokėti 10 mln. eurų už vieną iš puslaidininkių 8 colių lustų technologijų iš Industrinių Technologijų Tyrimo Instituto, buvo priimtas Kinijos Respublikos (Taivano) Tsai Ing-weng premjerės sprendimu.

Šiam premjerės sprendimui prieštaravo Kinijos Respublikos Užsienio Reikalų Ministerija. Juo labiau, kad Industrinių Technologijų institutas, turintis šešis tūkstančius darbuotojų, yra steigtas Kinijos Respublikos Ekonomikos Ministerijos. Taivaniečiams nepriimtina, kuomet Taivano valstybė turi remti savo technologijomis kitos valstybės – Lietuvos – privatų verslą.

Buvo rašoma, kad pagal sutartį 10 mln. eurų skirs Taivano užsienio reikalų ministerija, o likusius 4 mln. – „Teltonikos“ grupė.

Puslaidininkių pramonei reikalingus projektus planuojama įgyvendinti iki 2027 metų. Iš pradžių, pasak Taivano politiko, Lietuva prašė iš Taivano 6,5 milijonų eurų. Vėliau Lietuvos pusė užsiprašė 14 milijonų eurų. Pasak to pačio šaltinio, vienas Lietuvos URM viceministras spaudė Taivano pusę padidinti investicijas į Lietuvos privatų verslą. Taip tarytum norėta pateisinti finansinius ir politinius praradimus įsivėlus į konfliktą su Kinija.

Tačiau nežiūrint išprašyto technologijos perdavimo, pramonės dėl to kol kas neatsirado. Priešingai, pirmąjį 2023 m. ketvirtį Taivano investicijos į Lietuvą sumažėjo iki 6,77 milijonų eurų. Taivano investicijos Lietuvoje yra lygintinos su Libano investicijomis, kurios 2023 m. siekė 6,49 milijonų eurų.

Kita vertus, pačio Taivano investicijos į Kinijos Liaudies Respubliką 2022 m. siekė 5,05 milijardų JAV dolerių. Kinijos Liaudies Respublika buvo ir yra pagrindinė Taivano investicijų vieta. Žinoma, taivaniečiai pasinaudos ir Vokietijos subsidijomis kuriant puslaidininkių pramonę Vokietijoje.

Ši istorija liudija nestrategišką Lietuvos vyriausybės veikimą, ignoruojantį valstybės interesus. Galima vaizdžiai pasakyti, kad Lietuva užsiima trupinių rinkimu nuo svetimų stalų ir nesugeba pasinaudoti globaliomis tendencijomis. Užsienio reikalų ministro pareiškimai apie atsisiejimą (decoupling) nuo Kinijos Europos Sąjungoje buvo suprantami kaip išplaukiantys iš ekonominės ir politinės fantastikos srities, neturinčios jokios praktinės reikšmės daugeliui ES valstybių.

Vienos didelės Vokietijos korporacijos vadovas pasakė: „Atsisiejimas nuo Kinijos padarytų mus silpnais. Silpnumas negali būti strategija. Žaliajam kursui ir perėjimui prie naujų energetikos šaltinių Kinija yra ne rizika, bet galimybė“.

Deja, Lietuva iškrenta iš tokio europinio konteksto, kuriam rūpi praktinis veiklos rezultatas tiek šaliai, tiek verslui. Lietuvoje savo valstybės nugyvenimas ir jos silpninimas tapo ilgamete tradicija ir strategija.

Jei Lietuvos Respublikos vyriausybė nenori sekti JAV ar Vokietijos politika, galėtų pasimokyti iš Kinijos, kaip pritraukti investicijas ir technologijas. Tereikia žvilgterėti į Kinijoje taikomas mokestines lengvatas, PVM tarifus ir pan. Panašu, kad emigruojantys Lietuvos piliečiai intuityviai jaučia, kad neoliberalioms politinėms jėgoms rūpi ne jų piliečių interesai. Panašu, kad šiai vyriausybei Lietuvos herbe esantis Vytis nėra Vytis. Iš tikrųjų ne arklys raitelį nešą, o pats raitelis arklį velka. O raitelis dar ir be galvos.