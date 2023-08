Edgaras Savickas. Viduriniosios klasės medžių apsauga

Lietuvoje mėgstamą diskusiją apie tai, kas priklauso viduriniajai klasei, galima papildyti nauju klausimu: ar jums rūpi Vilniaus Ceikinių gatvėje nukirstas ąžuolas ar 9 medžių Romaino Gary skvere likimas?

Šios dvi pastarojo meto istorijos išryškino naują tendenciją – lietuviams vis labiau rūpi jų aplinka, nyksta poreikis apsitverti kuo aukštesne tvora. Smagu, kad šalies išsivystymas pasiekė tokį lygį. Tačiau taip pat svarbu pastebėti, kas medžių apsaugos klausimu kalba garsiausiai, o kas dėl pasipriešinimo pokyčiams gali nukentėti.

Ir ne, tikrai nesiruošiu čia ginti nekilnojamojo turto vystytojų ir kitų verslininkų interesų. R. Gary „Aušros pažade“ aprašyta „Pohulianka“ buvo mano nuolatinis studijų laikų maršrutas – neįsivaizduoju į Senamiestį atsiveriančios panoramos be medžių berniuko su batu skulptūros fone.

Ąžuolui Šnipiškėse sentimentų turėjau mažiau, bet tiesiog negaliu patikėti jį nukirtusių verslininkų akiplėšiškumu. Turtingiausiam estui net ir sostinės išrašyta 140 tūkst. eurų bauda turbūt nelabai rūpėtų, ką jau bekalbėti apie 3 tūkst. eurų nesiekiančią Aplinkos apsaugos departamento baudelę.

Edgaras Savickas Sakytume – sėkmė, protestuotojams pavyko pasiekti savo, bet... Bet ar tai reiškia, kad užtenka kaimynams susirinkti ir pasisakyti prieš šalia planuojamas statybas, kad jos sustotų? Jeigu taip, tada Vilniuje turime problemą.

Abi su medžiais sostinėje susijusios istorijos sulaukė didelio visuomenininkių įsitraukimo, buvo plačiai nušviestos žiniasklaidoje, o jose nusikaltusios bendrovės pranešė apie stabdomus planus. Sustojo tiek Ceikinių g. planuotos statybos, tiek J. Basanavičiaus g. pristatyta pusrūsio rekonstrukcija.

Pirmiausia, pažvelkime į statistiką – vien per pastaruosius 5 metus oficialus gyventojų skaičius sostinėje išaugo 6,6 proc. arba beveik 37 tūkst. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m. liepos 1 d. Vilniuje registruoti 593 436 asmenys.

Visiems jiems reikia kažkur gyventi, o būsto kainų mažėjimo taip ir nesulaukiama. Galbūt jas žemyn patraukti galėtų didesnė gyvenamojo būsto pasiūla? Jei naujiems projektams bus priešinamasi taip pat uoliai kaip pokyčiams Ceikinių ar J. Basanavičiaus gatvėse, to tikėtis neverta.

Šiuo klausimu ypač sudėtingas esamų gyventojų ir potencialių naujakurių interesų suderinimas. Nekilnojamojo turto savininkai yra aiškiai suinteresuoti jo verte, todėl visą laiką priešinsis naujų daugiabučių statyboms ar pamėgtos aplinkos pokyčiams.

Tuo metu dar nepradėtų būstų pirkėjai net nenutuokia, kad galbūt kažką praranda. Jų namai dar nepastatyti, o galbūt niekada ir nebus pastatyti, jei prioritetas bus skiriamas esamiems gyventojams, t. y. turintiems balso teisę savivaldos rinkimuose.

Taigi, į susirinkimą su NT vystytoju ateis tik viena pusė – vidurinioji klasė, jau sukaupusi tam tikro turto, o visi, ambicijų kada nors jai priklausyti turintys, liks neišgirsti. Tai – nuomojame būste gyvenantis ir vis vėliau šeimas kuriantis jaunimas. Ką jau bekalbėti apie didesnių problemų turinčius žmones.

Taigi, šis klausimas susijęs ir su nepavydėtina Lietuvos demografine padėtimi, kai reproduktyvaus amžiaus moteriai vidutiniškai tenka vos 1,34 vaiko.

Beje, iki 45 tūkst. saugotinų medžių sąrašą išplėtusioje Vilniaus miesto savivaldybėje reikia ne tik naujų gyvenamųjų namų, bet ir darželių, mokyklų, ligoninių ir kitų visuomeninės paskirties pastatų. Geriausia vieta jiems gali sutapti su vieta, kur jau auga vertingi medžiai. Ką darysime tada?

Manau, kad iš Jungtinių Amerikos Valstijų kilęs akronimas NIMBY (not in my back yard – angl. ne mano kieme) netrukus gali išpopuliarėti ir Lietuvoje. „Nemanokiemininkai“ jau ir dabar itin aktyviai pasisako, pavyzdžiui, klausimais meno viešosiose erdvėse. Išties, kaskart nusistebiu, kokį didelį politinį krūvį įgyja diskusijos dėl kokios nors (J. Marcinkevičiaus) skulptūros ar (Lukiškių) aikštės.

Meras Valdas Benkunskas iki šiol, bent jau viešais pasisakymais, aiškiai stojo medžius ginančių visuomenininkų pusėn. Būtų gerai, kad ateityje panašiose konfliktinėse situacijoje pavyktų rasti daugiau pusiausvyros. Ši nelengva užduotis atiteks ir naujajam, Mindaugą Pakalnį pakeisiančiam, sostinės vyriausiajam architektui.