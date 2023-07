Mantas Martišius. Lietuviški prezidento rinkimų ypatumai

Iki Prezidento rinkimų Lietuvoje – šiek tiek mažiau nei 300 dienų. Tiesa – skaičius apytikslis. Rinkimai numatomi 2024 metų gegužę, jei darytume prielaidą, kad Prezidentą rinksime kitų metų gegužės 12 dieną, tuomet iki rinkimų – 292 dienos.

Praėjusią savaitę paskelbti DELFI užsakymu rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ birželį atliktos visuomenės nuomonės apklausos rezultatai. Jei rinkimai vyktų artimiausią savaitgalį – juos laimėtų dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda.

Dabartiniam šalies vadovui džiaugtis per daug nederėtų. Pastebėjote tendenciją, kad, kai visuomenės nuomonės apklausose klausiama žmonių – kas geriausiai atliktų Prezidento, Premjero, Seimo Pirmininko pareigas, – didelę dalį reitingo taškų surenka tuo metu pareigas einantis asmuo?

O tai nieko nereiškia. Ateina rinkimai ir neretai „geriausiai pareigas atliekantys“ asmenys – neperrenkami kitai kadencijai.

Prezidento rinkimai artimiausią savaitgalį nevyks. Iki jų dar nemažai laiko ir daug kas gali kardinaliai pasikeisti. Juo labiau, nė vienas iš apklausoje minimų asmenų nėra viešai pareiškęs, jog 2024 metais dalyvaus rinkimuose.

Nepaisant to, apklausa suteikė gerą progą atsitraukus pažiūrėti į lietuviškų prezidentinių kampanijų ypatumus.

Pirmasis ypatumas – paskelbti apie dalyvavimą rinkimuose kaip galima vėliau. G. Nausėda paskelbė dalyvausiantis Prezidento rinkimuose iki jų likus 237 dienoms.

2019 metų Prezidento rinkimuose į antrą turą išėjusi dabartinė premjerė Ingrida Šimonytė tą padarė likus 230 dienų iki rinkimų. Tuometinis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis – likus tik 115 dienų.

Kandidatų į prezidentus išskaičiavimas: kuo vėliau paskelbsiu – tuo mažiau oponentams liks laiko pažerti kritiką. Tuo gražesnis išliksiu visuomenės akyse.

Skirtingai nuo kitų šalių, kur matome ilgas prezidentines rinkimų kampanijas, Lietuvoje jos santykinai trumpos. O kandidatai elgiasi taip, tarsi nelabai ir norėtų užimti Prezidento postą.

Antras lietuviškų prezidento rinkimų bruožas – Prezidentu išrenkamas asmuo ne iš politikos lauko. Daugelyje Vakarų demokratijų – asmuo, tampantis prezidentu, prieš tai būna renkamas į parlamentą, užima tam tikras aukštas vykdomosios valdžios pareigas.

Jei pastarasis bruožas bent iš dalies Lietuvoje išlaikomas – Prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš tai ėjo finansų ministro ir Europos Komisijos komisaro nuo Lietuvos pareigas, – tai buvimas parlamentaru yra mirties nuosprendis kandidatams į prezidentus.

Išimtis iš taisyklės – pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas. Kaip žinoma, išimtis tik patvirtina taisyklę. Vėlesni prezidentai į Seimą nesibalotiravo.

Faktas, kad žmogus, išrenkamas Lietuvos vadovu ne iš politikų rato, nemaža dalimi susijęs su prezidento rinkimuose kone visų kandidatų be išimties naudojama „paimti visus“ (angl. catch all) strategija.

Neseniai Vilniuje lankęsis JAV prezidentas Joe Bidenas – demokratų prezidentas. O 2002 metų lapkritį, Rotušės aikštėje ištaręs žodžius „Lietuvos priešas taps JAV priešu“, JAV vadovas George‘as W. Bushas – respublikonų prezidentas.

Lietuvoje visi, išskyrus A. Brazauską, išrinkti prezidentai – virš politinių ideologijų, nepaisant to, kad dirbo politinį darbą. Oficialiai buvo sakoma, jog jie virš partinių preferencijų. Jie telkia visą tautą. Kaip jiems tai sekėsi daryti – kitas klausimas.

Dar vienas santykinis Lietuvos Prezidento rinkimų bruožas – einantis pareigas Prezidentas tarsi turi didesnes tikimybes rinkimus laimėti. Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje vyko 7 Prezidento rinkimai. Prezidentais išrinkti – 5 asmenys.

1993 metų Prezidento rinkimus laimėjęs A. Brazauskas savanoriškai atsisakė dalyvauti 1997 metų Prezidento rinkimuose. D. Grybauskaitė laimėjo 2009 ir 2014 metų Prezidento rinkimus. Valdas Adamkus taip pat dvi kadencijas ėjo šalies vadovo pareigas.

Tiesa, iki idealaus rezultato trūko pergalės 2002 metų Prezidento rinkimuose, kai netikėtai juos laimėjo vėliau per apkaltą nušalintas Rolandas Paksas. Po apkaltos, 2004 metais, vykusius rinkimus laimėjo V. Adamkus. Be to, net ir per 2002 metais vykusius rinkimus V. Adamkus užėmė antrą vietą.

Tad galime padaryti išvadą su žvaigždute – pareigas einantis Prezidentas turi didesnę tikimybę rinkimus laimėti. Čia ir prasideda pats įdomumas. Kad turi, dar nereiškia, jog laimės.

Ilgą laiką Prancūzijoje taip pat be užsikirtimų veikė esamo Prezidento perrinkimo antrai kadencijai taisyklė. Veikė, kol nustojo veikti. Po Baltijos šalis „progą patylėti“ mokiusio ir dvi kadencijas šalį valdžiusio Jacques‘o Chiraco kitus dešimt metų Prancūzijoje prezidentai antrai kadencijai perrenkami nebuvo.

Emmanuelis Macronas buvo perrinktas antrai kadencijai, bet tai nereiškia, kad dviejų prezidentavimo kadencijų tradicija sugrįžo. Lietuvoje taip pat negalime tvirtai pasakyti, kad dviejų prezidentavimo kadencijų taisyklė – geležinė.

Labai daug kas priklauso, kokia bus rinkimų kampanija ir kas bus pagrindinis oponentas.

Iš to, ką skelbia „Spinter“, labiausiai intriguojantis kandidatas – visuomenininkas Andrius Tapinas. Dabar už A. Tapiną Prezidento rinkimuose balsuotų 6,6 procento apklaustųjų. Tai trečias rezultatas! Rezultatas pasiektas – jam net nepareiškus galimų ketinimų varžytis artimiausiuose Prezidento rinkimuose.

Tapino talentai, išsilavinimas ir gebėjimai negarantuoja jam pergalės. Kita vertus, bet kuriam iš kandidatų jis galėtų užkurti tokią kovą, kokią šalies politinėje padangėje seniai bematėme.

Jei rinkimuose asmuo būtų renkamas ne pagal surinktų balsų skaičių, o pagal turimus talentus – A. Tapinas laimėtų jau pirmajame rate. Kuris iš „Spinter“ apklausoje menamų kandidatų gali pasigirti sėkmingo verslo, vertimų, knygų autorystės ir masinių renginių organizavimo patirtimi? A. Tapinas – gali.

Be to, Lietuvos mastais A. Tapinas turi didžiulę socialinio tinklo „Facebook“ auditoriją. Socialiniame tinkle jį stebi daugiau kaip 200 tūkst. sekėjų. Prezidentą G. Nausėdą – per 100 tūkst. A. Tapino atotrūkis daugiau nei solidus.

Žinoma, patiktukų skaičiai feisbuke automatiškai nepereina į balsų skaičius. Automatiškai nepereina, bet atlikus tam tikrą darbą, tai didžiulis politinis resursas.

Priešingu atveju, 2024 metais vėl matysime 2019 metų prezidentinės kampanijos rimeiką, kai kandidatai vienas kitą „glostė“ ir gyrė.