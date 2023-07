Aurelijus Veryga. Kaip Lietuva sveikatos reformą pramiegojo

Kol visi buvo užsiėmę NATO Viršūnių susitikimu, jo dalyvių pasisakymais ir analizėmis, Vyriausybė patyliukais, skyrusi tam „net kokias 10 minučių“, paėmė ir priėmė nutarimą, kuriuo neva suformavo stacionarinių gydymo įstaigų tinklą. Kolegijų reforma buvo pristatyta su konkrečiomis įstaigomis, kaip tai jas paveiks, kas su kuo jungiasi ir pan. Ir tam buvo skirta trigubai daugiau nei gydymo įstaigų tinklui. Ministras Arūnas Dulkys tradiciškai papasakojo lyrines fantazijas apie tai, kad įstaigos turės dvejus metus kažkam ruoštis, o po to arba bus tinkle, arba taps sveikatos centrais. Jokios konkretikos, nes viceministrė atostogauja, o be jos net į Zarasus baugu važiuoti, kur jau ten dėstyti konkretiką Vyriausybės posėdyje.

Juokingiausia, kad praėjusioje kadencijoje konservatoriams taip kliuvęs įstaigų daugiaprofiliškumas jau visiškai nebekliūva. Premjerė darniai linksi galva.

Pats nutarimas pretenduoja į tokį patį lygį, kaip buvęs nutarimas dėl „tūkstantmečio gimnazijų“, kurį apskundus viskas turėjo keltis į Seimą, o Seime įstrigo. Panašu, kad ir šito, patyliukais priimto, nutarimo gali laukti panašus likimas. O net ir be Konstitucinio teismo tie sprendimai, matyt, jau už kiek daugiau nei metų bus peržiūrimi ir koreguojami.

Dar neaiškesni yra pasakymai apie investicijas į kažką, kas dar nėra tinklas, bet pretenduoja būti tinklu. Tai ar visi pretendentai gaus vienodas investicijas, ar tik išrinktieji, kur vadovu dirbs valdančiųjų partietis? Aušrinė Armonaitė kažką bandė klausti apie privačias įstaigas, bet visiems buvo paaiškinta, kad paslaugų ir lovų ir taip jau yra dvigubai daugiau nei reikia. Tai taip sakant ir žinote, kur eiti su savo klausimu.

Ministras kaip visuomet pareiškė, kad turime efektyviai naudoti sistemos lėšas, todėl ir formuojamas tinklas. O kurias čia lėšas? Gal tuos 600 milijonų eurų sveikatos biudžeto rezervo, kurio kaip tik ir nenaudojam.

Kalbama apie regioninį koordinavimą ir koordinavimo centrus, kurie yra numatyti penkiuose regionuose: Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Tik problema, kad jie neturi jokių svertų ką nors koordinuoti. Realaus tinklo iš tiesų nėra ir neatsiras. Įstaigos nėra kaip nors jungiamos į tinklus, kaip tą daryti, siūlėme mes praėjusioje kadencijoje ir kaip tą yra padarę airiai ar estai. O ir „Covid“ pavyzdys dėl koordinavimo yra tinkamas tik tiek, kad koordinavimas pandemijos metu veikė. O veikė jis tik dėl to, kad operacijų vadovas turėjo įstatymu deleguotas galias duoti įpareigojimus vieniems koordinuoti, o kitiems tam koordinavimui paklusti. Tačiau jokio operacijų vadovo nebėra, o jokių naujų įstatyminių įgaliojimų toms įstaigoms ką nors koordinuoti regione (na, gal išskyrus geranoriškus pasitarimus) taip ir neatsirado.

Ministerija išplatino į socializmo statytojų retoriką panašų pranešimą spaudai, kuriame pilna visokių burtažodžių „saugus“, „kokybiškas“, „prieinamas“ ir t. t.

Jame rašoma, jog Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys teigia, kad pagrindinis pertvarkų tikslas yra sutelkti kuo daugiau būtinųjų medicinos paslaugų arčiau gyventojų, o to neįmanoma padaryti be efektyvaus ligoninių tinklo, tolygiai išsidėsčiusio visoje Lietuvoje. Tai norėčiau labai paprastai paklausti. Koks ryšys šito nutarimo ir paslaugų artėjimo prie gyventojų? Joks. Ar atsiras daugiau įstaigų? Ne. Ar įstaigų gali sumažėti? Taip. Ar jos dėl to bus tolygiau išsidėsčiusios? Na, nebent tikitės, kad kuri nors ligoninė geografiškai bus perstumta į į kitą Lietuvos vietą, tuomet gal ir taip. Tačiau panašu, kad nieko panašaus neįvyks. Šiauliai į Kelmę nepersikels.

Pranešime teigiama, kad mažiau nei 10 tūkst. gyventojų turinčių savivaldybių stacionarinės gydymo įstaigos į tinklą nėra įtraukiamos. Stacionarines aktyviojo gydymo paslaugas jų gyventojams teiks kitų savivaldybių gydymo įstaigos. Į kokį tinklą? Tinklo nėra ir nebus. Kaip nebus ir tų mažesnių ligoninių.

Tačiau šitos „reformos“ rezultatai jau pradeda matytis. Chaosas ir finansinės skylės Klaipėdoje. Vietoje pažadėtų investicijų – paraginimas dalyvauti konkurse dėl lėšų. Vis labiau specialistų trūkstantys Šiauliai ir iš ligoninės į privačias įstaigas bėgantys medikai. Zarasų ligoninė, Vilniaus Centro poliklinika ir t. t. Medikai kraunasi daiktus ir bėga į privačias įstaigas, kuriose paslaugos mokamos. O tuo tarpu sveikatos biudžete pinigai tiesiog laikomi rezerve ir kasdien vis labiau nuvertėja.

Medikų bendruomenė viešumoje nepasakė nė žodžio. Visi priekaištai nugulė tamsiuose Vyriausybės koridoriuose.

O realioms reformoms pinigų trūksta. Greitosios medicinos pagalbos (GMP) reformai pinigai „trupinami“ ir iki reformos žadėto darbo užmokesčio suvienodinimo skirtinguose miestuose dirbantiems darbuotojams teks laukti kelerius metus. GMP automobiliai bus atnaujinami už Europos Sąjungos lėšas, vadinasi, procesas užtruks. O kaltę visada bus galima suversti vadovui.

Iki šiol nėra slaugos ir globos integracijos plano.

10 minučių sveikatos tinklui paslapčiomis, tiek tenusipelnė Lietuvos pacientai ir medikai iš šios Vyriausybės.