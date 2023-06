Mindaugas Puidokas. Vaikų lyties keitimas ir Stambulo konvencija

Šiuolaikinis pasaulis pilnas paradoksų – toleruojami nusikaltimai prieš vaikus ir baudžiami tie, kas atvirai išsako valdančiam mus globalistų elitui nepriimtiną nuomonę... Galite ir toliau manyti, kad Seimo opozicijoje dirbantys parlamentarai nieko neveikia. Galite mus kaltinti, kad tik virpiname orą feisbuko įrašais ir nieko nekeičiančiomis kalbomis posėdžių metu. Neišsigalvoju – esu gavęs žinučių ir komentarų, kuriuose vyrauja šios mintys. Žmonėms atrodo, kad opozicijos Seimo narys gali lengvai sutrukdyti ar uždrausti T. Raskevičiui ar G. Landsbergiui smagintis dusinant Lietuvą...

Realybėje tam, kad sutrukdytume kenkti, – būtinas 71 Seimo nario balsas. Tiek tikrai neturime. Čia faktas, kurį suvokia dauguma. Galime veikti su žmonių pagalba tik pasinaudodami išmintį. Dėl to ne viskas yra taip, kaip atrodo, o problemų viešinimas ir nuoseklus aiškinimas, prie ko veda įstatymų priėmimas, yra būtinas. Masinis ir viešas žmonių pasipiktinimas bei nepritarimas priimamiems sprendimams dažnai verčia liberalkonservatorius atsitraukti ir nepriimti nepopuliariausių sprendimų. Jie tą daro tik dėl to, kad bijo per audringos tautos reakcijos ir dėl to nuolat laviruoja, testuoja ir prastumia tuos sprendimus, kurių atveju pavyksta suklaidinti ar užmigdyti žmonių budrumą.

Tiek visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje daug metų vyksta žūtbūtinė kova tarp tų, kurie siekia įteisinti degradaciją ir tų, kurie visomis išgalėmis ją stabdo. Taip, tame tarpe ir Seimo kabinetuose, frakcijų susirinkimuose, posėdžių salėje. Čia nėra kraujo upių, neaidi šūvių garsai ir niekas nežūva. Kol kas... Stambulo konvencija yra brukama per visas duris ir langus jau kelinta kadencija iš eilės. Apie tai šiame straipsnyje pakalbėsime detaliau, nes noras mulkinti žmones ir manipuliuoti visuomenės apklausų duomenimis šiuo klausimu vėl sužibėjo visomis vaivorykštės spalvomis. Laisvės partijos siekis įteisinti vienalyčių asmenų partnerystes (gudriu nauju pavadinimu „civilinės sąjungos“) jau spėjo surinkti palaikymo balsus tiek priėmimo, tiek svarstymo stadijose. Liko paskutinė dalis – priėmimas. Ir tylėti apie tai negalima. Apie tai nagrinėsiu šio straipsnio tęsinyje.

Esame pasirinkimų laikotarpyje, kai matome kaip degradacija užtikrintai skinasi kelią į Lietuvą. Straipsniuose apžvelgsiu tai, kas vyksta mūsų šalyje, ir ten, kur tėvų košmarai bei trauminės vaikų patirtys jau tapo realybe.

Stambulo konvencijos stūmimas Seime ir smegenų plovimas apie kovą už moteris

Budrumas būtinas nuolat. Pavyzdžiui, štai pyst ir vėl naglai stumiama Stambulo konvencija Seime! Tomas Raskevičius „dievagojasi“, kad dabar jau gina tradicines vertybes ir moteris. Tiesiog aukojasi žmogus, nusispjauna į prezidento metinę kalbą ir lekia per ją sveikinti Stambulo konvencijos šalininkų konferencijos dalyvių Seime. Konferencijos pavadinimas iškalbingas: „Ar dėl Stambulo kolnvencijos Lietuva liks Europos užribyje?“ Pasirodo, T. Raskevičius didžiausias tradicinių vertybių gynėjas Lietuvoje. Žinoma, visi tą jau senai ir gerai žinome. Naujiena tame, kad gindami tradicines šeimas ir vertybes T. Raskevičius, M. Maldeikis ir A. Sysas rinks parašus ir kreipsis į Konstitucinį teismą dėl konvencijos atitikimo LR Konstitucijai. Kai tokių gynėjų Seime gausu – galime būti ramūs ir jaustis saugūs Laisvės partijos skleidžiamame „narkotikų“ dūmų rūke.

Priminimui. Konvencijoje minimas terminas „socialinė lytis“ ne visiems suprantamas. Dėl to neskaičiusiems teksto originalo lengva „pudrinti smegenis“. Paaiškinsiu paprasčiau. Jei berniukas staiga neva sumąsto būti mergaite, vaikščioti su suknelėmis bei pasidabinęs auskarais, eiti TIK į mergaičių viešuosius tualetus (???)... Stambulo konvencija visa tai leidžia! Be to, mokyklose vaikai ir paaugliai bus ugdomi remiantis genderizmo ideologija, kuri yra itin žalinga besivystančio vaiko psichikai ir asmenybei. Ar tai nėra psichologinis smurtas prieš vaikus?! Šviečiant vaikus darželiuose ir mokyklose pasakojimai apie 2-jų princų „meilę“ ir „didį gėrį“ lyties keitime kaip kiekvieno vaiko teisė – taps realybe! Jei tėveliai nutars nepritarti – bus nevalia, nes tokie tėvai taps smurtautojais prieš savo vaikus – esą riboja jų teises!

Dar viena didelė problema, kuri gali būti siejama su Stambulo konvencija – žodžio laisvės ribojimas. Pasisakantys PRIEŠ šį dokumentą, yra sutrypiami, jų nuomonės blokuojamos, o patys žmonės bauginami ir verčiami elgtis pagal kažkieno primestas taisykles. Priėmus konvenciją už jai prieštaraujančius pasisakymus bus bylos ir tūkstantinės baudos. Ar norime, kad mūsų vaikai ir anūkai augtų šalyje, kur nėra žodžio laisvės ir klesti vaikų lytį keičiančios privačios klinikos?

Dėl Stambulo konvencijos nuolat tenka kovoti Seime. Ji praėjusioje Seimo kadencijoje net nebuvo svarstyta. Tada virė arši kova, ratifikuoti konvenciją spaudė prezidentė Dalia Grybauskaitė, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Briuselis, bet pavyko kartu su visuomenės ir tuometinės valdančiosios daugumos pagalba sėkmingai tam pasipriešinti. Tada surinkau 76 Seimo narių parašus, aiškindamas kolegoms apie šios konvencijos žalą visuomenei. Dėkui pasirašiusiems – tada laimėjome. Šį kartą viskas kitaip. Liberalkonservatorių dauguma gali bandyti vėl. Laukia nuožmi kova Seime. Galimi tik du pasirinkimai: UŽ arba PRIEŠ. Jokio dalinio pritarimo iš esmės negali būti. Šios konvencijos palaikymas ir balsavimas UŽ reiškia atviras duris genderizmo ideologijos ir jos idėjų diegimui visuomenėje. Balsavimas PRIEŠ reiškia esamų šeimos tradicijų ir vertybių išsaugojimą. Ir neapsigaukit – tariama nukentėjusių nuo smurto moterų apsauga – tik priedanga! Visi tam reikalingi įstatymai yra priimti. Už to slypi daug didesnis blogis ir siekis mūsų vaikus ugdyti genderizmo dvasioje, kai lytis priklauso nuo žmogaus apsisprendimo, o ne nuo prigimimo. Kitaip drįstantys manyti bus baudžiami ir užčiaupiami.

Manipuliavimas visuomenės apklausų duomenimis dėl Stambulo konvencijos

Konservatorius M. Maldeikis ir kiti šalininkai atvirai manipuliuoja žmonių nuomone sakydami, kad pagal visuomenės apklausas dauguma žmonių pritaria Stambulo konvencijos ratifikavimui Lietuvoje. Nutylima esmė. Klausimo formuluotė buvo tokia: „Ar pritariate, kad Lietuva turėtų ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo?“ Natūralu, kad 56,2 proc. Lietuvos gyventojų pasakė taip/greičiau taip, nes taip užkoduotos Stambulo konvencijos daugelis neatpažino. Jos pavadinimo klausime nebuvo, ir natūralu, kad smurtas prieš moteris yra blogis, su kuriuo kovoti būtina. Tam žmonės būtų pritarę būtų turbūt beveik vienbalsiai, bet dalis domisi giliau ir suprato, apie ką iš tikro jų klausia! Tad manipuliacija pavyko tik iš dalies.

Beveik tuo pačiu metu Lietuvos prezidentūros užsakytoje apklausoje portalo delfi.lt duomenimis, Stambulo konvencijos ratifikavimui pritarė ir greičiau pritarė 22,1% apklaustųjų, o 48,8% respondentų teigė tam nepritariantys arba greičiau nepritariantys, o 29,2% neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Akivaizdu, kad nemaža dalis žmonių iki dabar nežino, kas yra Stambulo konvencija ir dėl to šiuo klausimu reikalingas kuo didesnis žmonių švietimas.

Ar tikrai Stambulo konvencija yra tinkama musulmoniškai Turkijai ir visai Europai?

Ar žinojote, kad Turkija pasitraukė iš Stambulo konvencijos?! Esminės įvardijamos priežastys: konvencija kelia grėsmę šeimos vienybei, skatina skyrybas, o konvencijoje įtvirtintu lygybės apibrėžimu piktnaudžiauja LGBTQ+ bendruomenė, siekianti būti plačiau pripažinta visuomenėje.

Konvencijos šalininkai Lietuvoje neteko argumento, kad konvencija tinka musulmoniškai Turkijai... Tai kaip gali netikti krikščioniškai Lietuvai? Atsakymas akivaizdus – pamatė Turkija, kad buvo suklaidinti ir kokios problemos iš konvencijos kyla teisinėje sistemoje – nusprendė, kad gana to „gėrio“. Tad simboliška – Stambulo konvencija liko be Stambulo. Europoje Stambulo konvencijos yra neratifikavę Čekija, Vengrija, Slovakija, Bulgarija, Latvija ir Lietuva. Tiesa ta, kad ji yra stumiama buldozeriu ir visomis įmanomomis priemonėmis. Štai Ukrainai ji per jėgą įpiršta pasinaudojant karu ir jos priklausymu nuo Vakarų šalių karinės pagalbos. Lenkijos pavyzdys rodo, kad noras atšaukti ratifikavimą ir pasitraukti iš Stambulo konvencijos – tai ilgas ir sudėtingas procesas. Lenkų valdžia eina būtent šiuo keliu. Apie tai Lietuvoje mažai informacijos. Nepatogi tiesa. Nesinorėtų, kad Lietuvai kaip Lenkijai vėliau tektų kovoti už konvencijos atšaukimą.

Visa „laimė“, kad mes dabar valdžioje turime Laisvės partijos, konservatorių ir liberalų koaliciją, kurios nuoširdžiu noru „tarnauti“ Lietuvai ir žmonių labui niekas neabejoja. Netikėkite čia surašytais faktais apie Stambulo konvenciją ir, gink Dieve, negalvokite, kad Laisvės partijai per Stambulo konvenciją rūpi stiprinti vaivorykštines vertybes. Tai baisus melas ir valstybės priešų pikta propaganda!