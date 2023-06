Vilius Semeška. Po čekių skandalo – atlyginimai savivaldybių politikams

Seime mes sprendžiame problemą, kurios nebūtų, jeigu savivaldybėse įstatymo leidėjo suteikta laisve nebūtų piktnaudžiaujama. Iki šiol savivaldybės pačios savo reglamentuose galėjo nusistatyti išmokos, susijusios su tarybos nario veikla, dydį bei tvarką.

Deja, turime nemažai Lietuvos savivaldybių tarybų narių, kurie nesąžiningai elgėsi su viešaisiais finansais, galimai klastojo apskaitos dokumentus arba apskritai jų neteikė ir mokesčių mokėtojų pinigus gaudavo be jokios atskaitomybės. Savivaldybių kontrolės sistema tiesiog nesuveikė. Tiksliau, savivalda su visa savo asociacija tiesiog šiuo atveju susimovė.

Seime svarstome Vietos savivaldos įstatymo pataisas, kuriomis tarybų nariams siūlome nustatyti fiksuotą atlyginimą, siekiantį 20 proc. nuo liepos 1 dienos reikšmingai kylančio mero atlyginimo, priklausomai nuo savivaldybės dydžio. Ką tai reiškia?

Pirma, kad ir kiek valandų, kiek dienų tarybos narys skirs, atlikdamas savo pareigas, ar tai būtų 5, 10 ar 40 valandų per mėnesį, visi tarybų nariai gaus vienodą tos savivaldybės atlyginimą. Dar daugiau, toks atlyginimas, komiteto siūlymu, nebūtų apmokestinamas kaip visų dirbančiųjų, tačiau būtų nuskaitomas tik 15 proc. gyventojų pajamų mokestis (GPM), tai yra jam Darbo kodeksas netaikomas.

Antra, pažymėtina, kad tarybų nariai, atlikdami savo pareigas, kaip parodė ataskaitos, pateikiamos kai kurių savivaldybių, pavyzdžiui, Alytaus, vidutiniškai dirba nuo 15 iki 20 valandų per mėnesį. Siūlomu įstatymo projektu siūloma, pavyzdžiui, Vilniuje mokėti 1 tūkst. 250 eurų per mėnesį, Kaune – 1 tūkst. 200 eurų, kitose savivaldybėse, kurių dydis nuo 15 iki 50 tūkst. gyventojų, – apie 1 tūkst. 70 eurų per mėnesį, minus 15 proc. GPM.

Tai reiškia, kad sumos yra žymiai padidinamos, o atskaitomybės apskritai nelieka. Be to, atlyginimas yra ne kompensacija už tarybos nario veiklos išlaidas, o jau tampa šeimos pajamomis, į kurias pretenduoja ir vaikai, ir sutuoktiniai, net augintiniai, ir, žinoma, kai kam – antstoliai.

Tokio dydžio atlyginimai gali tapti tikra našta ypač mažesnių savivaldybių biudžetams. Dar daugiau, apie 900 eurų, 1 tūkst. 100 eurų atlyginimas gali šokiruoti savivaldybių pedagogus, bibliotekininkus ir kitus kultūros sferos darbuotojus, kurie dirba nuo ryto iki vakaro, kartais ir ilgiau, ir neuždirba net tiek.

Mes, grupė Seimo narių iš skirtingų frakcijų, teikiame pasiūlymą, kurio esmė yra tokia, atsižvelgiant į tos savivaldybės finansines galimybes, įprastai per mėnesį vyksiančius posėdžių skaičius, leisti pačioms savivaldybių taryboms nusistatyti protingą atlyginimo dydį, kuris nebūtų didesnis kaip 20 proc. mero algos. Tačiau tokioms, mūsų siūlomoms pataisoms, nepritarta.

Kai kuriems Seimo nariams reikėtų mažiau galvoti apie siaurą asmeninį interesą ir galbūt ateities planus nusėsti savivaldybių tarybose ir gauti patogiai atlygį. Galvoti bei veikti visuomet būtina valstybiškai. Įstatymo priėmimo stadijoje, tikiuosi, bus rasti kompromisai, įstatymo projektas gali būti dar kažkiek patobulintas. Artimiausiu metu taip užbaigsime tą nelemtą „čekučių“ skandalą, kuris pridarė daug žalos politinei sistemai ir pasitikėjimui vieni kitais.