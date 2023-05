Remigijus Žemaitaitis. Kai godumas neturi partijos ir tautybės

Viskas darosi taip akivaizdu, o vis tiek yra nematančių. Dabar tarsi svarbiausia yra įrodyti, kad kažkoks Žemaitaitis nemėgsta žydų? Šito jums niekada nepavyks – galima tik apgauti save: pamatyti, ko nėra. Arba – nematyti to, kas yra? O gal pabandykime truputį stabtelėti ir išsiaiškinti, kas vyksta, kol Žemaitaitis yra lyginamas su šėtonu? Manau, kad konservatoriai ir kiti valdantieji man yra skolingi už išsišokimą ir skandalą, nes taip jų „varkės“ yra mažiau pastebimos. O jos tikrai skandalingos.

Pirmiausia – du nauji mokesčiai! Vieną aš simboliškai pakrikštijau „ubagų mokesčiu“ ir jau aprašiau plačiau – didžiulė visuomenės dalis, kuri yra priversta skolintis, imti paskolas, turės papildomų mokesčių, nes bankai neva jiems skirtą paskolų mokestį tikrai perleis paskolų ėmėjams. Tai aš jums garantuoju.

Baisiausia, kad šis mokestis labai stipriai paveiks daugelį sričių, kuriose veikia paskolų ėmėjai. Tiesa, naujo mokesčio priėmimas ir įsigaliojimas nedelsiant prieštarauja Konstitucinio teismo išaiškinimui, jog tokie pokyčiai turi pradėti veikti ne anksčiau kaip pusmetis po priėmimo.

Antras mokestis – pabranginti degalai. Tai dar vienas dalykas, tiesiogiai veikiantis visas kitas verslo sritis. Gal būtų ir nieko baisaus, tačiau tik ne tokiu atveju, kai gretimose valstybėse degalai tampa gerokai pigesniais. Dabar mes darome viską, kad klestėtų ekonomika, tačiau ne Lietuvos, o Lenkijos. Tai elementari aritmetika ir visiška ekonomikos klasika – jei pas mus kuras gerokai brangesnis nei Lenkijoje, tai visi tranzitu judantys latviai ir estai įsipils degalų pas save lygiai tiek, kad ištrauktų iki Lenkijos, o Lietuvoje sustotų tik nusilengvinti pamiškėje.

Taigi, kol Žemaitaitis maišomas su antisemitiniu mėšlu, tikiuosi, kad bent dalis manęs nemėgstančiųjų pasidomėjo, apie kokią nugriautą palestiniečių mokyklą ėjo kalba ir kad ją pastatėme mes patys. Europos Sąjunga! Jau nėra labai svarbu, kurią pusę šioje situacijoje ėmėme palaikyti – svarbu, kad bent pasidomėjome. Visuotinis dėmesys turėtų užkirsti kelią ne tik mokyklų griovimui, bet ir raketų svaidymui jau iš kitos pusės. Kiek pastebiu, einama būtent link to, kad antžmogiškų metodų konfliktuose būtų vengiama – ar tai būtų mokyklų griovimas, ar šaudymas raketomis. O juk tai išmintis! Nejaugi žmonija vystosi ir civilizuojasi?

Aš suprantu, kad mano skandalas dėl sugriautos palestiniečių mokyklos Lietuvos valdantiesiems labai naudingas ir dėl to, kad Pociūnuose veikianti sklandytuvų gamykla „Sportinė aviacija ir Ko“ baltarusių valdomai įmonei, gaminančiai dronus ir bepiločius orlaivius, pažadėjo suprojektuoti krovininio drono sparnus.

Paaiškėjo, kad „KVAND Intelligent system“ gali būti priedangos kompanija Baltarusijos kariniam kompleksui tiekti dronų detales Rusijai. Karlai! Konservatorių panosėje gaminami sparnai rusų kariniams dronams, o „kremlinis“ vis tiek Žemaitaitis? Tai koks iš tokio „kremlinio“ gali būti „antisemitas“? Ką dar gali slėpti nebaudžiamieji teisuoliai konservatoriai? Man jau darosi smalsu.

Lietuviai ginasi, kad jie nežinojo – kam gamina, ką gamina. Žinojo tik tai, kad tokie dronai gali pakelti didelį svorį ir nugabenti toli. Turbūt pirma į galvą šovusi mintis – dronas iš „Maximos“ skraidina pirkinių maišą ir pikiruodamas meistriškai įmeta į balkoną? Ne, vaikeliai, tokie dronai gabena sprogmenis. Ir dabartiniame fone kitos minties negalėjo būti. O Kasčiūnas lai per daug nesišypso – jo darbas buvo šį pavojų pastebėti anksčiau už pačią Lietuvos įmonę.

Čia belieka pridurti, kad ne tik Žemaitaičio neva antisemitizmo, bet ir Kauno mero Matijošaičio neva prorusiškumo fone, šiek tiek prasisklaidžius konservatorių dvaro juokdarių paleistai dūmų šaškei, išryškėjo baisus dalykas – Rusija visą karo laikotarpį nestokoja jokių priemonių savo ginkluotei, aviacijai ir ukrainiečių žudymui. Kol mes sudėtingais keliais išskirtinai per visokius juokdarius tiekiame paramą Ukrainai, Rusija gauna viską, ko reikia, lengvai ir greitai. Ir kas baisiausia – didžiąją dalį gauna per Baltijos šalis! Mes neva siunčiame į Kazachstaną ir kitus „stanus“ tranzitu per Rusiją, bet viskas joje ir pasilieka. Aš suprantu, kad taip vykdomas Rusijos užsakymas ir interesas. Suprantu, kad tokiai aferai Kazachtane yra palanki terpė – ten gana prorusiška valdžia, nors tauta gana proukrainietiška. Tačiau kaip paaiškinti Lietuvos ir kitų ES šalių dalyvavimą šiame „tranzite“? Alio, Kasčiūnai? Kas dabar asilas?

Dar vienas skandalas pritemo Žemaitaičio antisemitizmo fone – tarybos narių lėšų švaistymas. Tyrimas, kurį labiausiai neatsargiai išpopuliarino būsimasis Lietuvos prezidentas (jei Viktorija Čmilytė persigalvos) Andrius Tapinas. Neatsargiai – čia dėl to, jog buvo planuota parišti visus, tik ne konservatorius. O dabar paaiškėjo, kad ir dabartiniai ministrai, buvę tarybų nariais, ėmė maksimumą ir net čekių nerinko. Žiniasklaida jau nebegali veidmainiauti savo įvaizdžio sąskaita iki tokio lygio, todėl tenka viešinti ir stebėtis premjerės nuomonių kaita – nuo demonstratyvaus pažado nesitaikstyti su išlaidavimais iki savo „chebros“ pateisinimo. Ar tik neklius už tai A. Tapinui?