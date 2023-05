Edgaras Savickas. Žvaigždžių karų išmintis valdančiajai koalicijai

„Daryk arba nedaryk, o ne bandyk“ (angl. Do or do not. There is no try). Šis legendinio džedajų meistro Yodos patarimas Lukui Skywalkeriui šiandien praverstų ir mokesčių reformą Seimui pateikti ketinantiems valdantiesiems.

Kelerius metus brandintas mokesčių sistemos peržiūros paketas jau kitą savaitę turėtų būti pristatytas parlamento salėje. Gal nepakankamai ambicingi, gal ir ne pačiu geriausiu metu, bet pakeitimai, mano vertinimu, Lietuvos mokesčių sistemą pakreiptų tinkama linkme. Vadinamasis „gyvulių ūkis“ visiškai neišnyktų net ir po pokyčių, tačiau daugiau dirbančiųjų savarankiškai turėtų socialinį draudimą. Galbūt apmokestinimo skirtumas tarp dirbančiųjų su darbo sutartimis ir individualiai susitrauktų iki tokio lygio, kad gudrauodegiauti tiesiog nebeapsimokėtų. Viešojo sektoriaus finansavimui bent kažkiek praverstų ir visuotinis nekilnojamojo turto mokestis. Juolab, kad prisiėmus šimtų milijonų eurų vertės įsipareigojimų ilgainiui sulyginti minimalią mėnesinę algą ir neapmokestinamąjį pajamų dydį, išvengti biudžeto deficito gali būti ypač sunku. O kur dar didžiulis lėšų poreikis kuriant lietuvišką diviziją. Finansų ministerija visus šiuos ir dar aibę kitų pakeitimų norėtų priimti dar iki Seimo pavasario sesijos pabaigos, kad iki jų įsigaliojimo būtų likęs bent pusmetis. Tačiau – klausimas, ar pavyks? Valdančiųjų liberalų frakcijos Seime jau ne kartą yra išreiškusios jei ne atvirą prieštaravimą, tai bent jau skeptišką požiūrį į mokesčių didinimą. Yodos citata svarbi būtent šiuo požiūriu. Vyriausybė jau apsisprendė, kad mokesčių reformą darys. Todėl būtų itin apmaudu, jei šis veiksmas apsiribotų „pabandymu“. T. y., Seimas priimtų tik visiems patinkančius projektus, kaip investicinė sąskaita arba verslą skatinančių lengvatų pratęsimas. Kraštutiniausiu atveju visas paketas galėtų patirti fiasko ir nukeliauti ten pat, kur kadaise atsidūrė automobilių taršos mokesčio reforma. O ją, kalbant apie „bandymą“ ir „darymą“, verta prisiminti. Diskusijos apie tai, kad vietoje dabar galiojančio vienkartinio registracijos mokesčio reikėtų įvesti naują kasmetinį mokestį už naudojimą truko apie pusę metų, o tada atsitrenkė į abejingumo sieną Seime. Parlamentarai aplinkos ministrą Simoną Gentvilą pasiuntė siūlomos reformos tobulinti, tačiau jis su su šiuo projektu į Seimo salę taip ir nebegrįžo. Klausimą dar buvo bandoma permesti Susisiekimo arba Finansų ministerijoms, tačiau ir jose entuziazmo neatsirado. Tačiau S. Gentvilui šį fiasko pavyko kompensuoti. Antradienį Seime priimti Akcizų įstatymo pakeitimai, kuriais įvedama anglies dvideginio dedamoji, didinamas tarifas dyzelinui. Dėl to važinėti taršiomis transporto priemonėmis netrukus bus dar brangiau. Taigi, iš esmės prieš tai siūlyto kasmetinio mokesčio tikslas bus pasiektas. Antradienį taip pat priimtas laikinas mokestis bankams. Ir tai padaryti pavyko be daugumos liberalų frakcijų balsų. Ar tai reiškia, kad opozicija galėtų paremti ir visą mokesčių reformą? Galbūt ir taip. Projektų iniciatoriams reikėtų padirbėti šiuo klausimu. Išsiaiškinti dėl ko kyla abejonių, galbūt politikai mainais norėtų paramos kurioms nors savo iniciatyvoms. Taip, tai sunkus ir ne visada produktyvus darbas, tačiau tuo ir skirtųsi „bandymas“ ir reformos „darymas“. Įkvėpimo galime pasisemti ir iš Atlantą įveikusio Aurimo Valujavičiaus. „Viskas padaroma. Jeigu yra disciplina ir noras. Viskas padaroma“, – vos išlipęs ant Floridos kranto sakė jis.