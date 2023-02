Antanas Jankūnas. Vasario 16-ąją pasitinkant – ar Kaune dar egzistuoja demokratijos genas?

Vasario 16-oji – viena iškiliausių ir svarbiausių mūsų valstybės švenčių. Būtent 1918 m. vasario 16 dieną Lietuvos Taryba priėmė nutarimą, kuriuo paskelbė „<...> atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis <...>“. Deja, 1920 m. Vilnius buvo okupuotas Lenkijos ir inkorporuotas į Lenkijos valstybę, o laikinąja sostine tapo Kaunas. Būtent Kaune tarpukariu vystėsi nepriklausoma, jauna Lietuvos valstybė – miestas tapo svarbiausiu Lietuvos mokslo, pramonės, kultūros ir švietimo centru. Čia buvo įsikūrusi ir demokratinės šalies valdžia. Tačiau ar šiandieniniame Kauno kontekste galime sakyti, jog Kaune dar gyvos demokratijos idėjos, kurios ir buvo užkoduotos Vasario 16-osios akte?

Kaunas visais istorijos laikotarpiais buvo išskirtinis Lietuvos miestas. Čia visuomet buvo gyva laisvės, nepriklausomybės ir pasipriešinimo dvasia. Tuo jis išsiskyrė iš kitų miestų ir galėjo tuo didžiuotis. Tačiau ypač karo Ukrainoje kontekste, kuriame mūsų broliai ir sesės ukrainiečiai kovoja prieš teroristinę valstybę Rusiją už savo laisvę, teko sudvejoti, ar Kaune vis dar egzistuoja Vasario 16-osios idealai? Ar mes apskritai galime didžiuotis šiandienos Kaunu, koks jis yra dabar?

Turbūt ne vienas Kauno ir Lietuvos gyventojas vienokiu ar kitokiu būdu buvo sau uždavęs šiuos klausimus. Tačiau atsakymų mažiau nei klausimų. Taip, aš turiu omenyje dabartinio Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio įmonės veiklą Rusijoje, kuri savo mokamais mokesčiais prisideda prie ukrainiečių žudymo ir naikinimo mašinos, o pastarosiomis dienomis pasirodžiusi informacija netgi suteikia prielaidą manyti, jog net ir – nuodyti ukrainiečius, kurių kova už savo nepriklausomybę ir laisvės siekį mums taip gerai pažįstama ir artima dėl mūsų istorinės patirties. Tai visiškai prasilenkia su sveiku protu, kai tokio miesto kaip Kauno, kuris kūrėsi būtent pagal Vasario 16-osios idealus, ir kuris yra Europos Sąjungos ir NATO narės valstybės narės antrasis pagal dydį miestas, meras nejaučia jokios sąžinės ir moralės graužaties vykdydamas verslo veiklą Rusijoje, kai karas Ukrainoje tęsiasi jau beveik metus ir toliau išsisukinėja nuo ryžtingų ir aiškių sprendimų. Tai yra ne tik neteisinga, bet ir visiškas demokratijos vertybių išniekinimas.

Visvaldas Matijošaitis nuolat mėgsta aiškinti, jog jis nėra politikas, tačiau jis klysta, nes miesto meras yra politikas, kuris kartu yra ir miesto moralinis veidas, o ir apskritai reprezentuoja miestą tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Tačiau, deja, veikia visiems mums gerai žinomais dabartinio Ukrainos okupanto metodais, kurie prasilenkia su bet kokiais demokratijos pricipais, o taip pat ir su 1918 m. vasario 16-osios akte užkoduotais demokratijos ir laisvės idealiais. Negana to, jog meras V. Matijošaitis verslo ryšiais susijęs su Rusija dabartiniame karo kontekste, jo nepagarba kitokiai nuomonei, oponentams ir miesto bendruomenėms niekaip netelpa į demokratijos apibrėžimą, o tai sukelia nusivylimo jausmą, jog Kaunas baigia prarasti savo gerą reputaciją ir unikalumą, kuriuo garsėjo per skirtingus istorijos tarpsnius. Tačiau kiekvienam kauniečiui reiktų užduoti sau klausimą: o ką aš galiu padaryti, kad tai pasikeistų ir Kaunas susigrąžintų savo gerą vardą?

Atsakymas labai paprastas. Kadangi vis dar gyvename demokratinėje, laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje, turime tam instrumentų. Vienas iš jų – rinkimai. Būtent už mažiau nei mėnesio vyks savivaldos rinkimai, per kuriuos bus renkami miestų ir rajonų merai, savivaldybių tarybų nariai. Tai puikus šansas pakeisti esamą situaciją Kaune ir sugrąžinti miestui demokratijos ir laisvės idėjas, kuriomis anksčiau garsėjo Kaunas. Dabartinė situacija, kai miesto meras ir jo šeima bei savo nuomonės neturinti Kauno valdančiųjų dauguma miesto taryboje naikina demokratiją Kaune, negali būti toleruojama, o ypač šių dienų geopolitiniame kontekste to leisti sau mes tiesiog negalime ir turime moralinę pareigą prisidėti prie pokyčių mieste – išrinkti naują valdžią Kaunui. Todėl noriu paraginti visus kauniečius, ypač tuos, kurie dar užsidėję rožinius akinius, permąstyti esamą padėtį Kaune per demokratinių ir moralinių idealų prizmę ir kovo 5 dieną ateiti į rinkimus išreikšti savo nuomonę, į kurią teisę suteikė būtent demokratinės Lietuvos gimimas 1918 m. vasario 16 d., mūsų nepriklausomybės kovos ir mūsų didvyriai bei protėviai, kurie taip sunkiai kovojo dėl laisvės ir nepriklausomybės.

Lieka tik vienas neatsakytas klausimas: ar Kaune dar egzistuoja demokratijos genas?