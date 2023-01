Mindaugas Puidokas. Liberalkonservatorių kuriama vienos tiesos ir nuomonės Lietuva – tai kelias į prarają

Konservatoriai vėl nori užtildyti bei pridengti savo akis badančius pedofilijos skandalus mano puolimo dėka. Noriu padėkoti LRT su R. Miliūte ir lrytas portalui už stiprią mano laidų reklamą bei vadovėlinius propagandos pavyzdžius, kai komentuojama tai, ko žmogus nesakė ir vertina tie ,,ekspertai”, kurie menkai gaudosi tarptautiniuose santykiuose ir geopolitikoje. Savo atsakyme pateikiu apšvietai daug solidžių vakarietiškų angliškų šaltinių, kuriuose kalbama apie galimą Rusijos padalinimą po karo Ukrainoje ir įvairius šio karo baigties scenarijus. Apie tai vyksta rimtos diskusijos JAV Kongrese, Vokietijos Bundestage ir kitur vakaruose.

Daug kas argumentuotai įvardina realią branduolinio karo grėsmę. Visa geopolitinė analizė mano laidose yra paremta solidžiais šaltiniais. Tik visiški neišmanėliai nenori analizuoti grėsmių ar bijo tą daryti. Tiesa, jeigu jau Puidokas Kremliaus agentas, nes drįsta analizuoti karą Ukrainoje ir sakyti apie trečio pasaulinio karo grėsmę – tai pridėkite ir pasaulinius autoritetus prie agentų sąrašo. Tokius kaip Džonas Myršaimeris, Henris Kisindžeris, Maiklas Frydmanas, Polas Goblas, RAND, Hudson analitikai, Economist, New York Times žurnalistai bei daugelis kitų. Pagal tokią iškilią argumentaciją visi jie – dirba Kremliui. Įdomu, ką tie ekspertai mano: ar Rusijos padalinimą kaip galimą pokarinį pergalingą Ukrainai scenarijų prabilęs V. Zelenskio patarėjas Michailas Podoliakas irgi tarnauja Putinui!?

Seimo pirmininkė formuoja klaidingą visuomenės nuomonę nesiremdama faktais

Valdantieji tęsia tradiciją susidoroti politiškai su visais, kas aštriai kritikuoja jų veiksmus. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen nutarė kryptingai formuoti visuomenės ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nuomonę apie mano laidas jų nemačiusi. Mano laidoje nei žodžio nekalbama apie tai, kad Lietuva su Lenkija rengiasi pulti Rusiją. Liublino trikampis laidoje pateikiamas kaip faktas, analizuojama jo veikla, bet nėra kritikuojamas bei nėra jokio Lenkijos neigiamo pateikimo atspalvio. Skirtingai nei Lietuvą valdantys liberkonservatoriai - visada viešai palaikau Lenkijos dabartinę valdžią ir jų vykdomą vertybinę politiką.

Mano laidose apie Rusijos okupuoto Krymo statusą taip pat nekalbama nei žodžio. Žemėlapius Wikipedia, Google, National Geographic naudoja de facto (o ne de jure), nors nei vieni, kaip ir aš, nepripažįsta okupacijos. De jure visam pasauliui – tai yra Ukrainos teritorija, kuri de facto yra dabar kontroliuojama Rusijos. Laidoje karinis žemėlapis naudotas kaip galimo 3-ojo pasaulinio karo iliustracija ir visiems, kas klausė laidą, tai yra aišku, jeigu neturi kitokių tikslų.

Konservatorius Matelis nori Lietuvoje cenzūros ir uždrausti užsienio politikos analizę

Pagal niekada užsienio politikos nestudijavusio LR Seimo nario B. Matelio kreipimosi į LR Seimo Etikos ir procedūrų komisiją interpretacijas – Vakaruose turėtų būti uždrausta geopolitinė analizė! Bet gyvename Lietuvos Respublikoje, kurios LR Konstitucijoje yra 25 straipsnis, skelbiantis ,,Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas..." Joje taip pat yra 44 straipsnis, skelbiantis ,,Masinės informacijos cenzūra draudžiama. Valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti masinės informacijos priemonių."

Kviečiu visus stebėti analitines laidas, skaityti straipsnius, knygas ir šviestis. Esu dėkingas savo patarėjams ir savanorių komandai, kurių dėka gimsta laidos. LRT jau ištyrė, kad iš Seimo narių esu daugiausiai parlamentinių lėšų skiriantis informacijos viešinimui Facebook. Pasiekiame šimtus tūkstančių žmonių. Seimo statutas tai leidžia, nes labai svarbu rinkėjus informuoti apie esmines problemas Lietuvoje ir mobilizuoti žmones taikiam pasipriešinimui prieš neteisėtus liberalkonservatorių valdžios veiksmus. Kol LRT nepradės kviesti skirtingas nuomones turinčių politikų ir politologų į savo laidas – tol kitos išeities opozicija Lietuvoje savo veikimui neturės.

Ar Lietuvą norima galutinai paversti vienos tiesos diktatūrine šalimi?

Labai graudu tik viena, kad Lietuvą norima paversti vienos nuomonės, vienos tiesos diktatūrine valstybe, kurioje gilesnės demokratinės diskusijos ir gilesnė įvykių bei situacijų analizė – nepageidautina. Bukinti žmones galima tik iki tam tikros ribos. Jiems atsibosta ir tada jie randa savo pačių informacijos šaltinius. Lietuvoje ta riba jau prieita. Gal laikas keistis? Geras ženklas – buvęs VSD vadovas Mečys Laurinkus parašė straipsnį, už kurį politologus ir politikus nulinčiuotų: ,,Labiausiai tikėtinas karo Ukrainoje baigties scenarijus – „Gruzija 2":

