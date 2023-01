Rimvydas Valatka. Vatos trikampis

Keliolika valandų iki dar vieno Rusijos karo nusikaltimo – raketos smūgio į Dnipro devynaukštį, po kurio žuvo 21 civilis, 74 buvo sužeisti, o aukų skaičius dar gali išaugti, Belgorodo srityje per laidotuves popas susiriejo su velionės anūku, išvadino jį ožiu ir visų gedinčiųjų akivaizdoje grasino priplumpinti smilkytuvu.

Jau įpratome, kad naujienos iš Rusijos, tarp kurių ne paskutinę vietą užima ir naujausia žinia, jog kalėjime sėdintis Angarsko skerdikas, nužudęs 79 moteris, veržiasi sustiprinti Rusijos armiją prie Soledaro, primena tapytojo Goya kapričus, kuriuose Saturnas ryja savo vaikus.

Rusija yra blogio taškas. Blogio nebeimperija, kiek perfrazuojant šviesios atminties prezidentą R.Reaganą. Bet kadangi ji jau 31 metai nebeimperija, klausimas, ar toks blogio taškas, nesvarbu, kad milžiniškas, galėjo egzistuoti šiaip sau, pats iš savęs?

Du penktadienio įvykiai, simboliškai susišaukiantys su Kirilo bažnyčios popo didžiu krikščioniškumu per laidotuves, verčia ieškoti aiškesnės blogio geometrijos.

Vakarų erdvė kelinta savaitė šaukia „Laisvę leopardams!“. Pritaria Vokietijos užsienio reikalų ministrė. Ir finansų ministras pritaria. Net priklausomybę nuo telefoninių pokalbių su Putinu turintis prezidentas E.Macronas pritaria. Tik Vokietijos kancleris kaip įkaltas – ne ir ne.

O.Scholzas žurnalui „Der Spiegel“ pasekė pasaką mažiemus, kaip prie jo, bėgančio krosą, prišoko lenkas, kuris padėkojo už tai, kad nenusileidžia Lenkijos vyriausybės beprotybei – neduoda tankų „Leopard 2“ Ukrainai.

Pasaka su daug atsišakojimų. Buvo ar nebuvo toks lenkas? Jei buvo, tai gal ir ne lenkas, o GRU agentas, atskridęs į Vokietiją per Stambulą ir paslaugiai pakištas kancleriui Scholzui, kad tas turėtų superargumentą neduoti tankų Ukrainai apsiginti nuo nacistinės Rusijos teroro.

Štazi agentas kažkada buvo pakištas socialdemokratų kancleriui W.Brandtui. Žinoma, kokį harakirį Merkel politika padarė savo kariuomenei ir „Bundesnachrichtendienst“ žvalgybai. Nors yra atsigavimo ženklų, Vokietijos politikai vis dar atrajoja tokios politikos snarglius.

„Atsitiktinis lenkas“ kaip argumentas krosą bėgiojančiam kancleriui – antras blogio taškas. Tiesė? Panevėžiui minint Laisvės gynėjų dieną vietos šeimamaršiai užsipuolė moksleivius, neužmirštuolėmis papuošusius skverą. Mindė vaikų sukurtas neužmirštuoles laisvės gynėjams pagerbti, koneveikė vaikus.

Sujungę šiuos tris taškus, gausim lygiašonį, o gal ir lygiakraštį Vatos trikampį. Kažkuo primena Bermudų trikampį, garsų nuo 1780-ųjų, kai jame dingo pirmasis laivas „General Gates“.

Bermudų trikampyje neva paslaptingai dingsta laivai ir lėktuvai, o po to kartais atsiranda, tik be įgulų. Išnyra kaip Panevėžio maršistas, ant purvino pikto maršizmo užsilipinęs šviesią Sąjūdžio etiketę.

Mokslininkai sako, kad Bermudų trikampyje nedingsta daugiau laivų nei kitur vandenynuose. Ir antgamtinių priežasčių jokių. Vatos trikampyje irgi logiškai dingsta krikščioniškos vertybės ir žmogiškumas, po to išplaukiantys, kaip ir laivai Bermudų trikampyje, – tušti, be įgulų.

Žmogiškumas ir padorumas pakeičiamas sąmokslo teorijomis apie neužmirštuolę ir visa kita, kas aptemusioms smegenims nepriimtina. Morali politika – šaltomis ir bejausmėmis politikos formulėmis, kurias mechaniškai žiautarojo kažkelinta politikų karta.

Išėjimas iš vatos trikampio nėra lengvas. Ir tai nėra tik Rusijos ar tik Vokietijos problema. Bet jis vyksta. Laisvė leopardams – Vakarų politikos išlaisvinimo iš „didžiosios politikos“ priklausomybės.

D.Britanijos premjeras R.Sunakas duoda Ukrainai 14 vakarietiškų tankų „Challenger 2“. Mizeris? Taip. Bet tai pradžia. Išėjimo iš Vatos trikampio su bandymais kaip nors susitarti svetima sąskaita, įšaldyti karą pagal fuhrerio Pu prašymą išsaugant jo aušvicus ir buchenvaldus. Su Vokietijos AfD ir socialdemokratais, Lietuvos maršistais ir Amerikos trumpistais.

Lenkija, Suomija, Danija pasiruošusios veikti. Trūksta tik Vokietijos leidimo. Dar vienas, tik aukštesnio lygio Vokietijos, apskritai Vakarų politikų ir visų Vakarų erdvės žmonių utėlėtumo patikrinimas. Spardai neužmirštuoles? Esi iš Vatos trikampio, ir niekam neįdomu, kad pasiskyrei Sąjūdžio įpėdiniu.

Vatos trikampio atstovas, Vokietijos socialdemokratų kopirmininkas L.Klingbeilis raitosi kaip žaltys, puldamas E.Macroną, kad tas pažadėjo lengvųjų tankų Ukrainai. Pyksta, kad nesulaukė (ne)susitarimo tarp sąjungininkų, apie kurį memleno Scholzas. Pažeidė tabu. Niekšas (mintyse).

Panašiai prezidentė D.Grybauskaitė užsipuolė Lietuvos politikos elitą, kad tas dėl Vokietijos brigados nedislokavimo diskutavo atvirai. O reikėję po kilimu. Pagal „didžiosios politikos“ taisykles. Kabinetų tyloje. Biurokratiškai. Bejausmiai. Nematant rusų raketos suniokoto Dnipro devynaukščio, iš kurio gelbėtojai traukia negyvus vaikų kūnelius.

Politika po kilimu suėda demokratijų laiką ir galimybes. Vienintelė alternatyva Vatos trikampiui šiame kare – viešumas. Net E.Macronas jau suprato, kad geriau, kai viskas vyksta „ant akių“. Todėl ir spaudžia Scholzą išlaisvinti leopardus. Prieš pusmetį pats būtų šaukęs, kad tai nonsensas, reikia tartis su Putinu, gal pats išeis iš Ukrainos.

Vatos trikampis per daug galingas, per daug nuodingų srovių jame, per ilgos jo kraštinės, kad galima būtų, kaip anksčiau – po kilimu, iš lėto, šaltai, kaip mokė elitinėje politikų mokykloje.

Vieša, atvira politika – vienintelė alternatyva nacistinės Rusijos karo nusikaltimams. Kanclerį Scholzą ir Vokietijos socialdemokratus reikia spausti taip, kad jie visuomenės akyse pasijustų stovintys blogio imperijos barikadų pusėje. Tik taip galima sulaužyti Vatos trikampį.

Ar pavyks? Gal net Ramšteino susitikimas sausio 20-ąją patvirtins viešumo pergalę prieš „didžiosios politikos“ kabinetinį „jūs gi suprantat, kad Ukraina negali nugalėti Rusijos“?

Scenoje prieš susirinkusių gynybos ministrų akis turi kabėti rusų raketos sudaužyto Dnipro devynaukščio paveikslas, iš kurio gelbėtojai traukia vaikų kūnelius.