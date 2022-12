Ramūnas Karbauskis. Kodėl „nereikšmingai mažai“ „Ignitis grupės“ akcijų pagal konservatorius gali būti labai reikšminga viešajam interesui?

Ramūnas Karbauskis

Konservatorių energetikos ministras Dainius Kreivys ir finansų viceministras Gediminas Norkūnas nedeklaravo tiesiogiai ar per savo valdomas įmones turintys valstybės valdomos „Ignitis grupės“ akcijų. Ministras Dainius Kreivys atsisakė registruoti galimą interesų konfliktą dėl „Ignitis grupė“ akcijų turėjimo per savo valdomą įmonę, kurioje jo dalis sudaro 40 proc. Kodėl ministras to nepadarė ir kodėl jo buvimas energetikos ministru yra neįmanomas dėl neišvengiamo interesų konflikto?

Praėjusioje Seimo kadencijoje, uždarame Seimo energetikos komisijos posėdyje, apie kurį sužinojome tik visai neseniai, vyko svarstymas dėl „Ignitis grupė“ viešo akcijų pardavimo. Tuometinis Seimo opozicinės Konservatorių frakcijos narys D. Kreivys dalyvavo ir buvo vienas aktyviausių tokio sprendimo rėmėjų. Posėdžio detalių sakyti negaliu, nes, stengiantis nuslėpti nuo Seimo frakcijų to posėdžio faktą ir sprendimus, visa posėdžio stenograma buvo įslaptinta konfidencialumo žyma. Susiję straipsniai Ramūnas Karbauskis. Politinės naudos paieškos Lietuvos saugumo sąskaita Ramūnas Karbauskis. Užteks tyčiotis iš Tautos išrinkto Prezidento! Patikslinsiu, kad visi buvę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai, dalyvavę tame Seimo energetikos komisijos posėdyje, dabar yra Sauliaus Skvernelio Demokratų partijoje arba bendradarbiauja su ja. Taigi, neturėtų stebinti, kad tuometinė Seimo valdančioji dauguma apie „Ignitis grupė“ akcijų pardavimą nieko nežinojo. Ar galėjo D. Kreivys nežinoti, kad jo valdoma įmonė įsigijo „Ignitis grupė“ akcijų? Abejotina, nes jis pats aktyviai dalyvavo sprendime leisti biržoje parduoti dalį „Ignitis grupė“ akcijų. Netgi manau, jog D. Kreivys galimai žinojo, kad naujieji „Ignitis grupė“ akcininkai gali tikėtis iki 6 procentų dividendų nuo investicijų sumos. Išmokėti „Ignitis grupė“ dividendai už 2021 metus aiškiai viršija 5 procentus įsigytų akcijų vertės, todėl mano teiginys nėra prielaida. Paaiškinsiu situacijos korupcinę dalį. Ilgą laiką bankai nebemokėjo jokių palūkanų už bankuose laikomas žmonių ar įmonių lėšas. Kreditai rimtoms verslo įmonėms siekė daugiausia iki 3 procentų. Jei verslas ar paprasti žmonės būtų sužinoję, kad galima investuoti į „Ignitis grupė“ akcijas ir metinė grąža bus didesnė kaip 5, net iki 6 procentų, tai prie tų akcijų būtų susidariusi didelė eilė. Tačiau. Tai gali būti žinoma tik tiems, kas tą įmonę valdo, arba tiems, kam tą įmonę valdantys tai pasako. Situacija tikrai unikali: energetikos ministras D. Kreivys per jam priklausančią įmonę tikriausiai valdo daugiau nei 0,01 procentą „Ignitis grupė“ akcijų. Jei jo įmonė valdo daugiau nei 0,07 procentus „Ignitis grupė“ akcijų, tai investicijų suma sudaro apie milijoną eurų. Jei D. Kreivio įmonė valdo 1 procentą „Ignitis grupė“ akcijų – tai jau dešimtys milijonų eurų investicijų. Gali būti taip, kad energetikos ministro D. Kreivio įmonė pasiskolino banke pinigų mažomis palūkanomis, kad už juos nupirkus „Ignitis grupė“ akcijų ir gaunant dividendus būtų užtikrintas pelnas visiškai nieko neveikiant. Dėl neveikimo, aš tikriausiai neteisus, nes reikia užtikrinti, kad tie dividendai būtų išmokami reikiamu procentu nuo investicijų sumos. Keistas sutapimas, bet du „Ignitis grupė“ akcininkai yra tiesiogiai susiję su „Ignitis grupė“ valdymu. Ratas užsidaro. Korupcinė dedamoji akivaizdi. Jei Prezidentas Gitanas Nausėda norėtų suprasti, kodėl energetikos ministras D. Kreivys ir finansų viceministras G. Norkūnas negali užimti savo pareigų, turėdami nors vieną „Ignitis grupė“ akciją, esu pasiruošęs tai paaiškinti skaičiais ir įvykių seka. Visuomenė turi reikalauti, kad ministras ir viceministras paviešintų tiesiogiai ar per įmones valdomų „Ignitis grupė“ akcijų kiekį, kas leistų suprasti, kokio mąsto padarytos investicijos ir kiek naudos tie Vyriausybės nariai turi iš „Ignitis grupė“. Teigiu, kad dabartinė valdžia tyčiojasi iš žmonių, nes teisina dviejų Vyriausybės narių naudos gavimą iš nepakeliamai aukštų elektros energijos kainų. Jei „Ignitis grupė“ nebūtų pardavusi dalies savo akcijų, tai valstybė galėtų mažinti „Ignitis grupė“ pelningumą, taip kompensuodama elektros pardavimą mažesnėmis kainomis. Dar gali paaiškinti didelių dividendų išmokėjimą valstybei, nes tai papildytų biudžetą, bet dabar milžiniška dividendų suma išmokama privačiam verslui ar asmenims, turintiems „Ignitis grupė“ akcijų, o visi Lietuvos žmonės priverčiami už tai sumokėti. Pabaigai apibendrinsiu. Du Vyriausybės nariai slepia savo interesų dydį „Ignitis grupė“ atžvilgiu. Nesvarbu, kiek jie šiandien turi akcijų – 0,001 ar 0,1 procento, – jie šiandien turi galimybę užtikrinti savo akcijų pajamingumą per savo tiesioginius sprendimus ar galimą įtaką įmonės vadovybei. „Ignitis grupė“ akcijas valdo tie, kurie turėtų rūpintis ne savo akcijų pajamingumu, o visuomenės interesu turėti galimybę pirkti pigią elektros energiją. Ar galima patikėti tuo, kad energetikos ministras D. Kreivys ir finansų viceministras G. Norkūnas kenktų patys sau, gindami viešąjį interesą? Jei jie nori pasakyti, kad tai įmanoma, tada turi viešai pasakyti, kokią dalį „Ignitis grupės“ jie tiesiogiai ar per įmones valdo. Esu visai tikras, kad jie to nedarys, nes taps visiškai akivaizdu, kad susidūrėme su dar viena konservatorių korupcine schema, kurią bandoma dangstyti frazėmis – „niekingai mažai“ ar „nieko nežinojau“.

