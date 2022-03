Užkalnis. Ukrainiečiai išvaduos mus ir nuo Rusijos, ir nuo tinginystės

“O kada lietuviams kas nors pradės po penkis tūkstančius eurų mokėti?”, internetuose pravirko tinginių ir nemokšų brigada. Jie trisdešimt metų praleido, skaičiuodami pinigus svetimose kišenėse, svajodami apie Seimo karšinčiaus išmoką, kaip apie rojaus sodus, ir vertindami užsienio šalis pagal tai, kur ten didžiausia minimalkė.

Ten ne brigada, ten iškerojusi ištisa veltėdžių divizija, kurie per dešimtmečius išmoko kartoti “orus atlyginimas”, taip ir niekada nesusirūpinę savo neoriais gebėjimais, neoriomis žiniomis ir neoriu darbštumu.

“Penki tūkstančiai” jiems yra toks Nedavinčio Kodas, magiškas skaičius, panašiai, kaip Baltarusijos tarakonui Alyaksandrui Hryhoravičiui Lukašenkai “dešimt tūkstančių dolerių” - kai tik kalba apie NATO žvalhybinykus ir Pribaltikos ahėntus, konspiratorius ir pravakatarius, tai visada mini dešimt tūkstančių dolerių, kuriuos anie havo iš Pentahono.

Kai kurie iš jūsų prisimins, kad mūsų tinginiams visada buvo magiškas Seimo nario atlyginimas (penki tūkstančiai litų), o kai į Lietuvą atėjo dirbti Britanijos bankas Barclays (kurį lietuviai vadino “Barklajumi”), tai ten, kad jį kur velniai, magiškas atlyginimas buvo irgi penki tūkstančiai litų.

Andrius Užkalnis Žmonės iš Ukrainos taps lietuviais, kaip ir žmonės iš Lietuvos tapo amerikiečiais, anglais, airiais ar ispanais, ir suteiks mūsų šaliai naujo dinamizmo, energijos ir optimizmo. Net ir iš grynai moralinės pusės mes tai tautai amžinai skolingi, kad jos kraujo ir kūnų kaina beprotišką karą pradėjusi Rusija bus nukočiota iki pirmykštės bendruomenės, izoliuota, susiskaldžiusi ir bejėgė. Ukraina bus padovanojusi mums, rytų Europai (o ir didžiajai daliai likusio pasaulio) dešimtmečius didesnio saugumo.

Pavyduoliai švokštė, jų veidai raudo ir balo, sakė tą patį: “o kada mums tiek mokės?”. Dar buvo juokinga detalė, kad tada lietuviškojo verslo nevykėliai bandė reikalauti, kad nustotų Barklajus lepinti darbuotojus, nes, dėmėsio, “iškreipia rinką”. Kitaip tariant, mes irgi turime atlyginimus kelti.

Žinoma, tiesa yra tokia, kad didelė dalis ukrainiečių pabėgėlių pas mus Lietuvoje yra ilgam (nesakau “visam laikui”, nes mes juk visi tik svečiai šioje žemėje) - aišku, galima tik linkėti, kad jų šalis bus kuo greičiau atstatyta ir daugelis galės grįžti, kur jiems mieliausia.

Tačiau kaip ir po absoliučiai kiekvienos pabėgėlių krizės, kaip šiais laikais vadinamas didysis tautų kraustymasis, mikliausia, nuovokiausia ir ambicingiausia žmonių dalis nusės ten, kur jų potencialas bus geriausiai išnaudotas. Tai vyko daugelį kartų ir vyksta dabar, ir tam priešintis nėra jokios prasmės.

Žmonės iš Ukrainos taps lietuviais, kaip ir žmonės iš Lietuvos tapo amerikiečiais, anglais, airiais ar ispanais, ir suteiks mūsų šaliai naujo dinamizmo, energijos ir optimizmo. Net ir iš grynai moralinės pusės mes tai tautai amžinai skolingi, kad jos kraujo ir kūnų kaina beprotišką karą pradėjusi Rusija bus nukočiota iki pirmykštės bendruomenės, izoliuota, susiskaldžiusi ir bejėgė. Ukraina bus padovanojusi mums, rytų Europai (o ir didžiajai daliai likusio pasaulio) dešimtmečius didesnio saugumo.

Todėl Ukrainos piliečio pasas turi būti Lietuvoje prilygintas Lietuvos Respublikos piliečio pasui, ir tai bus tik maža kaina mūsų dėkingumui parodyti. Kiekvienas ukrainietis Lietuvoje turi būti laukiamas, be jokių apribojimų, be išlygų, be atsikalbinėjimo.

Žinoma, bus virkaujančių ir sėjančių baimę, kad Lietuva, girdi, nutautės ar pasikeis jos genetinis kodas (lyg jis kažkada buvo grynas) - tie kalbėjimai yra labai veidmainiški. Kai Lietuva tik ėjo link nepriklausomybės, visiems kartojome, kokia mūsų šalis yra atvira visokioms etninėms ir religinėms grupėms: girdi, pas mus ir rusai, ir ukrainiečiai, ir vokiečiai, ir žydai, ir karaimai, ir mes visi gražiai sugyvename jau nuo LDK laikų. Pasirodo, deklaracijas žarstyti buvo labai lengva, o va kai reikia priimti realybę ir vykdyti savo pareigą priimti kitą laisvojo pasaulio tautą jos sunkiausią valandą, tai staiga atsiranda ciniškas egoizmas, spaudiko sindromas ir net, apsaugok Viešpatie, pavydas pabėgėliui.

“Kodėl jiems viskas, o lietuviams nieko?”. Tu gal nukeliauk su šeima į Mariupolį, pagyvenk pora savaičių griuvėsiuose po bombomis be maisto, vandens, vaistų ir Instagramo, tada parkeliauk atgal į Vilnių su savo šeimos likučiais, tai ir tau dosniai duosim labdaros, ir galėsi suprasti, kaip pasijunta žmonės, kurie ištrūko iš pragaro ir kuriems dar kažkas pavydi.

Andrius Užkalnis Aš meldžiu Dievą, kad kuo daugiau būtų ukrainiečių sėkmės istorijų Lietuvoje: naujų verslų, didelių jiems mokamų algų, pastatytų namų, ir, žinoma, ukrainietiškų restoranų su barščiais ir Kijevo kotletais.

Tos penkių tūkstančių eurų algos aukštos kvalifikacijos ukrainiečiams yra dar vienas pažadinantis iš snūdurio spyris į subinę mūsų verksniams, kurie vis aiškina, kad čia pas mus, elgetų Lietuvoje, tie migrantai nebus, kad jie skubės į Vokietiją arba kitur, kur dosnesnės išmokos.

Lietuva nėra elgetų kraštas. Lietuvoje yra labai daug sėkmingų žmonių, kurių kiekvienas nusipelnė savo sėkmės ir ją užsidirbo.

O jūs, konkretūs verksniai, nevykėliai, mokyklose nesimokę, knygų neskaitę, apie ateitį negalvoję, ambicijų neturėję, esate asmeniškai netikę ir jums net minimalus atlyginimas yra per gerai, nes kuriate itin mažą vertę ir esate paskutinėje vietoje darbo rinkoje, kur pasiūlyti beveik nieko negalite, išskyrus savo padūsavimus.

Tai ne vargo Lietuva. Tai jūsų asmeninis vargas, kurį gavote, nes jo nusipelnėte. Kaip tas automobilis, kuris nudrožtas ir bevertis, ir jo net dykai niekas neima - bet savininkas varto skelbimus internete, mato, kaip už kitus automobilius moka dešimtis tūkstančių ir rėkia: “kur teisybė?”. Kada jam mokės orią kainą už jo automobilį? Niekada, nes tas automobilis bevertis.

Aš meldžiu Dievą, kad kuo daugiau būtų ukrainiečių sėkmės istorijų Lietuvoje: naujų verslų, didelių jiems mokamų algų, pastatytų namų, ir, žinoma, ukrainietiškų restoranų su barščiais ir Kijevo kotletais.

Aš net norėčiau, kad ukrainiečių kalba Lietuvoje taptų trečiąja valstybine, po lietuvių ir anglų, ir kad Volodimiras Zelenskis kada nors, kai baigs politiko karjerą Ukrainoje, atvyktų į Lietuvą į kokias nors dideles pareigas, jei tik jis pats to norės.

Kiekvienas ukrainietis yra šiandien pavyzdys lietuviui. Jei žmogus atvyksta iš sugriautos šalies be nieko, tik su galva ant pečių ir su darbščiomis rankomis, ir sugeba gyventi geriau už vietinį aimanuotoją, jis yra Dievo ženklas tau, kad ir tu gali, lietuvi.

Ir nebereikia daugiau “mes” ir “jie”. Šiandien visi laisvi žmonės yra ukrainiečiai.