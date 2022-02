Arvydas Sekmokas. Sankcijos BRELL’ui

Šiandien aiškiai matyti, kad Lietuva pasielgė įžvalgiai ir teisingai sustabdydama Baltarusiškų trašų tranzitą. Nepaisant to, kad Lietuva pažeidžia tarptautinę konvenciją, garantuojančią krovinių tranzitą šalims, kurios neturi prieigos prie jūros. Nepaisant to, kad įstatymas, įvertinantis tokio tranzito grėsmę nacionaliniam saugumui, nėra priimtas. Nepaisant to, kad tai atneš šimtamilijoninius nuostolius Lietuvos geležinkeliams ir Klaipėdos uostui. Nepaisant to, kad ES Komisija tokio žingsnio nepasmerkė, bet ir nepalaikė. Sankcijų solidarumas su JAV prisideda prie amerikiečių karinių pajėgų Lietuvoje ir Baltijos kaimynėse sustiprinimo, ir tai yra svarbiausia.

Tačiau iki šiol Lietuva tebėra Rusijos elektros sistemos dalimi, įkalinta BRELL’e. Vykstant karui su Rusija ir tvyrant karo grėsmei visoje Europoje, energetiškai priklausyti blogio imperijai yra anachronizmas. Lietuvos dalyvavimas BRELL sutartyje nėra įpareigojantis jokiais tarptautiniais teisės aktais. Antiastravinis įstatymas apibrėžia AE Astrave keliamą grėsmę nacionaliniam saugumui. Kadangi prekyba Baltarusiška elektra yra sustabdyta, pasitraukimas iš BRELL sutarties ir linijų su Baltarusija išjungimas jokių ekonominių nuostolių nesukeltų. Susiję straipsniai Arvydas Sekmokas. Ar įmanoma sinchronizacija su Europa 2025 metais? Arvydas Sekmokas. Ministro (savi)apgaulė ES Komisijos derybos dėl Baltijos šalių sinchronizavimo įstrigusios mirties taške. ES Komisija pažadėjo Rusijai, kad Baltijos šalis sinchronizavus su Europa, Kaliningrado sritis neliks izoliuota. Konvertoriai Ignalinoje ir Utenoje prie linijų su Baltarusija ir konvertoriai prie linijų su Kaliningrado sritimi užtikrintų elektros tranzitą į Kaliningrado sritį. Tokia pozicija yra aptakiai įrašyta ir Litgrid parengtame ir 2021 metais patvirtintame dokumente „LIETUVOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS 400-110 KV TINKLŲ PLĖTROS PLANAS 2021-2030 M. psl. 21-22“. Tai iš esmės yra pažadas Rusijai ir Baltarusijai, kad už Baltijos šalių sinchronizavimą elektra iš AE Astrave laisvai (per konvertorius) tekės į Kaliningradą ir Europos Sąjungą. Lietuvos paskirtis būti tranzito koridoriumi elektrai iš Astravo. ES Komisijos priimta nuostata, kad AE elektra yra žalia, buvo indulgencija AE Astrave ir paraginimas Lietuvai nesispyrioti. Šiandien turėti iliuzijų dėl energetinio bendradarbiavimo ir energetinių ryšių su Rusija ir Baltarusija yra neatleistina. Rusijai jau seniai bet koks susitarimas dėl sinchronizavimo netinka, todėl derybos jau nuo 2019 metų nutrūkusios. Ji nesiruošia paleisti Baltijos šalis iš savo energetinės sistemos. Jei karas už Ukrinos sienų neišsiplės, elektra iš Baltarusijos gali tekėti elektros linijomis per Lietuvą ir dabar ir po 2025 metų. Tam kol kas atvira Lietuvos elektros perdavimo sistema, „Harmony link“ jungtis statoma už europinius ir Lietuvos pinigus. Ji gali tekėti jau ne iš vieno, bet iš dviejų AE blokų Astrave. Rusijai už elektros infrastruktūros sukūrimą ir atnaujinimą Lietuvoje mokėti nereikės. Jeigu elektros eksportas į ES vyks sėkmingai, matyt, kad bus statomi trečias ir ketvirtas AE blokai. Dabartinis prekybos elektra iš Baltarusijos draudimas yra netvarus. Elektros linijos tarp šalių yra skirtos prekiauti elektra. Arba linijos yra išjungiamos ir išardomos, arba prasideda prekyba. Tai yra tik laiko klausimas. Lietuva yra įklimpusi į BRELL’ą kaip Vokietija į Nordstream-2. Susidariusi geopolitinė priešprieša atvėrė Lietuvai galimybę savarankiškai pasitraukti iš BRELL’o ir blogio imperijos. Energetikos ministras gali kreiptis į Vyriausybinę komisiją nacionaliniam saugumui užtikrinti, prašydamas įvertinti, ar esamomis aplinkybėmis dalyvavimas BRELL sutartyje ir elektros linijos su Baltarusija nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Būtų sunku esant galiojančiam Antisatraviniam įstatymui ir realiai galimybei tapti AE Astrave tranzito koridorium tokios grėsmės neįžvelgti. Vyriausybė lygiai tokiu pat sprendimu kaip ir dėl Baltarusiškų trašų galėtų pavesti Litgrid’ui pasitraukti iš BRELL sutarties ir išjungti elektros linijas su Baltarusija. Toks žingsnis dar nereiškia automatiško sinchronizavimo su Europa, bet Lietuvai pasitraukus BRELL sutartis iširtų. Veikiant elektros linijoms tarp Estijos, Latvijos ir Rusijos, pirminio rezervo užtikrinimas ir dažnio valdymas dar liktų Maskvoje ir Kaliningrado srities elektros sistema nebūtų atkirsta. Lietuva, kaip ir Kovo 11 įvykių metu, būtų pavyzdžiu Latvijai ir Estijai svarstyti traukimąsi iš blogio imperijos, galimybę nutraukti prekybą elektra ir išjungti linijas su Rusija. Tai būtų realus žingsnis į sinchronizavimą su Europa ir atsakas į Rusijos agresiją Ukrainoje. Šiandien, kai visas dėmesys nukreiptas į Ukrainą, pasitraukimas iš BRELL yra įmanomas. Tikėtina, kad karo veiksmai neilgai truks, vienaip ar kitaip baigsis. Tada susidariusia geopolitine pusiausvyra nei Rusija nei demokratinis pasaulis nenorės rizikuoti ir situaciją aštrinti. Galimybių langas atsijungti nuo Rusijos-Baltarusijos ir AE Astrave užsivers. Pasitraukti iš BRELL po karo Ukrainoje bus vėlu.

