Rimvydas Valatka. Valdže, atiduok tautai Akropolį

Po juodosios rugsėjo 15-osios, kai įsigaliojo galimybių pasai, paaiškėjo daug dalykų. Bet anarchistinei visuomenės daliai, greituoju būdu tapusiai naujaisiais liberalais, baisiausias smūgis, atrodo, buvo šis – kaip dabar gyventi be Akropolio? Kur rengti ekskursijas, ilsėtis? Kur pirštais į įžymybes rodyti?

Skiepo bijantieji be akropolių – Lietuva be ateities.

Kaip grybai dygstančių politologų vyraujantis savaitės televizinis pasakojimas: Vyriausybė, kuri atėmė iš tautos akropolius ir babilonus, neturi šansų išsilaikyti.

Ta visuomenės dalis, kuri kategoriškai atsisako žaisti šeimamaršių pamėgtą rusišką ruletę, yra pasiskiepijusi ir sugeba dalykus matyti toliau ir svarbiausia krikščioniškiau nei Seimo narys iš Sirijaus valsčiaus ar net vyskupai, priešingai, traukė pečiais dėl valdžios blaškymosi, ryžto stokos.

Neskiepytieji krenta kaip lapai. Per savaitę nuo koronaviruso mirė 100 ar net daugiau lietuvių (per 80 proc. neskiepytų). Per mėnesį tokiu tempu išeis 400–500. Iki Naujųjų – 1 500–2 000. Bet realiai kovidinių laidotuvių bus gerus du kartus daugiau. Statistiką, susidedančią iš „mirė nuo kovido“ ir „mirė nuo kovido ir dar kažko“ seniai laikas subendrinti, o ne žaisti dviem mirties grafomis.

Tai ko miegate?

Dalykai yra tokie, kad tai, kas pagaliau įvesta rugsėjo 15-ąją, turėjo įsigalioti rugpjūčio 15-ąją. O tai, kas pagaliau įvesta, primena šokį, kai du žingsniai pirmyn, vienas atgal.

Reikalavimo dėvėti kaukes pakeitimas rekomendacija yra klaida.

Taip, Naujosios Zelandijos mokslininkai karves išmokė vaikščioti į tūlikus. Bet Marijos žemės pimpianosiai nėra tokia išmani žinduolių rūšis, kaip aukšto pieningumo zelandiečių karvės, kad per tokį trumpą laiką tiek daug išmoktų.

Daugybėje įstaigų ir bendrovių kaukių režimo nebuvo laikomasi nei vasarą, nei per antrąjį karantiną. Kai kaukė viduje buvo privaloma. Tai dabar tą rekomendaciją galite priduoti į N.Zelandijos eksperimentinį karvių ūkį.

Būtų juokinga, jei nebūtų tragiška – Lietuva užima trečią vietą pagal mirtingumą nuo koronaviruso ES.

Žmonės krenta kaip lapai, o sostinės meras pusę Gedimino prospekto kelioms dienoms dar kartą susiaurina iki kvėpavimo burna į burną. Kokio velnio Vilniui reikėjo dar vienos Kaziuko mugės per porą savaičių? Per lėtai delta atmainą platinam ar kaip?

Kuris ministras, nesipykdamas su sveiku protu, galėtų paaiškinti, kam buvo reikalingas tas mėtymasis dėl galimybių paso lauko kavinėms? Kam tas neleisti, vėl leisti po to, kai atsakingi restoranų savininkai per mėnesį nuo rugpjūčio vidurio rekomendaciją prašyti parodyti galimybių pasą ir lauke jau buvo įtvirtinę kaip reikalavimą?

Kam bandėte pataikauti? Tiems, kurie prie Seimo jums pastatė kartuves. Tik kad ir kokią nuolaidą jiems darytumėt, jūs jiems jau esate pakasti. Tiesą sakant, kitokiais ten neikada ir nebuvote.

Paaugliams stogai nuo dviejų karantinų nučiuožę (mokytojos A.Klimčiauskaitės žodžiai), Klaipėdoje greit neliks nė vienos neizoliuotos klasės, taigi miesto, kuriame vos ne kas antras nepaskiepytas, mokyklose faktinis trečiasis karantinas. Bet mokinių testavimas kaip iš Vaižganto Mykoliuko repertuaro – kai noriu testuojuosi, o kai nenoriu, nesistestuoju.

Jei Vyriausybė negerbia savęs, ji turėtų gerbti bent tuos verslininkus, kurie į pandemiją žiūri rimtai.

Arba skiepas nuo 12 metų ir privalomas testas, arba sėdi namuose. Atsakingi žmonės, o ypač jauni atsakingi žmonės, kurie netrukus bus Lietuvos ramstis, negali tapti neatsakingų žmonių įkaitais. Ir dar tokiu metu, kai per savaitę papildomai išmiršta po du kaimus.

Ko bijo valdžia? Savo reitingus ši Vyriausybė jau palaidojo. Bet kas tie net patys žemiausi virtualūs reitingai, palyginti su realiais skaičiais laidotuvių, kurių daugumos maždaug nuo vakcinacijos vidurio buvo galima išvengti?

Nesiskiepijančiųjų suvarymas į mažas krautuves buvo didelė klaida. Dabar ten tokie urkštuliai, tokie kamščiai, kad koronavirusas net norėdamas negalėtų išvengti naujos burnos ar nosies.

Su visa pagarba trijų x maximoms, didiesiems rimi, iki etc., bet daugiausia laiko žmogus praleidžia ne prekybos centruose, o darbe ar mokykloje. O kokias apsaugos priemones mokykloms ir darbams taiko ši Vyriausybė?

Norėdamas apsikirpti ar nusiskusti aš privalau būti pasiskiepijęs. Bet kirpėja, dirbanti 10 kv. m kambarėlyje su manikiūrininke ir dar viena kirpėja, gali ant skiepo dėti skersą.

Stogai labiau bus pačiuožę tikrai ne paaugliams, kai tokie paaugliški valdžios cirkai pateikiami kaip koronaviruso suvaldymo sprendimai.

Italijoje nuo spalio 15-osios tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus darbuotojams uždrausta į darbą ateiti be Covid paso. Raktinis žodis čia – visiems. Įskaitant ministerijų valdininkus ir parlamento narius. Baudos ir darbuotojams, ir dabdaviams.

Šeimamaršių nuostabai Šimonytė nebe joks Hitleris. Palyginti su Italijos premjeru Draghi, ji tikras antivakserių Oskaras Schindleris (jei tik tie gerieji žmonės žino, kas jis toks buvo). Savaime suprantama, maršistų kategorijomis vertinant.

Slovėnijos viešojo sektoriaus darbuotojai turės būti pasiskiepiję nuo COVID-19 arba persirgę, kad galėtų dirbti. Atsisakysi skiepytis, liksi be darbo. Šis Slovėnijos valdžios sprendimas palies 31 000 žmonių.

Kanada kitą savaitę įveda QR kodus, privalomus drauge su asmens dokumentu. Prancūzijoje vasarą įvestas COVID pasas suveikė kaip paskata pasiskiepyti milijonams skeptiškai į vakcinas žiūrėjusių žmonių. Prezidento Macrono neišgąsdino net ir 180 protestų šeštadienį.

Kas dėtųsi po šitiek pas mus? Lakiausia vaizduotė neišneša, koks paniškas būtų kaip grybų pridygusių politologų ir politikų televizinis pasakojimas.

Kodėl Šimonytės Vyriausybė tokio reikalavimo, kaip Italijoje, neįvedė bent Vyriausybės ir ministerijų lygyje? Užsienio reikalų ministerijoje paskiepytų vos 70 proc.

Kur valdžios asmeninis pavyzdys? Neturim nė vienos ministerijos, kurioje skiepijimasis būtų šimtaprocentinis. Seime kas trečias be skiepo.

Kodėl Seimo dauguma susvyravo dėl sprendimo neįleisti į Seimą be galimybių pasų visų, įskaitant Seimo narius? Gal todėl, kad nesiskiepijo ne tik opozicijos veikėjai, bet ir tarp Seimo daugumos yra antivakserių?

Oxfordo universiteto skaičiuojamas apribojimų griežtumo indeksas rodo, kad lietuviai dabar gali džiaugtis bene mažiausiais suvaržymais ir didžiausia laisve. Laisve, kuri, skirtingai nei Danijoje, naudojama ne kurti, ne nepakenkti, o griauti. Laisvė koronavirusui sparčiau platinti, siųsti myriop kuo daugiau savo gentainių.

Bet kas teisybė, tai ne melas – negalima iš žmonių atimti jų svajonės. Net jei jie ir nesiskiepija, pykstasi su mokslu ir pačiu savimi.

Premjere, grąžinkite tiems žmonėms jų Akropolį. Vieni mažiau rėkaus apie kažkokį genocidą, vadalos kitas skaudžias, bet mokykloje juos stebuklingai aplenkusias sąvokas. O save saugantiems žmonėms bus aišku, kur geriau nė nekišti nosies.