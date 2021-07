Rimvydas Valatka. Auksinė Šimonytės, Čmilytės ir Armonaitės tvora bus!

Rūsti kaip antrasis Apokalipsės raitelis vidaus reikalų ministrė nukerta: tvora su Baltarusija bus! Bus statoma 550 km tvoros. Už 41 mln. eurų. Kodėl ne visiems 679 km, pranešta nebuvo. Kainuos, aišku, daugiau, bet, kaip žinoma, dar pandemijos pradžioje pinigai Lietuvoje prarado ir prasmę, ir kainą. Kiek reikės, tiek ir sumokėsim.

Saulė dar nepatekėjo, o Sienos statytojų šalyje jau virė darbas.

Gausios tvoros statytojų-teoretikų gretos susiglaudė. Kareiviai jau vynioja frontų užtvaroms skirtą vielą. Nota bene: vielos tiekėjai ir VSAT intendantai trina rankas. Palyginti su auksinių šaukštų epocha, auksinės vielos era yra kažkas tokio, ką nutapyti prireiks Eločkos ir influencerių žodyno.

Vidaus reikalų ministrė taip pat informavo, kad kai tik bus užbaigta konservatyviai liberali Didžioji tvora, ant jos viršaus dar užbogins tą pačią spygliuotą vielą, kuri per du tris mėnesius bus paklota palei sieną su Baltarusija.

Niekas nei per Vyriausybės posėdį, nei po jo taip ir nepaklausė paprasto žemaitiško klausimo – o ką ta tvora pakeis? Migrantai, pamatę tvorą, išsigąs ir pabėgs atgal?

Kiekvienai tvorai yra savos kopėčios. Kiekvienai spygliuotai vielai – žirklės.

Ar Lukašenkos opričnikai neaprūpins jų varomų migrantų kopėčiomis ir karinėmis vielos karpymo žirklėmis? Jei Putino planas yra Lietuvoje sukelti valstybinę isteriją ir krizę, atras Lukašenka ir kopėčių, ir žirklių. Užpirks už parduotas kalio trąšas, kurias diktatorius tapšnodamas ir toliau eksportuoja per Klaipėdos uostą.

Tu ką, durnas, žiūrėk, va, Berlyno siena, va, per milijardą kainavusi puiki Izraelio siena, skirianti nuo palestiniečių, o ir Vengrijos pavyzdys ką, tau nieko nesako?

Viską pasako. Berlyno siena nebūtų nė močiutės sengalvėlės sulaikiusi, jei į kiekvieną bėglį nebūtų šaudoma iš kalašnikovų (ir tai žmonės bėgo!). Izraelio sienos pažeidėjai taip pat žino, kad į juos šaudys. Vilniaus XVI a. gynybinė siena nuo Krymo totorių irgi su šaudymo angom, jei ką.

Lietuvos pasieniečiai į sienos pažeidėjus šaudyti negali. Tai ką ta Auksinė tvora pakeis? Nebent laukuose pabėgėlių gaudyti nebereikės. Bet ar dėl to verta statyti brangią sieną?

Vengrijos sienos „sėkmės“ pavyzdys Lietuvai taip pat nelabai tinka. 1. Vengrijos siena pastatyta ne su Lukašenkos Baltarusija, o su šalimi, kuri laikosi konvencijų. 2. Pabėgėlių krizę galų gale apvaldė ne siena, o ES, metusi milijardus Turkijai ir kitoms pabėgėlių tranzito šalims. 3. Pasiekti svajonių Vokietiją ar Paryžių per Vengriją pabėgėliai turėjo alternatyvų ir eidami per kitas ES šalis, o čia juos specialiai varo būtent per Lietuvą.

Bet, tarkim, pastatom mes tą Auksinę tvorą? Tokią, kad ne tik pabėgėlis iš Irako, – nindzė ir tas, netgi sparva (Tabanus bovinus), anei lukašenkinis uodas pro tokią svajonių tvorą – nė sparnus apsilaužęs. Ką daro Putinas? Graužia nagus, kojelėm mažom trepsi, paskutinius plaukus raunasi, šitaip su tvora išdurtas?

Nepanašu į Putiną. Ką jam reiškia atidaryti pabėgėlių maršrutą per Karaliaučiaus sritį – varyti pabėgėlius plaustais Nemunu, per Vištytį ir Kybartus? Kad ir per tą upelį, kurį basas perbrido pabėgėlis ir tautininkas Smetona? Kas tada? Eisim statyti dar vienos kinų sienos Nemunu ir Vištyčiu?

Sakote, kad taip negali būti? Kam Putinui taip apsišviesti? Jam nenaudinga?

Atsišviežinkim atmintį. Putino Rusija tai jau išbandė su Norvegija ir Suomija 2015 m. Tada Rusija net dviračiais pabėgėlius iš tų šalių, iš kurių jie dabar traukia į Lietuvą, aprūpindavo. Baltarusija migrantus į Lietuvą varo su Rusijos palaiminimu. Pasistatysim sieną su Baltarusija, paleis migrantus per Karaliaučių. O mus ištiks dar viena politinė isterija.

Ar pastebėjote, kad pas mus kaip tik truputį kas, taip isterija. Užklupo pandemija – isterija. Karantinas – isterija. Kaukės – isterija „man karšta“. Skiepai – isterijos „mano DNR pakeis“.

Stambulo konvenciją kažkas po dešimties metų iš stalčiaus netyčia išsitraukė – isterija tokia, tarsi pusę valstybės vyrų ir visas garbias šventoriaus matronas vienu metu ateiviai gvaltavotų. Užplūdo pabėgėliai – vėl isterija. Lyg ne homo sapiens rūšis būtume, o gailios kregždutės, užtikusios žvirblį savo lizde. Užmūryti! Ir kad skraido, kad mūryja.

Tada atskrenda gandru Karbauskis ir iškleketuoja, kad Vyriausybė, neatlaikiusi tokio mūrijimo, rudenį grius. Lyg pagal komandą „fas“ ir išmintingoji pelėda Radžvilas jau čia.

Gal perkaitęs, o gal kiek ir užsimiršęs ištempia tarp drebulių Putino ir Lukašenkos propagandos klišę „Ministras Landsbergis žalingai kišosi į Baltarusijos vidaus reikalus!“ ir isteriškai sušunka iš visų spėkų, kad ir už Medininkų girdėtųsi – Landsbergis privalo atsistatydint! O jei ne, tai anas surengs jungtinį antivakserių, gibonų, orlauskų, paleckių ir prezidentinių celofanų maršą Lukašenkai paremti. Sąjūdinį, priduria, kad ir žilagalvius senelius iš kapo prikeltų.

Marginalų isteriją ir jų (de)maršus už Lukašenką galima suprasti. Kas jiems lieka (Karbauskis irgi iš marginalų, o prigimties ir buvimas valdžioje nepakeis)? Permanentinė isterija – išskirtinis nacionalpopulizmo bruožas. Tik kodėl isterijai pasiduoda iki šiol tokia rami Vyriausybė?

Bet juk kažką daryti reikia? – atkirs Vyriausybės gynėjai. Kažkas nepadės. Kai nežinai, ką daryti, o ypač, kai nežinai, kaip naujovė suveiks, geriau nieko nedaryti. Bent jau malkų nepriskaldysi ir dar pinigų garantuotai sutaupysi. Konservatizmo principas, jei ką.

Migrantai yra ne Lukašenkos ir Putino išgalvoti. Kiek gyva žmonija, tiek egzistuoja ir žmonių migracija paskui maisto šaltinius. Tvoromis jos nesustabdysi. Greičiau jau pačius tvora prispaus.

Migrantai yra mokestis už gerovę, kurią savo darbu ir padedama narystės ES, jau susikūrė Lietuva. Kritinis darbuotojų trūkumas bado akis, dirbti nebėra kam – šios dienos antraštės. Kad ir kiek zystų maršistai, dūsautų kairieji intelektualai (filosofas G.Mažeikis), raginantys – ne mažiau isteriškai – tuoj pat panaikinti nelygybę šalyje, priešingu atveju, užplūdus migrantams, Lietuvai būsiančios šakės, valdžią paims Radžvilas su Sinica, ir šiaip Sodoma su Gomora, tai – aksioma.

Ramybės jums. Nebus šakių. Laikas susitaikyti su faktu, kad migrantai yra ir bus šalia mūsų. Laikas išmokti gyventi su migrantais. Be isterijos. Apskritai laikas išmokti spręsti problemas be staugimo, plėšymosi ir akių draskymo. Ir be Didžiosios kinų, Berlyno ar Trumpo sienų statybos.

Bet mes ne tokie. Ne kokie sumauti liberalai. Mums ir IT amžiuje intymiausias padargas – grėblys. Statom auksinę tvorą. Už daug daug milijonų.