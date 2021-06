Rimvydas Valatka. Bandymų poligonas LT

Lietuva yra bandymų poligonas. Šią sakralinę vatnikų frazę ištarė ne Celofanas ar dar koks pačiuožęs maršistas, su kuriais broliaujasi ir kitaip santykiauja valstybės Prezidentas. Antradienį Vyriausybės posėdyje Lietuvą Vakarų šiukšlių poligonu pavadino finansų viceministrė, konservatorė R.Bilkštytė.

Jei būtume preciziškai tikslūs, žodis „Vakarų“ ištartas nebuvo. Pasakyta „pas mus yra kaitinamojo tabako gamykla“, šis produktas atsirado 2017 m., kitur – pora metų vėliau, todėl niekur kitur ES kaitinamojo tabako vartojimas taip neišaugo kaip Lietuvoje. Bet esmės tai nekeičia: gamykla ta Vakarų. Vykdo čia nešvarius bandymus su lietuviais. Uždrausti!

Nesiginčykime dėl kaitinamojo ar tradicinio tabako. Tai nėra gėris, dėl kurio būtų verta eiti į karą. Bet konservatorių viceministrės argumentacija – Lietuva yra „jų“ šiukšlių poligonas – ir dar keli klausimai neleidžia praeiti pro šalį sumurmant, ai, aš nerūkau, mano troba kraštinė, tesižino.

„Lietuva – jų bandymų poligonas“, „mes čia, jie ten Vakaruose“ – ne konservatizmo, ne politiko demokrato argumentai. Antivakserių, sąmokslo teorijų mylėtojų, antiamerikanistų, antieuropinių, antinatininkų ir kt. marginalų į visus tarpus kaišiojamos klišės. Kurios konservatorių ir liberalų ministrų kabineto posėdyje turėjo sukelti sprogimą. Na, bent detonuoti liberalų ir laisviečių bombą.

Nedetonavo. Ir klausimų, regis, net ministrams liberalams nesukėlė. Pavyzdžiui, kodėl dar vieną draudimą pristato finansų viceministrė, o ne ministrė? Nedažnai juk taip būna, kad ministras nusiplauna nuo svarbių teikimų kabineto posėdyje.

O kas už to viceministrės „argumento“? Ar nekyšo kur tradicinių cigarečių gamintojų ir dar labiau tradicinių kontrabandininkų iš Lukašendonijos ausys? Gal koks liberalas ar kitas artimas valdžiai žmogus arti to intereso stovi?

Toks nepakeliamas būties lengvumas per karščius. Uždrausti tai uždrausti. Visi „už“. „Prieš“, „susilaikiusių“ nėra.

Eina aštuntas I.Šimonytės kabineto darbo mėnuo. O, kiek daug prieš rinkimus jie žadėjo leisti. Atiduoti žmonėms tai, ką Karbauskis su kompanija buvo atėmę. Visi anų draudimai, įskaitant vaistų pasirinkimą visus šiuos metus, tebegalioja. Jūs dar nieko neleidote, o nauji draudimai jau štampuojami. O, jei tikėtume tuo, ką nuolat skelbia Majauskas, tai atims dar tą, šitą ir aną.

R. Valatka Įspūdis toks, kad Tėvynės sąjungos frakcija veikia pagal principą – arklys pats kelią žino. Bet arklys žino tik tą kelią, kuriuo jis nuleista galva maknojo visą arklišką savo gyvenimą. Kuo toliau praeityje liks 2020-ųjų Seimo rinkimai, tuo ryškiau tai matysis.

Daugiausia smulkmenas, žinoma. Žvirblio su lapine kepure kojele iškrapštytas, entuziastingai traukia į dienos šviesą konservatorius Majauskas, bet, ponai liberalai ir laisviečiai, leiskite priminti, jūs dar nieko neleidote. Dar nebuvo nė vieno laissez-faire.

Tai gal su naujais draudimais prilaikot arklius? Gal Draudimų poligoną uždarot planiniam remontui kokiems metams? Bent dėl akių. Bent nenuryjate tyliai piliulės, kai konservatorių viceministrės pradeda aiškinti, kad Lietuva yra vakarietiškų šiukšlių bandymų poligonas. Kad bent kuom nuo LŽVS skirtumėtės.

R. Valatka Gal laikas pripažinti, kad ir dabartinė Seimo dauguma savo pažiūromis į skaudžiausius XX a. Lietuvos istorijos klausimus ir pamatines žmogaus teises, į tautines ir kitokias mažumas, o taip pat politikos darymą – nors joje tikrai yra nemažai šviesių žmonių – pagal realią sprendimų priėmimo jėgą mažai kuo tesiskiria nuo buvusios valstiečių, LSDDP ir tomaševskininkų daugumos?

Lietuva tebesipliekia dėl praversto Partnerystės įstatymo. Vieni prieš, kiti už, treti gieda gaidelius, kad ne laikas. Bet jei kalbėtume apie politikos darymą, tai liko praleistas daug svarbesnis momentas. Šito įstatymo pravertimas rodo, kokia palaida bala ta didžiausia Seimo daugumos frakcija.

Konservatorių tapatybės dvilypumas pateikiamas kaip privalumas. Gal daug kam tokiame fone, kur Karbauskis su Širinskiene tarkuoja sėdynę Tomilinui už žmogiškumo gestą, tai ir gali pasirodyti privalumu. Bet realiai faktas, kad 13 konservatorių pravertė vieną esminių šitos valdžios pažadų už ją balsavusiems, rodo, kad Seimo konservatoriai pasklidę kaip Grigo bitės.

Politika – ne pirmininkas ir atgalninkas. Čia reikia ir pristabdyti, ir apsisukti, ir pasukti, ir iš drono į Lietuvą bei pasaulį pažiūrėti.

Be važnyčiojo misija neįmanoma. Bet premjerė užsiėmusi Vyriausybe, kuri užsiėmusi tik pandemija. Be to, Šimonytė nepartinė, tai ką ji gali pasakyti partijos nariams, kaip antai Abramikienei?

Partijos lyderis vadovauja ministerijai, kurioje ministras pats visada bus kaip svečias. Kur ten iki kasdienės rutinos su frakcijos nariais. Dalies kurių galvose krikštaponiai su gėjais kaip maklaudai iš Maklaudų giminės pagal LAF programą tebesikapoja. G.Landsbergio išėjimas į Vyriausybę buvo numanoma klaida, kuri brangiai kainuos šitai valdžiai.