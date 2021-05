Užkalnis. Karas prasidėjo, Lietuva teroristų pašonėje

Čia nebus vienas tų tekstų, kur giriu Vyriausybę ar prezidentą (tiesa, prezidento išvis nebeminiu, net nežinau, ar mes jį turim).

Baltarusija, remdamasi melagingais pranešimais, nutupdė ES lėktuvą, skridusį iš vienos ES šalies į kitą, savo teritorijoje, kad pagrobtų iš jo žmogų, kuriam buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje. Lėktuvo kapitonas neturėjo teisės nesileisti, juolab kad ir su MiG-29 naikintuvu ir jo raketomis „oras – oras“ diskusijų nebūna.

Tai yra visiškai aiškus valstybinis terorizmas (aiškus visiems, išskyrus prezidentą Nausėdą, kuris dar palauks tyrimo išvadų, neskubinkite jo, jis šiuo metu dar tikslinasi Eurovizijos rezultatus, negali visko iškart suspėti).

Tokio atvejo nebuvo per visą Šaltojo Karo istoriją. Praskrendančių lėktuvų negrobdavo net Sovietų Sąjunga. Taip, 1983 metais buvo numuštas keleivinis Pietų Korėjos Boeingas 747 virš Sovietų Sąjungos teritorijos, bet ten buvo nesusišnekėjimas, apsileidimas ir chaosas. Plano tokio nebuvo.

2010 metais buvo susprogdintas lenkų lėktuvas Tupolev-154 su aukščiausia šalies vadovybe virš Smolensko Rusijoje, bet ten buvo taip gerai viskas paruošta, kad ligi šiol daugelis mano, kad tai buvo netyčinė katastrofa.

2014 metais reisas MH17 iš Amsterdamo į Kualą Lumpurą Malaizijoje buvo pašautas rusų remiamų sukilėlių Ukrainoje – per klaidą ir dėl nemokėjimo elgtis su ginklais, kurie jiems buvo per gudrūs. Beje, tuoj septyneri metai nuo to įvykio ir niekas nenubaustas, kaltininkai neįvardinti, Vladimiras Putinas toliau važinėja ir spaudžia rankas ES ir NATO šalių vadovams.

Tačiau šis atvejis yra išskirtinis. Taikos metu, ne karo zonoje, Airijos orlaivis patupdomas, iš jo iškratomas disidentas ir dabar, manau, leidžia laiką ne savo namuose Baltarusijoje. Ar jam bus įvykdyta mirties bausmė?

Tačiau šis atvejis yra išskirtinis. Taikos metu, ne karo zonoje, Airijos orlaivis patupdomas, iš jo iškratomas disidentas ir dabar, manau, leidžia laiką ne savo namuose Baltarusijoje. Ar jam bus įvykdyta mirties bausmė? Tikėtina, nes bet kokius stabdžius ūsuotas šešiakojis tarakonas Lukašenka jau seniai yra pamiršęs. Melsiuosi, kad taip nebūtų, tačiau 2020 metų kankinimų ir mirčių patirtis rodo, kad čia tik maldomis ir galima pasitikėti.

Ką gali padaryti Lietuva, išskyrus, kad pareikšti susirūpinimą?

Mes nelabai galime įvesti kariuomenės ir išvaduoti disidento, negalime ir okupuoti jų teritorijos. Tai nebūtų praktiška, protinga ir tai nepalengvintų Baltarusijos žmonių gyvenimo.

Tačiau Lietuva turi Civilinės aviacijos administraciją, kur pareigūnai gauna algas už tai, kad rūpintųsi skrydžių sauga. Ta administracija turi teisę nedelsiant, ne rytoj ir ne kitą savaitę, uždrausti visiems lėktuvams, kurių skrydžių planuose yra Lietuvos Respublikos oro uostai (atvykimui ar išvykimui), kirsti Baltarusijos teritoriją.

Tam nereikia nei ES leidimo, nei derinimo, Lietuva turi teisę tai padaryti vienašališkai, bet kuriuo paros metu, ir tas dalykas įsigalios nedelsiant.

Ką darys orlaiviai? Jie turės apskristi Baltarusiją, tai nebus sunku, bulvių kraštas nėra toks didelis – žinoma, tai padidins kaštus, tačiau pasaulyje tai nuolatos daroma vengiant teritorijų, kurios yra nesaugios. Ar kitos Europos šalys padarys tą patį, jų reikalas, bet mes turim kaimynus teroristus ir privalome pasirūpinti savo piliečiais ir mūsų šalies svečiais.

Kodėl tai ligi šiol nepadaryta? Nes turime Vyriausybę, kuri pradeda reaguoti tik kada, kai pradeda rėkti visi, kas turi balsą, kad sveikatos apsaugos ministras po daktarės savižudybės pagaliau nušalintų ligoninės direktorių, ką turėjo padaryti pirmąją dieną, užuot trypčiojęs ir myžčiojęs. Jam užėmė dvi savaites. Apgailėtinas apsileidimas: per dvi savaites galima suslėpti tiek dokumentų ir įbauginti tiek liudytojų, kad ir dvidešimties tyrėjų brigada nebeatseks galų. Ir net dabar ministras Dulkys paskelbė nušalinsiąs tik direktorių: dėl kitos vadovybės jis dar patrypčios.

Tas pats ir su lėktuvu, kur mūsų piliečius ir užsieniečius užgrobė priešiška valstybė.

Kodėl aš nematau uždarytų sienų su Baltarusija, išskyrus Lietuvos piliečių grįžimą į namus, visų Lietuvos vizų Baltarusijos piliečiams anuliavimo, bet kokio tranzito sustabdymą – ne rytoj ir ne kitą savaitę, o dabar? Totali izoliacija, geležinė uždanga. Mūsų ambasadorius turi būti atšauktas iš Minsko.

Čia ne kokia nors sanatorija Druskininkuose, kuri tik dėl mūsų lepšių ir nuolaidžiautojų kaltės vis dar veikia Lietuvoje, kai ją reikia vyt lauk šūdina šluota ir šlapiais skudurais. Istoriniai susitarimai, baltarusių pasiekti su Algirdo Brazausko valdžia, nėra mums Šventasis Raštas.

Čia ir ne Naujosios Vilnios nelegalių baltarusiškų vaistų turgelis, kuris ten persikraustė nuo Halės turgavietės Vilniuje: kodėl tos senolės, prekiaujančios stipriai veikiančiais vaistais, nekeliauja su antrankiais į teismą, nes jos Lietuvos Respublikoje pažeidinėja Lietuvos Respublikos įstatymus? Todėl, kad mums užėmė trisdešimt metų, kad Vilniaus taborą sutvarkytume, nors visi žinojo apie tą narkotikų prekeivių lizdą.

Čia yra kiti reikalai, čia yra tarptautinis terorizmas, mes turime pašonėje šalį, kuri yra kaip Libija, Rusija ar Somalis. Čia ne laikas dialogui ar įkalbinėjimo dėlionėms: diktatorius Lukašenka yra nepakaltinamas, o Lietuva privalo gintis ir ginti savo piliečius.

Čia yra kiti reikalai, čia yra tarptautinis terorizmas, mes turime pašonėje šalį, kuri yra kaip Libija, Rusija ar Somalis. Čia ne laikas dialogui ar įkalbinėjimo dėlionėms: diktatorius Lukašenka yra nepakaltinamas, o Lietuva privalo gintis ir ginti savo piliečius. Izoliuoti ūsuotą tarakoną visomis priemonėmis, o mes jų turime daug. O jeigu kas nors Lietuvoje labai nori daryti biznį su Baltarusija – atsiprašom, jums reikės susirasti kitus partnerius. Ši parduotuvė uždaryta, ačiū, kad lankėtės, viso gero.

Kokie kiti variantai? Žinokit, nelabai. Kito lėktuvo jau nebetupdys. Nebent jūs norite pamatyti, kaip keleivinis Boeing ar Airbus su mūsų piliečiais yra pašaunamas raketomis virš Baltarusijos? Aš nenoriu.

Arba mes darysime kažką su šia situacija, arba situacija padarys su mumis dalykus, kurie mums tikrai nepatiks. Ingrida Šimonyte, jūs premjerė ir nebegalite laukti ar pavesti kitiems aiškintis. Laikas veikti yra dabar. Čia jūsų darbas ir jūsų atsakomybė. Ačiū, kad skaitėte.

Šis straipsnis buvo rašytas iki Vyriausybei paskelbiant apie skrydžių draudimus.