Mindaugas Puidokas. Ar bus išspręstos priverstinio pradinukų testavimo problemos?

Doc. dr. Mindaugas Puidokas, Seimo narys

Vaikai – ta mūsų visuomenės dalis, kuri per karantiną nukentėjo labiausiai. Suprastėjęs regėjimas, raumenų nusilpimas ir netaisyklinga laikysena – tai tik keletas iš vaikus nuo nuolatinio sėdėjimo prie kompiuterių ištikusių problemų. Be to, ne visos mokyklos užtikrina kokybišką nuotolinį ugdymą, ne visi vaikai (ir jų tėvai) turi pakankamas kompiuterinio raštingumo žinias.

Nuotolinės pamokos kelia įtampą mokytojams, norintiems kuo geriau perteikti dėstomą medžiagą, kyla sunkumų tikrinant vaikų klasės ir namų užduotis. Be to, psichologai jau skambina pavojaus varpais dėl vaikų socializacijos problemų. Juk didžiojoje dalyje Lietuvos šeimų auga vos po vieną ar du vaikus. Vaikai neteko galimybės bendrauti susitikdami, dalis tėvų negali dirbti, nes kasdien turi padėti vaikams mokytis, vadinasi, suprastėjo ir jų finansinė situacija. Suprantamas tiek mokytojų, tiek tėvų ir pačių vaikų noras kuo greičiau grįžti į mokyklas. Tačiau ar visos priemonės tam yra pateisinamos ir ar viskas padaryta, kad grįžimas į mokyklas vyktų sklandžiai? Susiję straipsniai Mindaugas Puidokas, Mantas Stulgaitis. Laisvės partijos provokacijos – grėsmė vaikams ir žmogaus prigimčiai Mindaugas Puidokas. Kelio atgal nėra – Vakarų visuomenei metas pabusti Kreipiausi į Sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrę Jurgitą Šiugždinienę su konkrečiais siūlymais, kaip būtų galima išspręsti susidariusias problemas, bet apie viską iš eilės. Savanoriškas vaikų tyrimas nuo COVID-19, ar prievarta be galimybės rinktis? Dalyje Lietuvos savivaldybių pradinukai jau lanko mokyklas ir tam nekeliamos jokios sąlygos. O mokyklose Vilniuje, Kaune, Plungėje ir kai kuriose kitose savivaldybėse kontaktinis ugdymas ir gyvos pamokos pradinukams gali vykti tik testuojant vaikus. Kaip teigiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalapyje: „Mokiniams testavimas savanoriškas – jie dalyvauja bandomajame savanoriškame profilaktiniame kaupinių tyrime arba greitojo antigeno tyrime.“ Tos šeimos, kurios atsisako taip „savanoriškai“ testuotis – lieka be galimybės lankyti mokyklą. Teoriškai jiems turėtų būti vykdomas kokybiškas nuotolinis ugdymas, tačiau realybėje tai nevyksta. Taip yra, nes mokyklos technologiškai nėra pasirengusios vykdyti hibridinį ugdymą, kai mokytojo judesiai yra fiksuojami kameros ir per atstumą esantys mokiniai gali kokybiškai matyti ir girdėti mokytoją, esantį klasėje. Tokių klasių dauguma mokyklų turi įsirengę po vieną ar daugiausiai dvi. Dėl to mokytojai negali tuo pačiu metu vesti pamokas klasėje ir dėstyti medžiagą nuotoliniu būdu besimokantiems vaikams. Atsisakiusiems testuotis siūlomas mišrus nuotolinis ugdymas, kai mokytojas skiria labai ribotą laiką užduočių pateikimui, bet pačiu mokymosi procesu turi užsiimti pradinukų tėveliai. Dalis iš skaitančių šį straipsnį sakysite, kad maža čia bėda – privalo visi tėvai sutikti testuoti savo vaikus ir problemos neliks. Štai čia ir laikome demokratijos egzaminą. Prievarta, nuolat keičiama tvarka, nelankstūs sprendimai gimdo nepasitikėjimą valstybe ir žmonių pyktį. Demokratinėse šalyse valdžia privalo įsiklausyti ne tik į LGBTQ+ mažumas, bet lygiai taip pat gerbti ir kitų žmonių grupių teises ir laisves į orų gyvenimą. Deja, Lietuvoje tais kitais atvejais dažnai pamirštama. Ne visų teises palaiko didžiules lėšas viešinimui ir teisinei gynybai suteikiantys tarptautiniai fondai. Kyla susipriešinimas tarp mokyklų vadovų, mokytojų, tėvų. Tikslas visų tas pats – kokybiškas ugdymas, tačiau šiuo metu tam naudojamos priemonės ne visiems priimtinos. Kompromiso nėra ieškoma – nuleista tvarka, kuriai „savanoriškai“ turi paklusti visi. Kitaip vaikas lieka be paslaugų, kurias mokykla privalo suteikti pagal sutartį, kurią tėvai pasirašė su ugdymo įstaiga! Mokyklų vadovai yra situacijos įkaitai, nes turi vadovautis SAM ministro pasirašytu sprendimu. Ministrė pirmininkė I.Šimonytė užsiminė, kad panašiu principu (testuojant vaikus) gali būti siekiama į mokyklas grąžinti ir 5-11 klasių mokinius. Natūralu, kad ir šios amžiaus grupės vaikus auginančių tėvų tarpe bus tų, kurie atsisako testavimo, koks yra galimas šiuo metu. Toliau bus pateikiami konkretūs siūlymai dėl sprendimų, kuriuos įgyvendinę Sveikatos apsaugos ir Švietimo ministrai galėtų išspręsti daugelį iškilusių problemų. Kam iš viso reikia testuoti sveikus vaikus? Į mane nuolat kreipiasi tėvai, tenka dalyvauti nuotoliniuose susitikimuose, kuriuose žmonės išsako savo skaudulius ir bėdas, su kuriomis tenka susidurti per pandemiją. Tenka susidurti su gyvu skausmu, ypač daug problemų tiems, kurie augina specialių poreikių turinčius vaikus. Tad kur kyla problemos ir nesusikalbėjimas? Atrodo, viskas gražu: rūpinamasi, kad vaikai neužsikrėstų ir nesusirgtų. Tačiau kodėl tokiu atveju testuotis galima tik mokykloje? Kodėl netinka privačiose gydymo įstaigose daromi greitieji antigenų testai? Kodėl papildomai apkraunami mokyklų darbuotojai, o tėvams nepaliekama galimybė testuoti vaikus jų pasirinktose vietose? Ir kaip galima tikėtis, kad testavimas vyks kokybiškai, jei mėginius paimti gali patys vaikai?! Auginame du sūnus ir mano šeima gyvena kartu su žmonos seneliais. Pagal pradžioje viešai pateiktą tvarką būtų testuojamas ne tik mūsų antrokas vyresnis sūnus, bet ir trijų metų darželinukas ir visi suaugusieji. Kilus tėvų aktyviam pasipriešinimui šios tvarkos buvo atsisakyta. Ką reiškia šiuo metu vykdomas kaupinių tyrimas? Į vieną mėgintuvėlį dedami 6 vaikų mėginiai. Jei bendrame mėginyje bus aptiktas virusas, atskirai PGR testu bus testuojami visi 6 į tą kaupinį patekę vaikai ir kartu su jais gyvenantys suaugusieji. Kyla pagrįstas klausimas: kodėl negalima su tuo nesutinkantiems tėvams leisti testuoti tik jų vaiką ir gauti vien jo rezultatus? Daug šeimų nenori, kad jų vaiko ir šeimos testavimas PGR metodu priklausytų nuo kitų 5 vaikų testo rezultato. Mes sūnų nutarėme testuoti individualiai privačioje gydymo įstaigoje. Atnešus į mokyklą į E-sveikatą įvesto tyrimo pažymą paaiškėjo, kad ji netinka. Patikrinus Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ministro patvirtintą tvarką paaiškėjo, kad mokykla teisi. Galioja tik mokykloje atlikti testai, naudojant PGR arba antigeno testavimo metodikas. Siūlymai Sveikatos apsaugos ir Švietimo ministrams dėl susidariusių problemų sprendimo

Dauguma tėvų nėra prieš testavimą, tačiau nori rinktis individualius būdus. Jie siekia, kad testuojamas būtų tik jų vaikas. Pagal A. Dulkio 2021 m. balandžio 21 dieną pasirašytą sprendimą, vaikai testuojami gali būti tik mokyklose. Ypatingai sunku vaikus su negalia auginantiems tėvams. Jų vaikai pagal SAM ministro išleistą sprendimą taip pat privalo būti testuojami, jei lanko bendrojo ugdymo mokyklas. Išimtis padaryta tik tiems mokiniams, kurie turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tačiau šis aprašymas neatspindi konkretaus vaiko emocinės būklės ar reakcijos į bet kokią medicininę intervenciją. Išanalizavę dabartinės mokinių testavimo tvarkos trūkumus – Sveikatos apsaugos ir Švietimo ministrams su komanda pateikiau aiškiai suformuluotus siūlymus: 1) Leisti tėvams patiems pasirinkti, kur atlikti antigeno testą savo vaikams savo lėšomis arba, jeigu atsiras valstybės kompensavimo mechanizmas, už valstybės lėšas. 2) Išplėsti leistinų testavimo metodikų sąrašą (pavyzdžiui, įtraukiant greituosius antigenų testus iš seilių); 3) Sudaryti galimybes tėvams ir mokykloms įsigyti ir naudoti specialius greituosius testus, sudarančius galimybes vaikų ir suaugusiųjų testavimui namų sąlygomis. Jie yra sėkmingai naudojami moksleivių testavimui kitose Europos šalyse. 4) Raštu ministrams pateikiau siūlymą papildyti sprendimo dalį, kur kalbama apie specialiųjų poreikių vaikų atleidimą nuo testavimo, įtraukiant ir moksleivius, kurie turi ne tik didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bet ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių. Laukiu geranoriškų ministrų sprendimų, kurie suvienytų mokyklų bendruomenes Tėvai, mokytojai, mokyklų vadovai jau yra labai psichologiškai pavargę, jautrūs ir pikti dėl to, kas vyksta. Socialiniuose tinkluose matome daug vienų tėvų pasipiktinimo kitą nuomonę turinčiais tėvais. Vyksta kaltųjų paieškos, tačiau geri sprendimai taip negimsta. Didėja žalinga visuomenei psichologinė įtampa ir susiskaldymas. Taip kuriama iš nevienodų galimybių žmonių sudaryta Lietuva. Su Sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu ir Švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene gyvai aptarėme iškilusias problemas. Ministrai patikino, kad supranta tėvų nerimą ir siekia jau artimiausiu metu priimti lankstesnius sprendimus dėl testavimo. Dėl to tikiu, kad didžioji dalis siūlymų, kurie visi yra lengvai įgyvendinami – taps jau artimiausiu metu teisėtais sprendimais, kuriais galės pagal pakoreguotą tvarką pasinaudoti visų vaikų tėveliai. Dalis tėvų labai nerimavo, kad privalomo testavimo tvarka yra pradinis tik žingsnis, su kuriuo sutikus, rudenį bus judama link sprendimo dėl privalomo darželinukų ir moksleivių skiepijimo. Jie nerimauja, kad jų vaikai be skiepo negalės lankyti gyvai mokyklų ir darželių. Priėmus lanksčią testavimo tvarką – tokios baimės dėl galimos prievartos būtų išsklaidytos. Juk Europos Tarybos parlamentinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kuri draudžia daryti spaudimą dėl skiepijimosi! Nuolat skelbiama, kad gyvename demokratiškoje šalyje. Žmonės tuo patikės tik matydami, kad yra gerbiamos jų konstitucinės teisės ir jie tampa svarbiausiu valdžios prioritetu. Vaikams ir jų sveikatai geriausia vieta mokytis yra mokyklose. Dėl to tikiuosi sprendimų ypatingos skubos tvarka, kurie leistų kuo didesniam skaičiui vaikų grįžti į mokyklas jau dabar. Stipri šeima – stipri valstybė. Mylėkime visus mūsų šalies vaikus vienodai.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 1 žmogus įvertino) 5.0000

Susiję straipsniai