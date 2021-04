Kęstutis Girnius. Ar tik grietinė kyla į paviršių?

Dar prieš kelias savaites su pasididžiavimu pasakojau savo JAV gyvenantiems vaikams, kad Lietuvos prezidentas ir premjerė dar nebuvo paskiepyti, laukė savo eilės, kaip ir visi kiti piliečiai. Amžius ir rizikos grupė, ne pinigai, pozicija, ar įtaka suvaidino lemiamą vaidmenį, nustatant, kas ir kada gaus vakciną.

Kontrastas su JAV buvo akivaizdus, kai kurie Kongreso nariai buvo tarp pirmųjų, kurie pasiskiepijo. Neapsieita be veidmainystės. Atstovų rūmų narė Alexandria Ocasio-Cortez, viena populiariausių JAV politikių bei vadinamųjų pažangiųjų (progressives) lyderė, skubiai pasiskiepijo, nors buvo tik trisdešimt vienerių metų. Skiepijimas buvo nufotografuotas ir išsiųstas jos 8,2 milijono „Instagram“ sekėjams. Ji aiškino, kad skiepijosi, nes norėjo parodyti žmonėms, kad vakcinos saugios. Tai pasaka vaikučiams, esu įsitikinęs, kad ji skiepijosi, nes nenorėjo būti užkrėsta COVID-19.

Santykinė Lietuvos elito savitvarda, kantrus paskiepijimo laukimas net sukėlė vilčių, kad pagaliau įsisąmoninta, kad demokratinėje respublikoje visi yra lygūs, kad bent esminiuose su sveikata susijusiuose klausimuose nėra dviejų klasių, viena, kuriai suteikiamos privilegijos, kita, kur gauna tai, kas lieka po turtuolių puotos. Šventas naivumas.

Kilus abejonėms dėl „AstraZenecos“ vakcinos saugumo, ja pasiskiepijo prezidentas ir premjeras. Tai pateisinama, gal net naudinga. Bet jais turėjo viskas baigtis. Įvyko kitaip. Vos atvėrus šliuzų vartus, įtakingos grupės – universiteto dėstytojai, teisėjai, advokatai – pradėjo reikalauti, kad jiems būtų suteikiama pirmenybė, kad jie būtų skiepijami pirmieji.

Visiškai nepateisinamas nutarimas skiepyti aukštųjų mokyklų dėstytojus, kurie ramiai sau sėdi savo butuose ir dėsto nuotoliniu būdu per Zoom ar Teams. Užsikrėtimo pavojaus beveik nėra, o artėjant semestro galui ir vasaros atostogoms, jie neturės artimesnio kontakto su studentais bent iki rugsėjo mėnesio. Pirmuoju smuiku griežė VDU, greitai pasiskiepijo daugiau negu 1000 darbuotojų. Galima suprasti savisaugos instinktą, bet kai kurių dėstytojo pasisakymai yra neskoningi, atsiduoda veidmainyste. Užuot prisipažinę, kad išnaudojo gautą progą, jie suskubo teisinti savo savanaudiškus nutarimus.

VDU rektorius J. Augutis teigė, kad „simboliška, kad esame skiepijami Oksfordo universiteto ir farmacijos kompanijos „AstraZeneca“ sukurta vakcina, - tai rodo universitetų bendrystę ir pasitikėjimą mokslu. Vytauto Didžiojo universitetas palaiko ir įvertina vieno garsiausių universitetų indėlį bei šios vakcinos reikšmę.“ Nematau nei to simbolikos, nei universitetų bendrystės ir pasitikėjimo mokslu. Neabejoju, kad jie būtų skiepijęsi kitomis vakcinomis ir lygiai skambiai pateisinę savo nutarimą apeiti eilę.

Dėstytojas M. Jurkynas feisbuke rašė, kaip jis nukentėjo nuo vakcinos: „paryčiais atsirado drebuliukai. Pakilo temperatūra... Apetito nėra. Anei energijos. Kolegoms, pasakoja, kardabaletas prasidėjo su 39 laipsniais vakare ir pusę nakties broliaujantis su unitazu. Tai man gal ir nėra ko skųstis...“ Supraskite, kad Jurkynas ir jo kolegos rizikavo liga ir visokiais nemalonumais, demonstruodami savo ištikimybę mokslui ir universitetų bendrystei. Gal Oksfordas turėtų visiems šiems šaunuoliams suteikti garbės doktoratą.

Ne tik universiteto dėstytojai suskubo apeiti eilę. Priešingai nei policijos, žvalgybos ar pasienio pareigūnai, teisėjai nebuvo tiesiogiai įvardyti Sveikatos ministro įsakyme kaip prioritetinė grupė. Šis nesusipratimas greitai buvo pašalintas. Teisėjų taryba kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją pakliūti į „kitas gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas“ atliekančiųjų kategoriją ir sulaukė teigiamą atsakymą, kad teisėjai kartu su teismo posėdžių sekretoriais ir teismo raštinių darbuotojais gali būti skiepijami prioritetine tvarka.

Teisingumu susirūpino ir advokatai, juk kuo jie prastesni už savo kolegas. Lietuvos advokatai ragina juos nuo COVID19 skiepyti ta pačia tvarka kaip ir teisėjus, kurie atsidūrė prioriteto sąraše, kartu neužmirštant prokurorų bei tyrėjų. Advokatų tarybos pirmininko nuomone, sąraše išskirti tik teisėjus, užmirštant kitus teisminės valdžios pareigūnus, būtų neteisinga.

Graudu, kad kai kurie teisėjai ir advokatai neturi elementaraus teisingumo jausmo, nenujaučia kas doroviškai priimtina, ir kas ne. Jei jie neturi šių savybių, tai jų veikiausiai neįskiepys teisės studijos. Tad, kaip jie atlieka savo darbą, užtikrina teisingumą.

Susigaudė ir Vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė, kuri kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, ragindama nedelsiant paskiepyti 7,9 tūkst. pareigūnų, vykdančių pareigas kontaktiniu būdu. Pasak jos, jų vakcinavimas yra tiesiog gyvybiškai svarbus.

Prasidėjus lenktynėms, visi skuba patekti į pateptųjų sąrašą. Jei nemėgini, tai lyg rodai abejingumą savo kolegų sveikatai bei nuvertini savo profesiją, kuri negali būti mažiau „gyvybiškai svarbi“ negu kitos. Po VDU triumfo kiti universitetai turėjo reikalauti tokių pat, nors nesąžiningų bei nepateisinamų privilegijų. Aiškinama, kad tai leistų tiesiogiai dirbti su baigiančiais studentais.

Bet ne visi vaikščioja Vyriausybės ir Seimo koridoriais. Ten nematysi „Maximos, „Rimi“, „Iki“, „Lidl“ ir kitų parduotuvių darbuotojų, kurie ten dirba aštuonias valandas per dieną, nors kitiems piliečiams patariama ten kuo mažiau ir kuo trumpiau lankytis, neateiti su sutuoktiniu ar partneriu, būti pasirengusiems operatyviau apsipirkti. Tarnautojai ten turi būti visą dieną. Kiek žinau, su Oksfordo kolegomis solidarizuojantiems, gerus atlyginimus uždirbantiems ir gyvybiškai svarbias funkcijas atliekantiems elito nariams dar reikia tris kartus per dieną pavalgyti. Maistas jiems neiškrenta kaip mana iš dangaus. Jį pagamina maisto gamyklų darbuotojai, kurie, kaip ir parduotuvių, darbuotojai neturi galingų užtarėjų, tad lieka eilės gale. Bet jie neturėtų skųstis, nes per valstybės šventes oratoriai su įspūdingu patosu aiškins, kad visi esame lygūs ir lygiaverčiai tėvynės sūnūs ir dukros.

Vyriausybė turėjo žinoti, kad įvairios grupės darys spaudimą, siekdamos greito savo narių paskiepijimo. Reikėjo tam pasirengti, sudaryti planą, ir iš anksto nutarti, kad privilegijų nebus. To nebūta, ką galima matyti iš Bilotaitės pasisakymo. Tokia visos Vyriausybės, ypač premjerės nekompetencija nepateisinama, ypač pandemijos metu, juolab, kad ji randa laiko kovoti su prezidentu, tvarkyti Genocido centro vidaus reikalus, paskelbti urbi et orbi, kad Rusijos vakcina yra hibridinis ginklas. Kada bus kiti Seimo rinkimai?