Rimvydas Valatka. Baukšti Vyriausybė, irzlus Prezidentas

Tai, kiek daug dėmesio tiek žurnalistai, tiek valdžios medžiokliai socialiniuose tinkluose skyrė Šimonytės kabineto šimtadieniui, yra įrodymas, kad ji dar nepadarė nieko nepataisomai blogo. Lengvas šokas, palyginti su Butkevičiaus ir ypač Skvernelio bei Kubiliaus kabinetų šimtadieniais, iki kurių ir taip viskas jau būdavo aišku.

Šita Vyriausybė ypač atsargi. Bet teisingiau būtų sakyti – baukšti. Premjerė nuolat kartoja, kad jos valdžia neskubės naikinti valstiečių draudimų, nes reikia pasižiūrėti, kas veikia, o kas ne. Šveikas pasakytų, kad pas juos Budejovicuose buvo analogiškas atvejis.

Šio kabineto ministrų mandagumas bent kol kas netelpa į jokius rėmus.

Jie eina į visas laidas. Žmogų, per 31 m. įpratusį prie uspaskichų ir narkevičių mužikiškumo, „zadanijų“ ir „vsio zakonno“ tono, po Skvernelio arogancijos, epitetų mokytojams, gydytojams ir žurnalistams, turėjo šokiruoti, kad ministrai, išgirdę klausimą, prieš atsakydami, triskart atsiprašo. Šimonytė per 100 dienų atsiprašė n+k kartų daugiau nei Skvernelis per kadenciją.

Kai šitaip, net opozicija negali kaip reikiant suleisti iltinių į Vyriausybės kaklą. Tenka kabinėtis ne prie atlikto veiksmo, o tik prie to, kuris galbūt bus ateityje. Bet tas nėra efektinga. Nepaisant to, kad feisbukas liepsnoja.

Opozicijai lieka gaudyti retus, bet patogius momentus, kai Seime valdantieji už anos kadencijos skriaudas bando atsikeršyti valstiečiams veiksmu, kaip buvo tvirtinant vicepirmininkus, ar žodžiu, kaip pavarė Majauskas, kalbėdamas apie opozicijos siūlymus.

Šimonytės kabinetą, katras kaip tas toreadoras, kursai apsieina be špagos, o tik išsisuka nuo buliaus ragų, Skvernelis ne kartą jau pavadino silpnu. Ypač silpni kai kurie Šimonytės ministrai, kartoja ekspremjeras. Kartais netgi užjausdamas įpėdinę.

Dulkio paslydimas, kai jis iki pietų gynė „AstraZeneca“ vakciną, o po pietų, paklausęs ar tik ne Skvernelio paskirto valdininko, tokio Petraitis-2, sustabdė skiepijimą, – tarsi patvirtina ekspremjero žodį.

Taip, galima vardyti ES šalis, kurios padarė tą patį. Bet juk buvo ir daug tokių šalių, kurių ministrai nesupanikavo. Ir buvo teisūs. Stabdyti skiepijimą vakcina, kuria paskiepyta pusė D. Britanijos, tik todėl, kad „tik kas neatsitiktų“, nėra gera politika, tik baikšti politika.

Baronas Miunchauzenas stipria pasakų ranka galėjo save ir žirgą ištraukti iš pelkės už savo plaukų. „AstraZeneca“ vakcinos iš pelkės, į kurią ji įvaryta dėl politinio baikštumo imtis neordinarių sprendimų dar iki to nelemto sustabdymo (kas kilus panikai trukdė iškart leisti ja skiepytis tiems, kurie to nori?), ir parodomoji „darom“ trijų vadų skiepijimo akcija nebeištrauks.

Žmonių dėl to susirgs daugiau, numirs irgi daugiau. O kas būtų buvę, jeigu… pyksta ministro gynėjai. Istorija nepripažįsta jokių jeigu. Įvyko taip, kaip buvo.

Kabineto silpnumo argumentų būtų ir daugiau. Kaip ir nerasta, kad Lietuva turi žemės ūkio ir susisiekimo ministrus. Kas nepamiršo, Navickas ir Skuodis yra antrieji numeriai, į Šimonytės komandą įtraukti tik dėl irzlaus Prezidento užgaidos.

Ar Lietuva turi kultūros, švietimo, mokslo ir sporto ministrus, pamatysime toliau. Kol kas matymo kampas itin siauras.

Kreivys, kuris opozicijoje kaip idalgas kovėsi su Astravo atominiu malūnu, Prezidento patarėju Neverovičium ir Skvernelio ministru Vaičiūnu, tapęs energetikos ministru ėmė skėsčioti rankomis: viską daro Latvija.

Nė nebeužsimena, kad tai Lietuva valdo elektros linijas į Latviją, per kurias gauname nešvarią atominę elektrą. Suprato, kad riterių laikas baigėsi? Don Kichotas savo padarė, Don Kichotas gali eiti? Idalgas moderniame dvare nesižiūri? Kad ir kaip būtų, oponentai tokį riterio virsmą visada primins.

Šimonytės kabineto atakose, kurių, tiesa, buvo nedaug, stigo žaidimo pagal derinį. Per daug improvizacijų.

Ministras su kamuoliu, vos perbėgęs vidurio liniją, švysteli plytą krepšio link ir laukia, kas bus. Prisimenate tą atvejį, kai užsienio reikalų ministras pareiškė, kad jis negali balsuoti už tokį pasiūlymą dėl testavimo? O juk tai buvo jo partijos ministro siūlymas.

Kita konservatorė surinko parašus, kad būtų visiškai uždrausta verslinė žuvininkystė Kuršių mariose. Graži intencija išsaugoti žuvies išteklius. Bet ar Rusija, gavusi tokią progą, nepasididins žuvies sugavimo mariose kvotos? Don Kichotas pasitraukė nuo Astravo ir įsitaisė Drevernoje?

Neatrodo panašus į žaidimą pagal derinį ir bandymas išstumti Nausėdą iš dalies Europos Vadovų Tarybos posėdžių, suteikiant galimybę dalyje jų būti premjerei. Tai nereiškia, kad konservatorių tikslas nėra teisingas. Priešingai, logiškas.

Bet žaidimas pagal derinį reikalautų iš pradžių pripažinti, kad konservatoriai dešimt metų darė itin neskanų ir nesąžiningą kompromisą su atstovavimo teisę EVT uzurpavusia Grybauskaite. Ir tik todėl, kad jiems tai politiškai buvo naudinga.

Ar naudinga dabar, kai pandemijai galo nematyti, eiti į karą dviem frontais? Gal naudingiau paliaubos su Prezidentu? Irzlus kaip mažas vaikas, jis neatleis Vyriausybei už bandymą atimti žaislą. Vyriausybei jo parama siekiant greičiau parodyti vieną kitą nuraškytą obuolį praverstų.

Nebent ginčas dėl atstovavimo EVT numatomas kaip mainų su Prezidentu objektas. Bet ir tai pamatysime tik toliau. Kol kas geriausiai matyti teisingumo ministrės Dobrovolskos plyta – siūlymas įvesti baudas iki 3000 eurų už neapykantos kalbą. Plius minus už nuomones.

Kaire ranka siūlai dekriminalizuoti narkotikų vartojimą (nėra blogai – kuo mažiau kriminalizuoji mažutėlių veiklas, tuo mažiau nusikaltėlių šalyje), o dešine bandai dar stipriau kriminalizuoti viešą kalbėjimą. Didini nusikaltėlių skaičių.

Tas pats naisizmas, tik kitoj saujoj.

Logikos tiek pat, kiek Karbauskio ir Verygos kovoje su alkoholiu. Padidini vyno ir alaus akcizus, uždraudi jų prekybą kasdien po aštuntos vakaro ir šventą dieną po trečios, įvedi bausmes net už butelio nešimąsi rankoje, o kad šešis kartus išaugo alkoholio kontrabanda ir dar piliečiai masiškai apsiperka kaimyninėse šalyse, dzin. Skelbi, kad draudimai sumažino alkoholio suvartojimą.

Gerais noras kelias ir į pragarą grįstas.

Neapykantos tokios priemonės nesumažins, tik užaštrins, nustums į pogrindį. Lyg to būtų maža, priemonėmis dėl neapykantos kurstymo kūrybiškai pasinaudos homofobai ir kiti laisvės priešai, kuriuos teisingumo ministrė naiviai tikisi užkardyti.

Žodžio ir spaudos laisvių bus mažiau, neapykantos – dar daugiau.

Dobrovolskos siūlymas paremtas tikėjimu, kad bausmė, o ypač jos dydis gali išspręsti nusikalstamumo, net ir homofobijos problemas. Taip mąstant reikėtų grąžinti ir mirties bausmę.

Bet tarp pirmų uolų Vyriausybė praplaukė bemaž neužkliuvusi. Beveik neirkluodama. Išskyrus pandemiją, būsimasis laikas tebėra pagrindinis Šimonytės veiksmo laikas. Bet ir lengvai nuraškomų obuolių, be kurių neįmanoma išlaikyti tikėjimo net mandagiausia Vyriausybe, nebėra.

Baukšti Vyriausybė, irzlus Prezidentas ir įsijautrinusi visuomenė – apskritai nekokia trikinkė greitoms pergalėms. Bet baukšti valdžia vis dėlto geriau nei arogantiška. Bent jau Vidurio Europoje. Bent kol kas.