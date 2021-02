Rimvydas Valatka. Ir tamsa, ir melas mūs žingsnius telydi?

Prezidento planas paskiepyti 70 proc. tautos iki Mindaugo karūnavimo dienos sudegė. Ne todėl, kad, kaip pasivaideno Prezidentui-berniukui, Dulkys vakcinas savo svirne slepia. Skiepytis žada tik 64 proc. tautos. V.Kudirka vartosi grabe. „Tautiškos giesmės“ žodžius „Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina“ 36 proc. lietuvių atmeta iš principo.

Daugiau kaip trečdalis mūsiškių su mokslu ir medicina – ant peilių. Tegul naktis Lietuvoj tamsumas įtvirtina, ir tamsa, ir melas mūs žingsnius telydi?

Garbūs medicinos profesoriai gailauja, kad taip bus atsitikę dėl to, jog nebuvę skiepų reklamos per TV. Nebuvę informacijos. O, be valdiškos reklamos ir lankstinukų, tai iš kur XXI a. moderniam žmogui žinoti, kad skiepai ir vaistai ne kartą išgelbėjo žmoniją?

Naivuoliai. Įsikibę į edukaciją, medicinos šviesuliai tikisi atvesti į protą Vingių Juonį ir gausėjančią jo familiją. Bet Vingių Juonis ir taip viską geriau už profesorius žino. O jei dar sykį bakstelsi pirštu į jo panages ir lūzerišką prigimtį, tai mauči, boba, čia pat gauni į dantis.

Žinios prieš Vingių Juonio įsitikinimą yra niekas. 300 000 Vingių juonių ir janikių pasirašė po peticija pašalinti iš Seimo Žmogaus teisių komisijos pirmininko pareigų laisvietį Raskevičių. 700 kultūrininkų, reikalavusių išguiti Gražulį iš Kultūros komiteto, atsidūrė nekokioj kompanijoj.

Kuo nusikalto Raskevičius? Ar jis ką pavogė? Gal supainiojo viešus ir privačius interesus, kaip tai darė ant Seimo nario mandato dėję Karbauskis ir Guoga? Bandė pralobti iš švęsto vandens? Slapta bendravo su žmones nuodijančios Putino FSB pašlemėkais?

Ne ir ne. Taikesnio bičo nuo signataro Puplausko laikų Seime nebuvo. Vienintelis Raskevičiaus „nusikaltimas“ yra tai, kad jis gimė homoseksualu ir to neslepia nuo rinkėjų. Kiek perfrazuojant Krylovo pasakėčios vilką, Raskevičius kaltas vien tuo, kad šitie 300 000 nori jį suėst.

Kodėl 300 000 Vingių juonių ir janikių tokio „pilietiškumo“ nerodė dėl Uspaskicho, Skardžiaus, Basčio, Kildišienės, Kepenio, Karbauskio ar Rozovos?

Vingių Juonis seimūnui gali atleisti tėvynės išdavystę ir žemgrobystę, nuolatinį melavimą per akis, mokesčių nemokėjimą, nepagarbą moteriai, net blūdus apie skiepus iš abortų liekanų, bet niekada seimūnui neatleis kitoniškumo.

Nėra atsitiktinumas, kad 300 000 puolė Raskevičių. Oficialus jų kaltinimas – jis, žaltys, „nekritikuoja vakcinų“. Pasirašiusieji – modernybės priešai. Tamsos kunigaikščių gelbėjimo armija. Jei tamsos kunigaikščiai peticijoje būtų prirašę reikalavimą uždrausti skiepus ar reikalavimą panaikinti žemės traukos dėsnį, parašų būtų surinkta dar daugiau.

Neapykanta kitokiems po vieną nevaikšto. Modernybės priešas nėra tik antivakseris. Antivakseris nėra tik begemotas, kuris paniškai bijo skiepų. Šitoje puokštėje – bent 15 skirtingų Sosnovskio barščių. Kokio darželio tai gėlės?

1. Puolimas prieš Raskevičių rodo, kad antivakseris yra homofobas. Paniškai bijodamas, kad aliuminatai ar kiti blogiečiai per skiepą jo nesučipuotų, antivakseris tuo pat metu yra šventai įsitikinęs, kad homoseksualumas yra užkrečiamoji liga, kurią galima išgydyti stipriais vaistais ar bizūnu.

2. Antivakseris yra nusistatęs prieš Vakarų demokratijas. Su retomis, kartais net gražiomis išimtimis, jis žino, kad įstojimas į NATO ir ES pavogė iš jo Lietuvos laisvę.

3. Antivakserį instinktyviai traukia chanų barbarybės paveldėtoja Rusija. Jam prie širdies yra Putinas, Lukašenka, Uspaskichas, Kirkorovas ar bent Trumpas (nors yra trumpistų, kurie net labai antiputiniški ir proskiepiški). Nekenčia Maidano ir Ukrainos, Cichanouskajos ir Navalno. Putino ir Lukašenkos kritikams Lietuvoje tuoj rėkia: žiūrėk geriau, kas pas mus dedasi.

4. Dauguma antivakserių net antroj kartoj kažkodėl tai gyvuliškai nekenčia V.Landsbergio. Nors pasitaiko ir išimčių: būna, kad ir garbina, bet ta mažuma tik patvirtina taisyklę.

5. Antivakseris yra pagonis. Na, bent jau jam patinka pasakos apie kažkokią aukštą raistų civilizaciją. Krikščionybės, o pasąmoningai visko, kas susiję su raštu, nekenčia taip pat, kaip V.Landsbergio. Bet kitu kartu gali būti ir klerikalas arba tas, kuris su Jėzum šnekasi tiesiai. Teologės Širinskienės ir Karbauskio iš Naisių žinyčios simbiozė rodo, koks platus čia spektras.

6. Antivakseris visada šiek tiek violetinis. Tiki tėvą sąmokslo teoriją, sūnų Kedį ir šventąją violetinę tetą Venckienę. Išvaduoti iš pedofilų kalifato nelaisvės Mergaitę – jo didysis tikslas.

7. Antivakseris yra prisiekęs antisemitas, neklystantis dėl žydų sąmokslo prieš Lietuvą ir pasaulį. Savo išvedžiojimus mėgsta pradėti pasažu „aš nesu antisemitas, bet...“

8. Tikras antivakseris yra rasistas. Visokie babajai, ką jau kalbėti apie juodaodžius, jam yra žemiau Indijos neliečiamųjų kastos. Tiesa, dažnai tą savo nuomonę, ypač valdiškoje tarnyboje, droviai slepia. Kad kas neatsitiktų.

9. Antivakseris yra nacionalistas. Savo ir kitų nelaimei domisi istorija. Baigia suskaityti Šapokos „Lietuvos istoriją“. Jei ateitų į valdžią, Gudavičiaus ir Bumblausko „Lietuvos istorijos“ degtų ant laužo. Jam visos lietuvaitės per visą istoriją buvo doros geltonkasės gintariniais dantimis, mūsų kariauninkai kovojo tik dėl tiesos ir šviesos, o XX a. buvom tik aukos, bet niekada budeliai.

Bet iš visų kunigaikščių kažkodėl labiausiai myli suicidą Margirį, pagarsėjusį tik tuo, kad buvo vienintelis mūsų vadas, per 200 m. karų su kryžiuočiais istoriją nesugebėjęs nei apginti savo pilies, nei apsaugoti jam patikėtų ginti moterų ir vaikų.

Ar gali visus 15 punktų atitinkantis individas nebūti antivakseriu? Kodėl ne? Genys yra margas, pasaulis dar margesnis. Turbūt nėra ir tokio antivakserio, kuris pasirašytų po visais 15 punktų. Bet nėra tokio antivakserio, kuris neaugintų bent pusės čia išvardytų, Vakarų civilizacijos veją ardančių Sosnovskio barščių.

10. Antivakseris nacionalsocializmą laiko šiek tiek geresniu už komunizmą. Arba atvirkščiai. Bet niekada tarp jų nerašys lygybės ženklo. Kolaboruoti su naciais, ypač galabijant žydus, biškį buvo galima, o su komunistais – nė biškį.

11. Antivakseriui nepatinka lenkai. Mat tie 20 m. buvo okupavę Vilnių. Bet su meile kalba apie rusus, kurie Vilnių buvo okupavę 170 metų, ir tai neskaitant šešerių Tvano metų.

12. Antivakseris visa esybe nekenčia verslininkų. Jam visur sapnuojasi prichvatizacija ir „Maximų“, Gateso bei Soroso klastos, bet tokiems turčiams kaip Trumpas, Uspaskichas, Karbauskis ar Matijošaitis, jis pagatavas rankas kojas bučiuoti.

13. Boba turi žinoti savo vietą. Tegu gimdo vaikus, pasišluoja aplink krosnį, pietus vyrui išverda. O Prezidentūroje turi krykštauti vaikai, ir būtų geriau, jei tai būtų berniukai. „Me Too“ ardo pamatus. Stambulo konvencija prisiekę antivakseriai gąsdina dar negimusius savo vaikus.

14. Ir, o, taip, vaikus mušti ne tik galima. Reikia. Jų pačių labui. Vaikų negalima skiepyti.

15. Apskritai dėl visų karuose prašapusio modernybės priešo nelaimių yra kalti kiti. Lenkai ir žydai, Kubilius ir amerikiečiai, Sorosas su Gatesu, nagas darbdavys, ir, žinoma, Briuselis su visais liberastais. Bet niekada jis pats. Jis visada vargšas. O juk dar net nesučipuotas.

Ne viena iš tų piktžolių miela ir skiepų naudą suvokiantiems žmonėms. Modernybės priešai dauginasi kaip katės. O apžvalgininkai, kaip antai V.Laučius, stebisi, kad kairieji nebeturi šansų.

Tai anksčiau būta kairiųjų ir dešiniųjų. Kairiųjų vietą pas mus užsiėmė modernybės priešai. JAV modernybės priešai užsiėmė dešiniųjų vietą. Lenkijoje – ir dešiniųjų, ir kairiųjų. Nespėję į greitąjį globalizmo traukinį ekskairieji ir eksdešinieji stoja į modernybės priešų legionus. Lietuvos himną nesunku pakeisti: Ir tamsa, ir melas / Mūs žingsnius telydi. / Tegul neapykanta Lietuvos / Dega mūsų širdyse.